Взаимодействие с Богами через эволюцию сознания. Сурияръ. Часть 1

Эволюция сознания человека.



Автор-сказитель – Сурияръ

Часть 2 – https://youtu.be/HzJgjbuyAE0



Мы привыкли к слову эволюция, как обозначения некоего спонтанного природного процесса, которое утвердилось усилиями определенных групп людей, как единственная в нашей Системе Миропонимания возможность изменения и развития. В нашей сегодняшней беседе мы рассмотрим более полно процесс проявления различных форм и развития Сознания во множестве Миров в соответствии с Божественным Замыслом, как альтернативный взгляд на Пути Жизни.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=kxLAWfeFgtM