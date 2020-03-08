Чей праздник 8 Марта?

Алексей Орлов.

Для зрителей категории 16+



Это не запрещённая информация, однако многим не известная.

В канун 8 марта 2019 года на “Народном славянском радио” вышел живой эфир “Грязная история праздника” в авторстве Дмитрия Белоусова.

Глава 1 – https://youtu.be/rxBIeyUN5W4

Глава 2 – https://youtu.be/izZTMmRP4RQ



Информация изложенная в передаче и стиль её изложения “взорвали” канал ютуба. Зрители разделились на несколько групп.

1 – Ярые противники и противницы эфира, осуждающие Дмтрия за нападки на женщин.

2 – Горячие сторонники, поддержавшие предложения Автора о переходе на наши, родные праздники, которых у нас множество, День Весты, Лели, Лады, Живы, Макоши, Сречи, Живы, Доли…

3 – Вялые “пофигисты”, указывающие на то, что лишь бы подарки дарили и отдыхали лишний день, а суть праздника вторична.

4 – Заявляющие о том, что не нужно ломать хороших традиций. Главное не то, что было в начале, а то, что мы вкладываем сейчас.

5 – И те, кто начинал контратаки, – А на себя мужики посмотрите… Сами такие… Особенно афффтор…



Противоборствующие группы не вникали в то, что Дмитрий не обзывал женщин шлюхами, феминистками и проститутками, а лишь ссылался на то, какие корни имеет праздник 8 марта. Кто его начинательницы и с какими целями что делалось.

Были рассмотрены разные версии от пурима и спланированной закулисьем акции до стихийного происхождения.

Мало того, в конце передачи Дмитрием и Алексеем были названы некоторые родные женские праздники, о которых многие женщины даже и не подозревают, однако именно они не замараны политикой, грязью мужененавистниц и продажными половыми отношениями.



Именно наши, Родные праздники способны внести лад в семьи и очистить души Родовичей от скверны. Восстановить естественные уклады нашего бытия и помочь возродить нашу Великую Родину со светлым именем Русь.



В этой передаче Алексей Орлов Разобрал дополнительные обстоятельства “праздника” 8-е марта.

Более подробно разобрал понятия и образы таких исконных слов как праздник и дар.

Упомянул о то что означает образ слова РА.

Когда праздновать настоящий, славяно-русский праздник Женщин.

Что происходит когда мы путаем радостный праздник с весёлой тусовкой.



И что нам следует делать для восстановления своих исконных, естественных укладов жизни для восстановления Родов наших и Земли Матушки.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=U8Fz6hPM60Q