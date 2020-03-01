Россия нашла способ заработать на главном страхе европейцев
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В то время как Азия активно развивает свои атомные проекты, Европа под давлением «зелёных» сворачивает собственные программы. Атомофобия и экологический популизм уже привёл к миллиардным потерям и тысяче загубленных жизней, но это только начало. Впрочем, Россия нашла оригинальный способ помочь европейцам избавиться от своего главного страха и хорошо на том заработать. Расскажем об этом, а также об одном подвиге, который мы не имеем право забывать.