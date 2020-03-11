Спасибо А. Малахову – всё разложил по полочкам

Коней на переправе не меняют.

(Русская поговорка)

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Из аннотации.„Президент России Владимир Путин, выступая в Госдуме, поставил вопрос о бессрочности своей власти. 4 года текущего президентского срока + 6 лет первого срока при новой редакции Конституции + 6 лет второго срока, а потом… а потом можно и еще раз Конституцию изменить.В конце концов, если пост президента — это не работа, а судьба, то зачем городить искусственные конструкции? Госсовет, Совбез и прочие «транзитные» конструкции закрыты. Путин проводит транзит власти от себя к себе. Разбор смотрите в видео.”

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4924465.html