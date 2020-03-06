Что чтение делает с нашим мозгом? Обнаружено 5 поразительных эффектов

1. Усиливаются нейронные связи

2. Читатель становится персонажем книги

3. Растёт количество белого вещества

4. Увеличивается ёмкость нашей памяти

5. Улучшается способность концентрации внимания

В 2013 году нейробиолог Грегори Бёрнс из Университета Эмори проводил исследования на двадцати добровольцах из числа своих студентов. С помощью аппарата МРТ он фиксировал состояние мозга студентов до чтения книги и после, и увидел усиление нейронных связей в левой височной доле — области, отвечающей за восприятие речи.Вы, конечно не превращаетесь сами в Шерлока Холмса или Гарри Поттера, но ваш мозг воспринимает действия героев так, будто они происходят с вами. То же исследование Бёрнса продемонстрировало активность нейронов в центральной борозде головного мозга, отвечающей за движения. То есть, если Гарри Поттер убегает от Волан Де Морта, по мнению вашего мозга, вы бежите вместе с ним.В 2009 году учёные из Университета Карнеги-Меллона доказали, что при улучшении навыков чтения у детей перестраивается мозг и растёт количество белого вещества, которое отвечает за связь и координацию между разными участками мозга. Таким образом, чтение действительно полезно для детей — с улучшением навыков чтения им легче даётся развитие всех остальных навыков.При чтении активируются сразу несколько функций мозга: зрительные и слуховые процессы, анализ речи, распознавание фонем и многие другие. Согласно текущим исследованиям Лаборатории Хаскинса в Йельском университете, чтение, в отличие от просмотра или прослушивания, дает мозгу больше времени, чтобы остановиться, подумать, обработать и представить себе описанное. Эта повышенная умственная активность помогает поддерживать память острой, также как поднятие тяжестей держит мышцы в тонусе.Из-за последовательного повествовательного стиля книг чтение побуждает мозг мыслить по порядку и, таким образом, тратить больше времени на прорисовку цельной истории, а не торопиться воспринять каждую деталь, как это происходит с фильмами.Согласно нейробиологу Сьюзан Гринфилд, интернет улучшил нашу кратковременную память и способность к многозадачности. С одной стороны это хорошо, но с другой — ведёт к рассеянности внимания. Чтение же заставляет нас думать о сложной и многослойной истории, о том, как её элементы сочетаются друг с другом. Благодаря этому улучшается способность к длительной концентрации внимания.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9844603.html