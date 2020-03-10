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Они завалили рубль // Злоба дня

10:44. 10 марта 2020 420 просмотров 20 коммент. Опубликовал:

Итак, хорошо погулявшая 8 марта страна проснулась и, словно в игре “Мафия”, недосчиталась многих привычных атрибутов своей повседной жизни. В первую очередь, конечно, курсовых табличек в обменниках. Ведь даже если ты не заходишь туда, даже если нет у тебя валюты, все равно ведь понятно было, какое у экономики начало координат, от чего отсчитывается каждая мелочь – будь то цена на телефон, цена таблеток или цена детского питания. Сказки про импортозамещение остались сказками.

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#КонстантинСемин #ЗлобаДня

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9JEt3dLRY-g

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20 Комментариев » Оставить комментарий


  • 10999 5051
    BlackCat 10 марта 2020 в 10:48

    Ожидаемо.
    Однако, про причины маневра Семин естественно умолчит.

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    • 8782 8072
      жора шаповBlackCat 10 марта 2020 в 11:44

      Ожидаемо враньё , когда говорили о том , что рубль не зависит от нефте-газового рынка. Теперь – манёвр! Начинаем терять ФНБ по инфляции. Всё привыкли объяснять. Так объясните и покажите людям , что цены на ГСМ , и , следовательно, на товары будут снижаться в России .

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      1
      • 10999 5051
        BlackCatжора шапов 10 марта 2020 в 11:53

        Вы бы для начала подумали, зачем был создан этот ФНБ, почему Набиуллина хочет убежать в совфед, почему на месяц валюта не закупается, но в России распродается от ЦБ, почему в России нарастает строительство АИЭ, идет скачкообразное развитие оборонки и науки (оружие на новых физических принципах).
        Удивительно, что при Вашем развитии Вы не смогли собрать картинку воедино.
        Но, между тем, для заинтересованных в России-бензоколонке уже поздно – процесс запущен.

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        • 8782 8072
          жора шаповBlackCat 10 марта 2020 в 12:01

          Чё перевернули, привычно ? Я Вас ещё раз спрошу – Вы против снижения или стабильности в ценах на товары для населения и на бензин? Из-за этой ситуёвины ? Ключевое -ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ. Скачки – это частность , и ФНБ собрались тратить на “развитие” типа, а теперь потратят на затычки дыр.

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          • 10999 5051
            BlackCatжора шапов 10 марта 2020 в 12:08

            Нервничаете. Закономерно.
            Не переживайте, население не пострадает, благо ФНБ для того и был создан.
            А желающие поиграть на курсах валют доиграются до отзыва лицензии за финансовые махинации.
            И даже при возникновении соблазна попытаться поиграться с товарами первой необходимости есть шанс попасть в очень неудобные ситуации с глобальными последствиями на будущее.
            Раскачка на идее перекладывания бед на НАСЕЛЕНИЕ не выйдет.

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          • 8782 8072
            жора шаповBlackCat 10 марта 2020 в 12:15

            А как же реализация нацпроектов из ФНБ , про которые раструбили ? Опять враньё ? Нефть то “уронили” типа сами. И речь не о “раскачке” , а о влиянии курса бакса на цены российские. По отраслям , и в целом.

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          • 10999 5051
            BlackCatжора шапов 10 марта 2020 в 12:24

            Падение прибылей компаний для страны в целом будет скомпенсировано.
            Скачки курса так же компенсируются уже.
            До траты ФНБ возможно вообще не дойдёт.
            Все зависит от дальновидности тех, кто по ту сторону.

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          • 8782 8072
            жора шаповBlackCat 10 марта 2020 в 12:31

            Я не за прибыля , а за цены для населения. И да, заявлено об отсутствии ЦБ на валютном рынке месяц – так как компенсируются, кем ?

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          • 10999 5051
            BlackCatжора шапов 10 марта 2020 в 12:33

            …Я не за прибыля , а за цены для населения…
            Ответ:
            …Падение прибылей компаний для страны в целом будет скомпенсировано….

            …И да, заявлено об отсутствии ЦБ на валютном рынке месяц – так как компенсируются, кем ?…
            Зачем России падающая валюта? Чтобы обеспечить её номиналом рубля и золота?

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          • 8782 8072
            жора шаповBlackCat 10 марта 2020 в 13:04

            И джаз не удался.)

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          • 1851 703
            evsolBlackCat 10 марта 2020 в 12:55

            Ну-ну…

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          • 10999 5051
            BlackCatжора шапов 10 марта 2020 в 12:27

            Навскидку перечислите основных крупных импортёров нефти.
            На первом месте будет кто?
            Правильно.
            Ещё один плюс манёвра.

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    • 320 264
      KTBlackCat 10 марта 2020 в 11:56

      А какая причина манёвра?О чём Сёмин молчит?

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      1
      • 10999 5051
        BlackCatKT 10 марта 2020 в 12:05

        Цель, а не причина.
        Их несколько, обе благотворно скажутся на будущем России напрямую и мира в целом опосредованно.
        Вкратце – создание платформы нового мирового порядка, основанного на иных материальных ресурсах.
        Нефть с ускорением уходит в прошлое. Как и сладкая жизнь за счет её добычи и переработки.
        Открывается новый горизонт для АИЭ, новых технологий и научных изысканий.
        Для всего мира и с помощью России.
        https://politiken.dk/migration_catalog/article5259934.ece/ORIGINALS/original_960/wm_2015-05-13

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  • 27265 23805
    Вячеслав 10 марта 2020 в 11:15

    Вошли в положение и обвалили…

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    2
  • 14567 11293
    jackomb 10 марта 2020 в 11:36

    Поздравляю всех с наступающим, можно даже сказать с очередным кризисом. Но мы наверное уже стали привыкать к такому повороту событий, кризис за кризисом, локальная война за локальной войной, ждём очередную мировую. Капитализм, не чего не поделаешь.

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    2
  • 8478 2995
    nikolay 10 марта 2020 в 11:53

    Это называется дефляция. А что вы хотите от криминальной группировки, захватившей власть. Полная безграмотность во всех вопросах. Подробнее в видео Вячеслава Жуковского: Курс рубля.
    https://www.youtube.com/watch?v=f7zygrnOBnA&feature=emb_title

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    2

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