Участники Клуба «ВВ» помогли сербским братьям

В 2019 году участники Клуба «Время – вперёд!» решили создать отдельный канал на сербском языке. Почему именно на сербском?

Русские и сербские народы неоднократно приходили на помощь друг другу в самые сложные моменты истории.



В Сербии любят и ценят Россию, не требуя ничего взамен. Мы для них – старшие братья.



Но наступают тревожные времена. Молодое поколение сербов мало знает Россию. Сербское общество находится под колоссальным прессом западной антироссийской пропаганды, которая стремится разрушить наши связи, переписать историю и вытеснить Россию с Балканского полуострова.



Официальные российские СМИ, представленные в Сербии, такие как Спутник и RT не компенсируют потребность в донесении оперативной информации о современной России. Потому мы и решили своими силами сделать для сербов YouTube-канал на их языке.

Хотя мы в самом начале пути, но нам уже удалось сделать, то, что не смог сделать до нас никто – количество просмотров на канале перевалило за 1 млн и продолжает уверенно расти.



Сербский канал: https://www.youtube.com/c/RussiaClari…



О проекте “Время – вперёд!”, о том, как вступить в Клуб “Время – вперёд!” и делать ещё больше добрых дел: https://sponsr.ru/post/134



Наши прошлые добрые дела:



О том, как поздравили с Новым годом семью Ольги Буниной: https://youtu.be/VtAAYaxzwZE



О том, как мы помогли напечатать книгу о детях-героях: https://youtu.be/QbCdKDUZW9E



О том, как мы помогли построить спортзал для инвалидов: https://youtu.be/HalZhcg1VDI



О том, как мы помогли Максиму Ануфриеву: https://youtu.be/XjS-bco6xQQ

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Iknz4EaoDl0