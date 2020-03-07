Эффекты Зеебека, Пельтье и Томсона.

Инженер из Нью-Йорка (США) Росс Журавский разработал портативный фонарик Lumen, которому для работы требуется лишь тепло в качестве источника энергии. Корпус фонарика Lumen сделан из металла и выступает в роли радиатора, а внутри установлен стабилизатор ...
Воровство в науке, впрочем, как и любое воровство, – дело грязное.Однако Запад, на словах ведущий борьбу за торжество интеллектуальной собственности, на деле вписал в историю науки немало позорных страниц.Вдвойне «подлостью прославленных отцов» зарубежной ...
(Показывали по Звезде в передаче “Военная приёмка”)В чём ошибка?Ну прежде всего в том, что они сделали комбинизон. Как в комбинезоне на голое тело посрать при 50 градусах, учёные не предусмотрели. Почему на голое тело? А потому, что при беге бельё ...
Сегодня мне хотелось бы немного подробнее поговорить об информационном оружии. Не претендуя на абсолютную истину, поделюсь своими наблюдениями и выскажу свой взгляд на этот вопрос. Для многих читателей этого сайта не секрет, что положение в мире ...
Надо уметь переносить то, чего нельзя избежать. Наша жизнь, подобно мировой гармонии, слагается из вещей противоположных, из разнообразных музыкальных тонов, сладостных и грубых, высоких и низких, мягких и суровых. Что смог бы создать музыкант, предпочитающий лишь одни тона и отвергающий другие? Он должен уметь пользоваться всеми вместе и смешивать их. Так должно быть и у нас с радостями и бедами, составляющими нашу жизнь.
https://zen.yandex.ru/media/id/5bb63ee4c626f000b8480817/kot-i-elektromagnitnaia-karusel-5e00cd8802768e5e2b369c31