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Почему героическому городу Воронеж не присвоено звание города-Героя?

16:39. 9 марта 2020 91 просмотр Один комментарий Опубликовал:
Хороший рассказ об обороне и освобождении славного города Воронеж. И логичный вопрос: почему городу не присвоено звание города-Героя? Видимо, сыграла роль советская политкорректность: не хотели обижать венгров. А зря…



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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4921357.html

Метки: венгрия, война, войска, Германия, история, италия, народ, подвиг, советский, ссср, фашизм

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 1857 1343
    Игорь 9 марта 2020 в 17:34

    Дело не венграх а в самом Воронеже жлобы местные патроны снаряды и пушки не заржавели командиров не постреляли пацанов летать научили и когда гансы пришли дали им по шапке без резервов ставки и сибиряков. Поэтому не герои они не какие, а жлобы такими и остались но воюют знатно. Я их спросил вы наверно дружные ты чо говорят мы только стаей собираемся чужака гасить так и то хорошо нам такие люди нужны до боли. Шиловский лес это Малахов курган до сих пор деревья там плохо растут.

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