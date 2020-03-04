Как готовился самый масштабный спектакль в мировой истории. И. Шишкин

Как англосаксы готовили Германию к походу на восток. Каков был план тогдашних элит, какая роль была отведена в нем каждому участнику. Как и кому удалось преодолеть этот клубок сил и развернуть ситауцию в свою сторону. Об этом и не только рассказывает в своём выступлении историк и публицист Игорь Шишкин.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=LCvY4Ugnl3Q