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Эффекты Зеебека, Пельтье и Томсона.

17:09. 7 марта 2020 106 просмотров Один комментарий Опубликовал:
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Источник: http://physics.bsu.by/sites/default/files/files/departments/Energy/TEMPUS/EEM_course/Lectures/Energyeffectivematerials-lecture06.pdf

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