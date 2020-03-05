Участники Клуба «ВВ» помогли сербским братьям
В 2019 году участники Клуба «Время – вперёд!» решили создать отдельный канал на сербском языке. Почему именно на сербском?
Русские и сербские народы неоднократно приходили на помощь друг другу в самые сложные моменты истории.
В Сербии любят и ценят Россию, не требуя ничего взамен. Мы для них – старшие братья.
Но наступают тревожные времена. Молодое поколение сербов мало знает Россию. Сербское общество находится под колоссальным прессом западной антироссийской пропаганды, которая стремится разрушить наши связи, переписать историю и вытеснить Россию с Балканского полуострова.
Официальные российские СМИ, представленные в Сербии, такие как Спутник и RT не компенсируют потребность в донесении оперативной информации о современной России. Потому мы и решили своими силами сделать для сербов YouTube-канал на их языке.
Хотя мы в самом начале пути, но нам уже удалось сделать, то, что не смог сделать до нас никто – количество просмотров на канале перевалило за 1 млн и продолжает уверенно расти.
Сербский канал: https://www.youtube.com/c/RussiaClari…
О проекте “Время – вперёд!”, о том, как вступить в Клуб “Время – вперёд!” и делать ещё больше добрых дел: https://sponsr.ru/post/134
Наши прошлые добрые дела:
О том, как поздравили с Новым годом семью Ольги Буниной: https://youtu.be/VtAAYaxzwZE
О том, как мы помогли напечатать книгу о детях-героях: https://youtu.be/QbCdKDUZW9E
О том, как мы помогли построить спортзал для инвалидов: https://youtu.be/HalZhcg1VDI
О том, как мы помогли Максиму Ануфриеву: https://youtu.be/XjS-bco6xQQ