Спасибо А. Малахову – всё разложил по полочкам
20:35. 11 марта 2020 150 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Коней на переправе не меняют.
(Русская поговорка)
(Русская поговорка)
Из аннотации.
„Президент России Владимир Путин, выступая в Госдуме, поставил вопрос о бессрочности своей власти. 4 года текущего президентского срока + 6 лет первого срока при новой редакции Конституции + 6 лет второго срока, а потом… а потом можно и еще раз Конституцию изменить.
В конце концов, если пост президента — это не работа, а судьба, то зачем городить искусственные конструкции? Госсовет, Совбез и прочие «транзитные» конструкции закрыты. Путин проводит транзит власти от себя к себе. Разбор смотрите в видео.”
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Царь , просто царь.