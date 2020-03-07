Не факт! Осада Лавры

Осень 1608 года. Отряд войск Лжедмитрия II под командованием польского полководца Яна Сапеги подошел к стенам Троице-Сергиевой Лавры. Сапега рассчитывал, что монахи откроют ворота без боя, но ошибся.

Все собравшиеся в Лавре – и монахи, и воины, и крестьяне – торжественно целовали крест на мощах преподобного Сергия, обещая до последнего сражаться за православную веру. Почти никто из тех, кто приносил эту присягу, не дожил до конца осады.

В программе «НЕ ФАКТ!» ведущий Андрей Бурковский разберется, как защитникам Лавры удавалось удерживать отрезанную от мира крепость целых полтора года? Почему Лжедмитрию так важно было захватить монастырь? И правда ли, что именно оборона Лавры – одной из многих крепостей, которые побывали в осаде в то время – сыграла решающую роль в преодолении Смуты?



Подробности на https://tvzvezda.ru

#История #Лавра #СергиевПосад



Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Z8Wi3NzEUQY