Десять фотографий. Виталий Сундаков

Два срока срочной службы в армии… два месяца в племени каннибалов… схватка с анакондой, из которой он не только вышел победителем – продал в десятки таблоидов фотоотчет небывалого сражения … Жизнь Виталия Сундакова напоминает захватывающий триллер. Какой из секретов древних фараонов ему удалось раскрыть в Египте? Почему он не верит, что строительство Санкт-Петербурга началось во времена Петра Первого? Профессиональный путешественник, эксперт по выживанию и альтернативной истории, журналист, писатель, этнолог Виталий Сундаков о безграничных возможностях познания мира в программе «Десять фотографий».



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=krqaokzT0K0