Рождение нового мирового порядка происходит у нас на глазах. В. Лепехин

Мировые лидеры в открытую говорят о наступлении новой эпохи и признают наступление “беззападности”. Что это означает? Какие контуры нового мира видны уже сейчас, а какие читаются по неявным признакам. Об этом и многгом другом беседуют ведущий Игорь Шишкин и директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cwcdeZGccfY