Александра Деревская: памятник материнскому подвигу

«Мы – Деревские», – хором представлялись и рыженький малыш с конопушками, и девушка-подросток со смоляными волосами и азиатским разрезом глаз, и только что отслуживший коренастый солдат, и долговязый шестиклассник...

Семья Деревских усыновила 65 детей, 48 из них вырастила с малышового возраста до совершеннолетия.

Александра Авраамовна Семёнова и Емельян Константинович Деревский познакомились в годы гражданской войны. Шурочка была медсестрой, мужа нашла в госпитале. Наверное, для раненого красноармейца это был знак: перед ним женщина, которая способна посвятить всю жизнь заботе о других. Так или иначе, сразу после свадьбы у них вмиг появилось трое детей: у вдовца Емельяна уже подрастал маленький сын Митя. Еще был брат Тимофей, немногим старше Мити, и девочка Панна – она никому из супругов не была родственницей, но у неё вообще никого, как не взять?

Эти дети стали первыми приёмными. Дальше – больше: троих Александра привела с работы (в яслях появились сиротки), еще за несколькими вместе с мужем съездили в дом ребёнка, потом детей просто начали приводить и подкидывать. С записками и без, с именами и неизвестных. «Вы же Деревские, вы сможете», – пожимали плечами соседи. Никто уже не удивлялся, когда находил ребёнка на пороге, в собачьей будке, за воротами. Радовались, что отдали живого, не заморозили и хотя бы укутали. Поневоле вспомнишь это распространённое: «Вот раньше люди были как люди, а сегодня – ужас, что творится: детей выбрасывают на улицу!»

В годы войны семья взяла на воспитание 17 детей, эвакуированных из Ленинграда. С работы Александре пришлось уйти: весь день её был посвящён стирке, готовке, уборке... И, конечно, любви.

Жили уже не в городе, а в селе Отважное, выручал огород и сердобольные односельчане. К концу войны в доме Деревских было 35 детей – малыши и школьники всех национальностей СССР.

Александра Авраамовна, отдавая себя семье, о себе заботилась мало. В последние годы жизни она сильно болела и скончалась в 1959 году, ей было всего 57.

На её могиле установлена плита с эпитафией: «Ты наша совесть, наша молитва – Мама. Земной поклон тебе. Твои дети…» И имена 48 детей. Всего их было 65, но когда Мамы не стало, те, что были малышами и подростками, попали в детские дома.

Подвигу Александры Авраамовны посвящён памятник. Каждый год около него фотографируются толпы людей – это все выращенные ею дети! И каждый год 22 июня они поминают Маму, устраивая Праздник печёной картошки. Мама её очень любила.

«Заботливые» односельчане часто говорили Маме: «Смотри, чтоб свои кровиночки сироток не обижали». Никто не знал, что родных детей у Александры не было. Зато своими были все.

О подвиге семьи Деревских проект «Подвиги» написал в своём инстаграме. А скоро эта история появится и на Карте героев!