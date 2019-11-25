Новости Украины и Новороссии 25 ноября 2019

Бывший украинский политзаключённый Кирилл Вышинский, который ныне представляет МИА «Россия сегодня» и является его исполнительным директором, а также членом Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, в эфире канала «Россия 1» ответил на главные вопросы, которые волнуют украинцев.

Один из них — это заработок и улучшение качества жизни. Почему на Украине так много заробитчан и какую роль они играют в экономике страны?

«По данным за 2018 год инвестиции в Украину составили около 2,5 млрд долларов. В то же время по данным Всемирного банка, в страну было перечислено больше 10 млрд долларов теми людьми, которые уехали. То есть они перечисляют домой больше, чем приходит в виде инвестиций. Ну, о каких инвестициях идёт речь? Если в тех, в кого должны инвестировать, то они уезжают и присылают домой только зарплату, переводят. Поэтому про инвестиции смешно слушать. Вернее — трагично. Потому что мы-то с вами прекрасно понимаем, что потенциал огромный, люди есть. Но инвестировать скоро уже в некого будет», — уверен журналист.

Он пояснил, что у украинского общества есть реальная проблема. Это — люди.

«Когда в сложное производство невозможно инвестировать, потому что директора завода говорят: а у меня все уехали, у меня нет токаря, у меня наладчики станков с программным управлением — они сейчас в Польше, собирают клубнику, потому что это просто выгоднее — ну, это жёсткий факт.

Они получают, условно говоря, 3000 гривен или около 100 евро. А там они за сезон получают в 10 раз больше. Ну, как ты их вернёшь назад, чтобы в них что-то инвестировать? Это невозможно! Это всё. Круг замкнулся. Естественно, что в таких условиях страна, наверно, не будет развиваться, сколько ни уговаривай, как ни выступай, как бы ни улыбайся», — сказал он.

Второе — Минские соглашения

На Украине заговорили о возможном отказе от Минского формата переговоров по Донбассу. Вышинский считает это как минимум странной позицией украинских властей.

«Это странная позиция — „у нас переменилась власть — мы хотим передумать“. Ну, так она будет всё время передумывать, потому что власть у нас меняется достаточно часто. Мы же с вами знаем!

Причём, меняется законная и незаконная, в результате майданов и немайданов.

Поэтому всё время будем передумывать. Так с нами никто не будет разговаривать. Я имею в виду — с украинцами, потому что я-то считаю себя украинцем», — отметил Вышинский.

Вернётся ли Донбасс?

Что касается отношений с Донбассом, то по мнению Вышинского, такие выступления, какие мы слышали у г-на Тарана, который сам себя называет политологом и считает, что нужно создавать фильтрационные лагеря для жителей неподконтрольных Киеву территорий, они «точно не добавят желания вернуться».

«Социология, которую опубликовало „Зеркало недели“ уже сейчас показывает, что свыше 80 процентов не представляют себе жизни вместе с теми, кто в них стрелял, — подчеркнул Вышинский.

— В интервью мне Владимир Борисович Цемах (командир бригады ПВО ДНР — прим. РВ) рассказывал… Ну так открыто этого не говорил, но… У него в ПВО Снежного люди пошли тогда, когда по центру города был нанесён авиационный удар. Вот до этого как-то спокойно…. Ну, как все украинцы — вдруг обойдётся?

А когда гахнули из штурмовиков по центру Снежного, то у него очередь выстроилась.

Правда, защищаться им было нечем. Поэтому они из труб создавали видимость „зенитно-ракетных комплексов“, прикрывающих Снежное как большой стратегический центр. Целая „система ПВО“ маленького Снежного.

Шутки шутками, но эти люди пережили то, чего не дай Бог пережить нам всем. И вернуться к тем, кто проявлял к ним агрессию и продолжает её проявлять уже в виде понижения в социальных правах, лишения этих социальных прав… Кто на это пойдёт в здравом уме и трезвой памяти?» — добавил Кирилл Вышинский.

О том, как относятся на Украине к карателям, ярко описывает случай в Киеве, о котором ранее уже писала «Русская Весна». Так, в ночь на 10 ноября в подъезде собственного дома неизвестные избили бывшего украинского военнослужащего, который принимал участие в военной операции на Донбассе, Игоря Панова («Хан») и его жену.

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