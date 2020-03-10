Они завалили рубль // Злоба дня
Итак, хорошо погулявшая 8 марта страна проснулась и, словно в игре “Мафия”, недосчиталась многих привычных атрибутов своей повседной жизни. В первую очередь, конечно, курсовых табличек в обменниках. Ведь даже если ты не заходишь туда, даже если нет у тебя валюты, все равно ведь понятно было, какое у экономики начало координат, от чего отсчитывается каждая мелочь – будь то цена на телефон, цена таблеток или цена детского питания. Сказки про импортозамещение остались сказками.
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#КонстантинСемин #ЗлобаДня
Ожидаемо.
Однако, про причины маневра Семин естественно умолчит.
Ожидаемо враньё , когда говорили о том , что рубль не зависит от нефте-газового рынка. Теперь – манёвр! Начинаем терять ФНБ по инфляции. Всё привыкли объяснять. Так объясните и покажите людям , что цены на ГСМ , и , следовательно, на товары будут снижаться в России .
Вы бы для начала подумали, зачем был создан этот ФНБ, почему Набиуллина хочет убежать в совфед, почему на месяц валюта не закупается, но в России распродается от ЦБ, почему в России нарастает строительство АИЭ, идет скачкообразное развитие оборонки и науки (оружие на новых физических принципах).
Удивительно, что при Вашем развитии Вы не смогли собрать картинку воедино.
Но, между тем, для заинтересованных в России-бензоколонке уже поздно – процесс запущен.
Чё перевернули, привычно ? Я Вас ещё раз спрошу – Вы против снижения или стабильности в ценах на товары для населения и на бензин? Из-за этой ситуёвины ? Ключевое -ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ. Скачки – это частность , и ФНБ собрались тратить на “развитие” типа, а теперь потратят на затычки дыр.
Нервничаете. Закономерно.
Не переживайте, население не пострадает, благо ФНБ для того и был создан.
А желающие поиграть на курсах валют доиграются до отзыва лицензии за финансовые махинации.
И даже при возникновении соблазна попытаться поиграться с товарами первой необходимости есть шанс попасть в очень неудобные ситуации с глобальными последствиями на будущее.
Раскачка на идее перекладывания бед на НАСЕЛЕНИЕ не выйдет.
А как же реализация нацпроектов из ФНБ , про которые раструбили ? Опять враньё ? Нефть то “уронили” типа сами. И речь не о “раскачке” , а о влиянии курса бакса на цены российские. По отраслям , и в целом.
Падение прибылей компаний для страны в целом будет скомпенсировано.
Скачки курса так же компенсируются уже.
До траты ФНБ возможно вообще не дойдёт.
Все зависит от дальновидности тех, кто по ту сторону.
Я не за прибыля , а за цены для населения. И да, заявлено об отсутствии ЦБ на валютном рынке месяц – так как компенсируются, кем ?
…Я не за прибыля , а за цены для населения…
Ответ:
…Падение прибылей компаний для страны в целом будет скомпенсировано….
…И да, заявлено об отсутствии ЦБ на валютном рынке месяц – так как компенсируются, кем ?…
Зачем России падающая валюта? Чтобы обеспечить её номиналом рубля и золота?
И джаз не удался.)
Ну-ну…
Навскидку перечислите основных крупных импортёров нефти.
На первом месте будет кто?
Правильно.
Ещё один плюс манёвра.
А какая причина манёвра?О чём Сёмин молчит?
Цель, а не причина.
Их несколько, обе благотворно скажутся на будущем России напрямую и мира в целом опосредованно.
Вкратце – создание платформы нового мирового порядка, основанного на иных материальных ресурсах.
Нефть с ускорением уходит в прошлое. Как и сладкая жизнь за счет её добычи и переработки.
Открывается новый горизонт для АИЭ, новых технологий и научных изысканий.
Для всего мира и с помощью России.
https://politiken.dk/migration_catalog/article5259934.ece/ORIGINALS/original_960/wm_2015-05-13
Начитались доморощенных прогнозистов ? Про горизонты ? “Нефть уходит в прошлое..” Бредить начали ? Напомню Вам про “качели” или маятник. О том , что Вы передрали из “объяснялок” – два дня уже трубят. Как по команде.
Это бизнес, уважаемый Жора, ничего личного)
Ваши слова,да богу в уши.На день,сегодняшний,акрамя славов (или славей?) ни чего не видать.
Вошли в положение и обвалили…
Поздравляю всех с наступающим, можно даже сказать с очередным кризисом. Но мы наверное уже стали привыкать к такому повороту событий, кризис за кризисом, локальная война за локальной войной, ждём очередную мировую. Капитализм, не чего не поделаешь.
Это называется дефляция. А что вы хотите от криминальной группировки, захватившей власть. Полная безграмотность во всех вопросах. Подробнее в видео Вячеслава Жуковского: Курс рубля.
https://www.youtube.com/watch?v=f7zygrnOBnA&feature=emb_title