Новости Украины и Новороссии 25 ноября 2019
- 09:08 Земельная стачка: Противники земельной реформы вышли на Майдан.
- 08:39 Кризис на Украине неизбежен: будет ли это военный переворот?.
- 07:32 Украинцы не способны оценить перемены в Крыму, — экс-депутат Рады (ВИДЕО).
- 06:24 Крым созовёт международный трибунал по провокации Украины в Керченском проливе.
- 04:34 Главная проблема Украины — это люди (ВИДЕО).
- 00:39 Зеленский на грани нервного истощения из-за ситуации на Украине (ВИДЕО).
- Вчера 23:42 В Госдепе рассекретили документы по отношениям Украины и США.
Земельная стачка: Противники земельной реформы вышли на Майдан
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Кризис на Украине неизбежен: будет ли это военный переворот?
Одесский журналист Юрий Ткачёв на страницах личного блога анализирует текущие процессы на Украине, которые в любом случае приведут к политическому кризису — вопрос только по какому сценарию.
«Стоят перед Зеленским два стула. На одном порошенки точены, на другом американцы… вы поняли.
На какой сам сядет, на какой Украину посадит?
Попробую развернуть эту метафору.
В настоящее время за контроль над проектом „Слуга народа“ вообще и „Владимир Зеленский“ в частности борются два основные альянса игроков. В первом „рулят“ грантоеды (люди США), во второй — бенефилы (люди Коломойского).
У каждой из групп есть своё видение дальнейших действий. Видения эти диаметрально противоположны по всем основным вопросам (рынок земли, сотрудничество с МВФ, выполнение минских соглашений, продление газового контракта с Россией — по последнему пункту, впрочем, может и нет).
Следование тому, что предлагают соросята, даст (да!) краткосрочный рывок в развитии и экономический профит в 2020 и, возможно, в 2021 — „инъекция“ денег от продажи земли, кредит, который позволит развалить пирамиду гособлигаций и так далее. Из минусов — неизбежная стагнация через 1-2-3 с практически полной невозможностью выхода в рост из-за исчерпания ресурсов для роста.
Следование тому, что предлагает Коломойский, предполагает отсутствие экономического роста (сверх „мусорных“ 3–4%) и весьма вероятный финансовый коллапс по долгам в районе 2021, но в теории сохраняет возможности для рывка в будущем.
А самое интересное: оба сценария предлагают жёсткий политический кризис, вероятный роспуск парламента и отставку правительства, а также вполне возможные попытки государственного переворота по майданному или (мякотка) более суровому военному сценарию.
Самое интересное, что ключевые решения в этом смысле будут приняты в ближайшие недели».
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Украинцы не способны оценить перемены в Крыму, — экс-депутат Рады (ВИДЕО)
Жителям Украины невероятно сложно представить себе масштабы и скорость развития инфраструктуры и в целом перемен в Крыму. Об этом украинским журналистам рассказал депутат Верховной Рады прошлого созыва Василий Волга, который недавно побывал на полуострове.
То, что сейчас происходит в Тавриде Волга сравнил со всесоюзной стройкой при советской власти.
Он также подчеркнул, что за пять лет в Крыму было построено множество электростанций, и теперь полуостров не только вышел на самообеспечение, но даже стал экспортером электричества в континентальную Россию.
«Крым превратится в жемчужину, он уже превращается в жемчужину», — заключил Волга.
Напомним, президент Ассоциации Франко-Российский диалог, экс-министр транспорта Франции Тьерри Мариани заявил, что Крым может стать Лазурным берегом.
Как сообщала «Русская Весна», влиятельное британское издание The Economist на днях опубликовало карту Украины без Крыма, чем вызвало негодование украинского МИД.
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Крым созовёт международный трибунал по провокации Украины в Керченском проливе
Крым созовет международный общественный трибунал по провокации, устроенной год назад украинскими военными в Керченском проливе, сообщил РИА Новости руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
«Трибунал планируется провести весной 2020 года. Он станет особым квазисудебным процессом. Работа по отбору кандидатур из числа видных общественных деятелей (политологов, социологов, экономистов, не имеющих отношения ни к России, ни к Украине) для участия в работе трибунала уже началась», — сказал Молохов.
Инициатором трибунала выступает общественное представительство Крыма в Брюсселе — международная ассоциация «Таврида». По словам Молохова, заседания трибунала предполагается провести в одной из стран Западной Европы либо Латинской Америки.
«Организаторы предполагают, что заседания должны пройти в разных странах, а участвовать в них будут независимые эксперты. Будут прокурор, судьи, защита, приглашенные эксперты, в том числе в области морского права», — рассказал Молохов.
По его мнению, трибунал позволит убедительно и публично разоблачить предвыборную провокацию бывшего президента Украины Петра Порошенко и, таким образом, перейти в наступление на юридическом фронте.
«В рамках трибунала предполагается провести своеобразный „следственный эксперимент“ — проследовать с участниками процесса по тому пути, который прошли украинские корабли, чтобы совершить провокацию», — подчеркнул Молохов.
По его словам, обсуждение инцидента будет проходить в несколько сессий продолжительностью несколько дней каждая, и первую из них предлагается провести в России, неподалеку от места провокации.
Молохов подчеркнул, что трибунал по Керченскому инциденту — не уникальное решение.
«Трибунал по Керченской провокации нельзя будет считать полноценной заменой официального судебного процесса, однако он призван серьезно повлиять на общественное мнение стран Запада и особенно стран „третьего мира“ в пользу России», — сказал он.
Ровно год назад, 25 ноября 2018 года, три корабля ВМС Украины назад нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, связанной с низким рейтингом Порошенко в преддверии выборов.
Нарушивших границу военных 7 сентября передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц. Восемнадцатого ноября Россия передала Киеву и задержанные корабли.
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Главная проблема Украины — это люди (ВИДЕО)
Бывший украинский политзаключённый Кирилл Вышинский, который ныне представляет МИА «Россия сегодня» и является его исполнительным директором, а также членом Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, в эфире канала «Россия 1» ответил на главные вопросы, которые волнуют украинцев.
Один из них — это заработок и улучшение качества жизни. Почему на Украине так много заробитчан и какую роль они играют в экономике страны?
«По данным за 2018 год инвестиции в Украину составили около 2,5 млрд долларов. В то же время по данным Всемирного банка, в страну было перечислено больше 10 млрд долларов теми людьми, которые уехали. То есть они перечисляют домой больше, чем приходит в виде инвестиций. Ну, о каких инвестициях идёт речь? Если в тех, в кого должны инвестировать, то они уезжают и присылают домой только зарплату, переводят. Поэтому про инвестиции смешно слушать. Вернее — трагично. Потому что мы-то с вами прекрасно понимаем, что потенциал огромный, люди есть. Но инвестировать скоро уже в некого будет», — уверен журналист.
Он пояснил, что у украинского общества есть реальная проблема. Это — люди.
«Когда в сложное производство невозможно инвестировать, потому что директора завода говорят: а у меня все уехали, у меня нет токаря, у меня наладчики станков с программным управлением — они сейчас в Польше, собирают клубнику, потому что это просто выгоднее — ну, это жёсткий факт.
Они получают, условно говоря, 3000 гривен или около 100 евро. А там они за сезон получают в 10 раз больше. Ну, как ты их вернёшь назад, чтобы в них что-то инвестировать? Это невозможно! Это всё. Круг замкнулся. Естественно, что в таких условиях страна, наверно, не будет развиваться, сколько ни уговаривай, как ни выступай, как бы ни улыбайся», — сказал он.
Второе — Минские соглашения
На Украине заговорили о возможном отказе от Минского формата переговоров по Донбассу. Вышинский считает это как минимум странной позицией украинских властей.
«Это странная позиция — „у нас переменилась власть — мы хотим передумать“. Ну, так она будет всё время передумывать, потому что власть у нас меняется достаточно часто. Мы же с вами знаем!
Причём, меняется законная и незаконная, в результате майданов и немайданов.
Поэтому всё время будем передумывать. Так с нами никто не будет разговаривать. Я имею в виду — с украинцами, потому что я-то считаю себя украинцем», — отметил Вышинский.
Вернётся ли Донбасс?
Что касается отношений с Донбассом, то по мнению Вышинского, такие выступления, какие мы слышали у г-на Тарана, который сам себя называет политологом и считает, что нужно создавать фильтрационные лагеря для жителей неподконтрольных Киеву территорий, они «точно не добавят желания вернуться».
«Социология, которую опубликовало „Зеркало недели“ уже сейчас показывает, что свыше 80 процентов не представляют себе жизни вместе с теми, кто в них стрелял, — подчеркнул Вышинский.
— В интервью мне Владимир Борисович Цемах (командир бригады ПВО ДНР — прим. РВ) рассказывал… Ну так открыто этого не говорил, но… У него в ПВО Снежного люди пошли тогда, когда по центру города был нанесён авиационный удар. Вот до этого как-то спокойно…. Ну, как все украинцы — вдруг обойдётся?
А когда гахнули из штурмовиков по центру Снежного, то у него очередь выстроилась.
Правда, защищаться им было нечем. Поэтому они из труб создавали видимость „зенитно-ракетных комплексов“, прикрывающих Снежное как большой стратегический центр. Целая „система ПВО“ маленького Снежного.
Шутки шутками, но эти люди пережили то, чего не дай Бог пережить нам всем. И вернуться к тем, кто проявлял к ним агрессию и продолжает её проявлять уже в виде понижения в социальных правах, лишения этих социальных прав… Кто на это пойдёт в здравом уме и трезвой памяти?» — добавил Кирилл Вышинский.
О том, как относятся на Украине к карателям, ярко описывает случай в Киеве, о котором ранее уже писала «Русская Весна». Так, в ночь на 10 ноября в подъезде собственного дома неизвестные избили бывшего украинского военнослужащего, который принимал участие в военной операции на Донбассе, Игоря Панова («Хан») и его жену.
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На видео с 00:03:03
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Зеленский на грани нервного истощения из-за ситуации на Украине (ВИДЕО)
Отставка Владимира Зеленского была бы для него лучшим выходом из ситуации, которая сложилась при его правлении, чем затягивание себе петли на шее. Такое мнение высказал украинский композитор Владимир Быстряков в эфире интернет-канала InterVizor.
«Посмотрите, пожалуйста, насколько мы упали по сравнению даже с этими самыми “страшными” временами Януковича, — сказал Быстряков, описывая состояние, в котором пребывает Украина сейчас. — У нас падение было заложено ещё при Кучме. Но за последние шесть лет, которые были, оно ускорилось в разы.
Мы сейчас ещё продав землю и всё остальное, продав железные дорогие порты, окажемся “з голою дупою, але незалежнi”. И греться, очевидно, будем тем, что будем скакать на майдане с одной только целью: согреться!»
По словам Быстрякова, Киев держит дулю в кармане, потому что «они закачали в хранилище газа, которого нам хватит на год и теперь разыгрывают из себя “незалежных” и смотрят с победным видом на Москву».
«Потому что за год или шах умрёт, или ишак сдохнет. Как говорится, всё может произойти, — пояснил он.
— Если так немножко проанализировать нынешнюю ситуацию, Зеленский находится сейчас в таком состоянии нервного истощения.
Это не секрет. И может быть даже подумывает об отставке по состоянию здоровья. Для него на мой взгляд это было бы лучшим выходом из ситуации, а не затягивать себе на шею петлю».
По словам гостя эфира, в команде украинского президента оказались продажные политики, «с непонятно какими судимостями», которые «непонятно как переобулись из злейших врагов Зеленского — в злейших друзей Зеленского».
«То есть табор набрали, а что с ним делать — они не понимают, — отметил Быстряков.
Он говорит о том, что неплохо бы поменять нынешний состав Верховной Рады и уже поговаривает, что будут внеплановые выборы в Раду где-то в начале весны. Потому как вот эта “монолитная” “Слуга народа”, которая пришла, оказалась вовсе не “монолитной”».
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На видео с 00:11:26
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В Госдепе рассекретили документы по отношениям Украины и США
В Госдепартаменте США рассекретили пакет документов по отношениям Соединенных Штатов и Украины. Среди них оказались доказательства причастности администрации Дональда Трампа к кампании против посла США на Украине.
В электронной переписке нашлись сообщения от госсекретаря США Майка Помпео адвокату Трампа Руди Джулиани. В соответствии с опубликованной информацией юрист обращался к нему за помощью в проведении очерняющей кампании против посла США.
Также в одном из опубликованных электронных писем, датированном 28 марта 2019 года, приведен список телефонных звонков, которые должен был сделать Помпео — среди них также были номера адвоката Джулиани и члена палаты представителей Девин Нуньес.
Ранее исполняющий обязанности посла США на Украине Билл Тейлор дал показания в рамках процедуры импичмента Трампа. По его словам, бывший спецпосланник США на Украине Курт Волкер, посол Гордон Сондленд, министр энергетики Рик Перри и адвокат президента Руди Джулиани являлись частью «неформального канала политики США на Украине», а сам он входил в «постоянно действующий» канал.
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