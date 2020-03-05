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Взаимодействие с Богами через эволюцию сознания. Сурияръ. Часть 1

14:54. 5 марта 2020 32 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Эволюция сознания человека.

Автор-сказитель – Сурияръ
Часть 2 – https://youtu.be/HzJgjbuyAE0

Мы привыкли к слову эволюция, как обозначения некоего спонтанного природного процесса, которое утвердилось усилиями определенных групп людей, как единственная в нашей Системе Миропонимания возможность изменения и развития. В нашей сегодняшней беседе мы рассмотрим более полно процесс проявления различных форм и развития Сознания во множестве Миров в соответствии с Божественным Замыслом, как альтернативный взгляд на Пути Жизни.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=kxLAWfeFgtM

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