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Не факт! Осада Лавры

15:47. 7 марта 2020 118 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Осень 1608 года. Отряд войск Лжедмитрия II под командованием польского полководца Яна Сапеги подошел к стенам Троице-Сергиевой Лавры. Сапега рассчитывал, что монахи откроют ворота без боя, но ошибся.
Все собравшиеся в Лавре – и монахи, и воины, и крестьяне – торжественно целовали крест на мощах преподобного Сергия, обещая до последнего сражаться за православную веру. Почти никто из тех, кто приносил эту присягу, не дожил до конца осады.
В программе «НЕ ФАКТ!» ведущий Андрей Бурковский разберется, как защитникам Лавры удавалось удерживать отрезанную от мира крепость целых полтора года? Почему Лжедмитрию так важно было захватить монастырь? И правда ли, что именно оборона Лавры – одной из многих крепостей, которые побывали в осаде в то время – сыграла решающую роль в преодолении Смуты?

Подробности на https://tvzvezda.ru
#История #Лавра #СергиевПосад

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Z8Wi3NzEUQY

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