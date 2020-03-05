Путин назвал имя «российского Илона Маска» (ВИДЕО)
Президент России Владимир Путин считает, что программист Евгений Касперский может служить таким же примером для подражания, как и американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. Об этом он заявил в интервью ТАСС.
«У нас Касперский есть. Я думаю, что в своей области [он] ничем не хуже», — сказал глава государства, отвечая на вопрос, кого бы Россия могла предложить в качестве альтернативного примера для подражания.
По мнению президента, Касперский является одним из лидеров.
«Если бы не прижимали [компанию в США], искусственно не сдерживали конкуренцию, то было бы еще лучше», — добавил Путин.
Евгений Касперский — предприниматель и программист, один из основателей и глава «Лаборатории Касперского».
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Источник: https://rusvesna.su/news/1583394306