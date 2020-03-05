Взаимодействие с Богами через эволюцию сознания. Сурияръ. Часть 2
Эволюция сознания человека.
Автор-сказитель – Сурияръ
Часть 1 – https://youtu.be/kxLAWfeFgtM
Мы привыкли к слову эволюция, как обозначения некоего спонтанного природного процесса, которое утвердилось усилиями определенных групп людей, как единственная в нашей Системе Миропонимания возможность изменения и развития. В нашей сегодняшней беседе мы рассмотрим более полно процесс проявления различных форм и развития Сознания во множестве Миров в соответствии с Божественным Замыслом, как альтернативный взгляд на Пути Жизни.
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