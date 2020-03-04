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О сути Духа

15:02. 4 марта 2020 61 просмотр Один комментарий Опубликовал:

Что есть Дух, откуда Он появляется и как проявляется.
Роман Романов и Алексей Орлов

Что такое Святой Дух. Как Дух связан с Волей. И другие вопросы по теме, раскрывающие суть и понятие Духа.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Sj41yPpq7QY

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 26775 23363
    Вячеслав 4 марта 2020 в 15:21

    Если коротко, то Дух – это кто ты, а Душа – какой ты… У славян, при рождении, Дух ребёнку даёт отец, тело – мать, а Душу и Совесть – Боги…

    Дух – Нечто, находящееся вне времени и вне пространства; без образное проявление Всевышнего. ДУХЪ – многомерные (ду) пересечения, пути (х) тварящий (ъ). Он тварит свои переходы из мерности в мерность, не прибегая к смерти, поэтому он беЗсмертен, т.е. вечен. Дух, в понимании славяноариев, является частью Бога Рода, которая держит человека на его Пути через СоВесть (совместную взаимосвязь) или другими словами: это часть, специально алгоритмизированная и отделяемая от одного из Глобальных энергетических информационных потоков – «плазма оСоЗнания». Дух обязательно закрепляется в Душе расича для обеспечения правильного (синхронизированного с Богами Прави) и обусловленного поступления в Душу образной информации, дающей дополнительную энергию человеку. Под «силой Духа» понимается возможность Души принимать более широкий и плотный Поток Духа. У компьютерщиков подобное называется «пропускной характеристикой шины». Духом, исходя из «эволюционного числа», на данный момент обладает только РАСА. Другими насельниками Мидгарда данное состояние определяется пока, как некоторое нелогическое «напряжение пространства» вокруг «носителя Духа». Осюда и существует выражение: «русским Духом пахнет», т.к. за последние 1.5 тысячи лет состояние комплекса «душа-мозг» перекошено в сторону мозга (рацио) через различные вероучения, что привело, как следствие, к ослабеванию роли Души в системе, и о Духе теперь приходится только мечтать. Ощущения и хоть какие-то знания о Духе остались только у русских. Но нужно сказать, что Дух огромное большинство славянских Душ во тьме Ночи Сварога (закончилась в 2012 году от Р.Х.) не «видит», не обнаруживает, т.к. оСоЗнать Дух мы ныне не в состоянии. Он «видит» лишь тогда, когда его «ИЩУТ», а что Духу неведомо, то и Богам тем более…

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