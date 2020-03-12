Александра Деревская: памятник материнскому подвигу
«Мы – Деревские», – хором представлялись и рыженький малыш с конопушками, и девушка-подросток со смоляными волосами и азиатским разрезом глаз, и только что отслуживший коренастый солдат, и долговязый шестиклассник...
Семья Деревских усыновила 65 детей, 48 из них вырастила с малышового возраста до совершеннолетия.
Александра Авраамовна Семёнова и Емельян Константинович Деревский познакомились в годы гражданской войны. Шурочка была медсестрой, мужа нашла в госпитале. Наверное, для раненого красноармейца это был знак: перед ним женщина, которая способна посвятить всю жизнь заботе о других. Так или иначе, сразу после свадьбы у них вмиг появилось трое детей: у вдовца Емельяна уже подрастал маленький сын Митя. Еще был брат Тимофей, немногим старше Мити, и девочка Панна – она никому из супругов не была родственницей, но у неё вообще никого, как не взять?
Эти дети стали первыми приёмными. Дальше – больше: троих Александра привела с работы (в яслях появились сиротки), еще за несколькими вместе с мужем съездили в дом ребёнка, потом детей просто начали приводить и подкидывать. С записками и без, с именами и неизвестных. «Вы же Деревские, вы сможете», – пожимали плечами соседи. Никто уже не удивлялся, когда находил ребёнка на пороге, в собачьей будке, за воротами. Радовались, что отдали живого, не заморозили и хотя бы укутали. Поневоле вспомнишь это распространённое: «Вот раньше люди были как люди, а сегодня – ужас, что творится: детей выбрасывают на улицу!»
В годы войны семья взяла на воспитание 17 детей, эвакуированных из Ленинграда. С работы Александре пришлось уйти: весь день её был посвящён стирке, готовке, уборке... И, конечно, любви.
Жили уже не в городе, а в селе Отважное, выручал огород и сердобольные односельчане. К концу войны в доме Деревских было 35 детей – малыши и школьники всех национальностей СССР.
Александра Авраамовна, отдавая себя семье, о себе заботилась мало. В последние годы жизни она сильно болела и скончалась в 1959 году, ей было всего 57.
На её могиле установлена плита с эпитафией: «Ты наша совесть, наша молитва – Мама. Земной поклон тебе. Твои дети…» И имена 48 детей. Всего их было 65, но когда Мамы не стало, те, что были малышами и подростками, попали в детские дома.
Подвигу Александры Авраамовны посвящён памятник. Каждый год около него фотографируются толпы людей – это все выращенные ею дети! И каждый год 22 июня они поминают Маму, устраивая Праздник печёной картошки. Мама её очень любила.
«Заботливые» односельчане часто говорили Маме: «Смотри, чтоб свои кровиночки сироток не обижали». Никто не знал, что родных детей у Александры не было. Зато своими были все.
О подвиге семьи Деревских проект «Подвиги» написал в своём инстаграме. А скоро эта история появится и на Карте героев!
И что вело этих людей,чтобы такие трудности взвалить на себя-образование,эволюционирование-нет ,с рождения -совесть и любовь.
Подвигу Александры Авраамовны посвящён памятник.
Жидовка.
Русские своих детей жидам подбрасывают чтоб потом жидов ненавидеть.
У неё дети были всех национальностей
Хохол пароль потерял от своего профиля?
Вы о чём?
Это я не Вам и не про Вас. Наши внутренние разборки. Извините.
Женечка,я так далека от техники,что даже сама не смогла войти на ЯП ,когда почему -то попросили авторизироваться.Поэтому твой вопрос не знаю как расценивать-может ты троллишь ,как человек продвинутый ,может потеряла Хохла .Скучновато без вояки.
Не троллю, именно Ваш случай и привожу в пример. А эти два персонажа ведь похожи и по стилистике высказываний и мировоззрению: те же фишки в виде “шариковых” и “гулагов”. Вот и интересуюсь Вашим мнением.
Да нет ,не думаю,вспомните отрывочные фразы Хохла с ошибками и у этого плавная пестня.Я тут ,надоумленная Степанычем заглянула к себе и увидела в соседях некоего Колю,вот у ж точно не знаю .А вот Твердый с КБ один стиль ,один мотив .
Зато у Вашего Николая в соседях никого нет. Не берите в голову, Брахман ведь сказал, что в данном случае система определяет в соседи не пользователей с одного компьютера, а по одному и тому же браузеру и принадлежностью флага удаленного сервера. А Степаныч Ваш – параноик и Вас этим заразил.
Это – Предназначенный им Путь.