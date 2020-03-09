Саудиты объявили нефтяную войну России: цены рухнули

На фоне разрыва сделки ОПЕК+ и противоречий по вопросу ограничения добычи нефти между Россией и Саудовской Аравией цены на нефть устремились вниз и за ночь случился крах мировых цен на чёрное золото.

Так, нефть Brent в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+ рушится на 31%, до $31,43 за баррель. За следующие 20 минут нефть отыграла часть падения и сейчас торгуется по $35,6 (падение на 22%). По состоянию на 7:30 (мск) снижение цен продолжается: Brent $31,37 — WTI $27,8.

На этом фоне рубль упал на международном валютном рынке.

Аналитики Goldman Sachs не исключили падения нефти до $20. Прошлый такой обвал был в 1998-м.

Многие ведущие аналитические агентства, в частности Bloomberg, называют крушение рынка нефти худшим со времён войны в Персидском заливе 1991 года.

Финансовое издание Financial Times заявляет, что Саудовская Аравия объявила России нефтяную войну и нынешний обвал — только начало.

«Крах нефти до $20 возможен уже в этом году и будет иметь грандиозные геополитические последствия», — вторит им Washington Post.

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на участников ОПЕК и саудитов, заявляет, что обвал нефти направлен на захват части российской доли на рынке.

Напомним, нефть Brent в последний раз стоила $31,4 во время обвала в январе 2016 года, до этого в 2004 году.

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