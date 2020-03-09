«Вертикаль Путина» взбунтовалась против президента. Наступил момент истины

Это плохо увязывается с теми принципами, о которых сам Путин говорил в послании парламенту 15 января: «Закрепить в Конституции запрет на иностранные гражданство и счета для лиц, занимающих критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны должности».

По его словам , это вынудило бы парламентариев и чиновников отказаться от своего имущества или уйти со своих постов. В этом случае, надо понимать, Россия бы в одночасье рухнула.

Ранее стало известно, что запрет на владение недвижимостью за рубежом не был включен в проект поправок к Конституции. Источник «Ведомостей» в администрации президента рассказал, что это ограничение было отклонено из-за того, что у многих политиков и чиновников осталось имущество за границей.

«Мы потеряли людей, которые, с одной стороны, могут защищать свои интересы, а с другой – вложиться», – подчеркнул он.

Кроме того, по словам Крашенинникова, из-за того, что депутатам нужно декларировать свою недвижимость, в региональные парламенты перестали идти «бизнесмены средней руки».

Депутат также отметил, что у многих его коллег есть недвижимость на территории стран СНГ , которая досталась по наследству и отмечена в декларациях в соответствии с законом. Он подчеркнул, что не видит причины, почему парламентариям нужно отказываться от нее

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников не считает нужным вносить в Конституцию запрет иметь чиновникам недвижимость за рубежом . «Если чиновник декларирует свою недвижимость, почему надо запрещать, а если он не декларирует, то это другой вопрос», – заявил он.



Любую собственность, что у нас, что где-нибудь в Испании, надо обслуживать – оплачивать коммуналку, налоги и т. д. Тут без счетов в банке не обойтись. Если президент предложил ввести запрет на банковские счета, значит, по сути, ввел запрет и на зарубежные особняки чиновников. Но созданная им сам вертикал взбунтовалась: Конституция отдельно, виллы отдельно.

Согласно опубликованным декларациям за 2018 год, недвижимостью за рубежом владеют 26 депутатов Госдумы и членов их семей. Данные за 2019 год пока отсутствуют.

В ходе обсуждения изменений в Конституцию в дополнение к президентским КПРФ и « Справедливая Россия » предлагали поправки, запрещающие также депутатам и сенаторам иметь имущество за рубежом, обязывающие супругов и несовершеннолетних детей депутатов постоянно проживать в России, однако они были отклонены. Неудивительно, что та же судьба постигла и предложение ограничить возможности чиновников иметь недвижимость за пределами России.

Не очень понятно тогда, для чего было привлекать общество к обсуждению изменений в Основной закон, если, по факту, пройдут только те поправки, которые спущены сверху Кремлем?

По мнению директора Института ЕАЭС Владимира Лепехина, отказ депутатов принимать закон о запрете иметь недвижимость за рубежом для чиновников – момент истины .

– Крашенинников обнажил всю лукавость позиции правящей элиты. В политической риторике они все провозглашают патриотизм и необходимость суверенизации страны, убеждая публику, что изменения в Конституции направлены на укрепление независимости РФ, в то время как в правовом пространстве вовсе не собираются подтверждать провозглашаемый тезис конкретным решением.

Таким образом, становится очевидным, что внесение изменений в Конституцию является прикрытием для решения неких политических вопросов – вопросов о власти, а не о реальном суверенитете, поскольку факт наличия недвижимости за рубежом входит в реальное противоречие с подлинным патриотизмом. Вопрос – что представителю власти дороже: Родина или недвижимость – неизбежно возникает в случае с наличием у чиновника домов, квартир, вилл за рубежом.

– Как собственность за пределами России может отразиться на работе чиновника?

– Результатом наличия у чиновника собственности за рубежом неизбежно становится появление у него чуждой, а иногда и враждебной России (если чиновник имеет недвижимость, к примеру, в США , Британии, Латвии и т. п.) идентичности. А как с такой идентичностью представитель власти может работать в государственной структуре? Как он может быть верным своей стране?

К тому же через заграничный «домик у моря» на чиновника всегда может быть оказано давление.

– По-вашему, каков масштаб этого явления? В каких странах российские чиновники в основном имеют недвижимость?

– У российских чиновников имеются три основных излюбленных места покупки домов и квартир в дальнем зарубежье – Лондон , Кипр и восточное побережье Испании. Масштаб приобретения богатенькими россиянами недвижимости за рубежом колоссален. Проще сказать – кто ее сегодня там не имеет.

– Крашенинников утверждает: из-за того, что депутатам нужно декларировать свою недвижимость, в региональные парламенты перестали идти «бизнесмены средней руки». Прав ли он? Это сказывается на качестве работы тех же региональных парламентов?

– Проблема даже не в том, что у чиновника имеется какая-то недвижимость, приобретенная, как нередко бывает, путем злоупотребления служебным положением, а в том, что она находится за рубежом.

Крашенинников приводит какие-то странные аргументы, которые разоблачают его с головой как человека, по факту не являющегося патриотом России, а патриотом нынешнего правящего класса компрадоров.

– По словам Крашенинникова, у многих его коллег есть недвижимость на территории стран СНГ , которая досталась по наследству и отмечена в декларациях в соответствии с законом. Что в этом такого? Может, принять поправку с исключением на недвижимость на постсоветском пространстве, как части исторической России?

– Ваши вопросы закономерны и лишний раз подтверждают лукавство аргументации Крашенинникова. Нет никаких проблем разделить законом недвижимость стран СНГ и дальнего зарубежья. Это во-первых. Во-вторых, а кто из депутатов вообще владеет недвижимостью в странах СНГ? Из депутатов Государственной Думы я знаю всего пару таких, зато деятелей с недвижимостью в дальнейшем зарубежье лично знаю два-три десятка.

– Если бы такая поправка все же прошла, что бы это реально изменило?

– Если бы такая поправка прошла, она изменила бы многое.



Во-первых, она стала бы подтверждением того, что власть не шутит, и всерьез нацелилась на суверенизацию России.



Во-вторых, довольно значительное количество потенциальной зарубежной агентуры просто не пошло бы во власть – и это весьма оздоровило бы обстановку в парламенте и правительстве страны.



В-третьих, она бы подтолкнула все российское общество к консолидации на патриотической платформе.

Ну, а пока общество расколото на тех, кто навострил лыжи за рубеж и кому «близок берег турецкий», и тех, кто связывает свое будущее исключительно с Россией .

Думаю, тем не менее, что рано или поздно чиновникам будет запрещено иметь недвижимость за рубежом – в противном случае Россия не избавится от колониального статуса.

– Сама по себе поправка на фоне действующего чиновничества выглядела скорее дешевым популизмом, ради возможного хайпа, – считает директор Центра изучения проблем формирования гражданского общества Института инновационного развития Денис Зоммер.

– Однако популизм популизмом, но тысячные армии высокопоставленных государственных вельмож не планируют расставаться со своей собственностью, будь то на территории стран СНГ или на берегах Средиземноморья. Именно поэтому столь цинично звучат комментарии о том, почему эту поправку убрали.

Масштаб наличия у высокопоставленных чиновников имущества за рубежом оценить трудно. Действующее законодательство требует объяснения, каким образом и за счет какого источника доходов мог появиться у тебя дом в Лондоне или вилла в Италии . По этой причине, как правило, владение подобными активами переводится на родственников или просто на доверенных лиц.



Расследований о владении крупными зарубежными активами недвижимости достаточно много на просторах блогосферы и You Tube, однако несмотря на это, ни с одного чиновника не слетел ещё ни один волос, и не было по открывшимся фактам даже элементарной проверки, которая могла бы либо привлечь автора расследований за клевету, либо чиновника «переместить» на исправление.

– По словам Крашенинникова, у многих его коллег есть недвижимость на территории стран СНГ, которая досталась по наследству и отмечена в декларациях в соответствии с законом.

– Дело не в наследованной квартире в Ташкенте или Харькове , а в самом принципе некой заведомой безнаказанности, который в очередной раз решили забетонировать, ведь согласитесь, стоимость квартиры в Ташкенте и в Лондоне может отличаться кратно.

– За последнее время было внесено множество поправок, которые можно было бы назвать закрепляющими социальную справедливость, но они, в основном, не прошли. Зачем тогда нужно было давать возможность всем предлагать поправки? Спустили бы сразу сверху то, что можно, и все. Не снизит желание идти голосовать 22 апреля?

– А есть ли у людей желание голосовать за поправки в Конституцию, понятны ли они обществу? Я бы этот вопрос поставил во главу угла. Поправки в Конституцию организованы на фоне «людоедского» повышения пенсионного возраста и антинародной социальной политики.



Всё, что предлагают люди, например, возврат к старой системе пенсионного возраста, даже не рассматривается или сразу отклоняется. Фактически затеянная конституционная реформа ещё сильнее отдаляет существующую власть от граждан, и конституирует два параллельных мира: есть «власть», а есть «общество».

Дмитрий Родионов



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