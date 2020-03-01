Проклятие Шигирского идола

Одним из важнейших признаков, по которому можно судить о зрелости личности, является способность человека без труда признавать собственные ошибки. Да, именно так. Утверждение о том, что «умный учится на чужих ошибках, а глупый на своих», является ложным или, как минимум, спорным. Чужие ошибки, при правильном их понимании, способны отсрочить часть собственных ошибок, однако не гарантируют от их повторения в будущем. Осознание приходит только через собственный опыт. Поэтому настоящая учёба, в большом количестве случаев, может стать эффективной только тогда, когда она происходит на основе личном опыта.

Сколько бы мудрых книг человек ни прочёл о том, что такое дождь, они никогда не узнает о том, что это такое, до тех пор, пока не выйдет на улицу в дождливую погоду. Поэтому столь важен для каждого из нас собственный опыт. И именно потому мы обязаны уметь признавать свои ошибки, чтобы извлекать из них опыт. В противном случае учёба не даёт никаких плодов, а значит — бессмысленна.

Можно ли назвать разумным человека, который однажды прищемил себе палец дверью и вновь суёт его в щель? А ведь именно такому человеку уподобляется каждый, кто предпочитает «стойко и мужественно» защищать своё мнение только лишь ради того, чтобы его не назвал кто-то «переобувшимся в кувырке». Даже в том случае, когда уже всем очевидно, что мнение это ошибочно.

Ошибочные мнения — бич взаимоотношений между людьми в принципе. Но самое прискорбное заключается в том, что точно такие же ошибки допускают те, кто, не владея логикой, превращают в фарс очень ответственные решения, которые влияют на судьбы множества людей. Такие решения называют волюнтаризмом. На бытовом уровне волюнтаризм может проявляется буквально на каждом шагу, и всем это давно хорошо знакомо.

Многие из нас хотя бы единожды выражали неудовольствие по поводу своевольных решений, принятых каким-либо должностным лицом вопреки очевидному, казалось бы, здравому смыслу. Например, управляющий ТСЖ или председатель СНТ выкрасит что-нибудь в соответствии с собственными эстетическими представлениями в какой-нибудь несусветный цвет, да ещё потратит на это множество общественных средств. Знакомая ситуация?

Но это всё цветочки. Куда сложнее разрешаются противоречия более глубокого характера. Как быть с кардинальными изменениями качества жизни коллектива в угоду устоявшимся шаблонам одного его участника, который к тому же искренне верит в то, что становится благодетелем «неразумных», и ему совершенно непонятно, отчего потом все возмущаются его действиями. Переубеждать таких — дело неблагодарное, потому что мысль, однажды крепко засевшая в его голове, уже неискоренима по причине стойкой приверженности «носителя» этой головы тому, что он привык считать идеалом.

Таких бесполезно пытаться вразумить увещеваниями о том, что мир меняется, и то, что было актуально ещё недавно, сегодня противоречит всем допустимым нормам и представлениям.

Такие бесконечно возмущены, например, «непоследовательностью» заявлений отдельных людей или коллективов. Каждому ведь приходилось слышать нечто вроде: «Они в одной статье (передаче) говорят о глобальном потеплении, а в другой — о глобальном похолодании. Сами не могут определиться, какую позицию занять» (о материалах СМИ). И ворчунам бесполезно объяснять, что СМИ предоставляют площадку для выражения самых различных мнений, что очень хорошо, потому что благодаря им для зрителей и читателей существует возможность услышать всех, в том числе и диаметрально противоположные точки зрения разных авторов.

Такие часто путают причины и следствия и почти всегда нарушают основные законы логики, путая «горячее с зелёным». Для них в порядке вещей заявления вроде: «Как они могут хвалить этого столяра, если он изменяет жене!» Этим ярым «борцам за нравственность» даже в голову не приходит простая мысль, из которой явствует, что хороший мастер не обязательно может быть хорошим человеком. И наоборот: порядочный человек вовсе не обязательно является ещё и хорошим работником.

В моей практике был один такой запоминающийся пример. Я перевёл с немецкого языка на русский песню, которую обычно ассоциируют с вермахтом и нацистской Германией. За маршем «Wenn die Soldaten» в кинематографе закрепился некий художественный штамп, в соответствии с которым видеоряд, главными героями которого являются солдаты в униформе германской армии времён Великой Отечественной войны, непременно демонстрировался в его сопровождении.

Таким образом, одно музыкальное произведение прочно закрепилось в сознании зрителей всего мира в качестве нацистского марша. Его и сегодня по привычке называют «фашистским», но из дословного перевода следует, что в песне нет ни малейшего намёка на фашизм, вермахт и даже Германию. Вся беда в том, что марш написан на немецком языке. Но теперь мало кому удаётся объяснить, что это всего лишь мирная, безобидная солдатская песня, которая была написана задолго до появления самого понятия «фашизм», в девятнадцатом веке, да и не в Германии, а в Австрии. В песне нет ни намёка на идеологию. По смыслу она является аналогом советской эстрадной песни «Идёт солдат по городу», потому что поётся в ней о том же самом.

Германская открытка времён Первой мировой войны. Надпись на немецком «Wenn die Soldaten durch die Stadt marschieren» в переводе на русский означает «Когда солдаты по городу шагают»

Германская открытка времён Первой мировой войны. Надпись на немецком «Wenn die Soldaten durch die Stadt marschieren» в переводе на русский означает «Когда солдаты по городу шагают».

Более близким аналогом «Wenn die Soldaten» в советской культуре стала песенка Михаила Танича на стихи Владимира Мигули «Аты-баты, шли солдаты», которую блестяще исполнял советский певец Эдуард Хиль, недавно прозванный иностранцами «Мистер Трололо».

И вот об этом я написал статью, которая у читателей вызвала реакцию, мягко говоря, неоднозначную. Мне и в голову не пришло, что множество читателей обрушится на меня с критикой, но самое поразительно было то, что аргументация критиков была просто убийственной. По мнению многих, я пропагандировал нацизм…

Да, вот так. Ни много, ни мало, на меня и моих потомков обрушились проклятья за то, что я «оправдываю фашистов, которые напали на нашу страну и убивали мирных граждан». Прошло уже с десяток лет с тех пор, но мне до сих пор так и не удалось понять природу этого явления. Нет никакой возможности внятно объяснить столь негативную реакцию, потому что логику тех, кто связал воедино смысл статьи с «пропагандой нацизма» или «оправданием фашизма», постичь невозможно.

Читатели массово путают воедино два никак не связанных между собой качества различных объектов. Образно говоря, «сравнивают горячее с зелёным». Помнится, как одна моя знакомая возмутилась сравнением внешности двух женщин: «Да вы что! Они нисколько не похожи друг на друга, как вы можете сравнивать их! Одна такая умница, красавица, трудяжка, а вторая уродина, да ещё и сплетни наводит».

Ну как постичь логику этой моей знакомой!? Причём тут «трудяжка» и «сплетни наводит», если речь идёт о внешнем сходстве: формах носа, глаз, подбородка и т. д? Но… Есть вещи, недоступные для понимания обычного человека.

Вероятно именно на таких, как эта моя знакомая, и рассчитана манипулятивная байка, широко распространившаяся на просторах интернета:

Тысячи пользователей дружно «аплодируют стоя» и делятся друг с другом этой незамысловатой картинкой, полагая, что в ней заключён мудрый юмор, и даже не подозревают о том, сколь нелепо, смешно и глупо они выглядят в глазах здравомыслящих людей. Потому что восторгаться подобным «шедевром» может только недалёкий человек, находящийся не в ладах с логикой.

Социолог Артём Караваев весьма наглядно разъясняет суть данного феномена:

«Для пояснения этой мысли рассмотрим искусственный пример. Представьте себе, человек посвятил свою жизнь изучению вреда от сигарет, но при этом сам курил. Может быть, он даже на себе изучил влияние табака на здоровье, кто знает. Вот теперь представьте, что этот человек пришёл к выводам о том, что курить вредно, стал об этом всем говорить, убеждать, приводить доказательства… но никто его не слушал, все отмахивались и говорили: «Да ты же сам куришь!» Однако из того, что человек сам курит, не следует, что его исследования ложные. По каким-то причинам он не может бросить, но сам этот факт НЕ влияет на истинность или ложность его исследований. Так и здесь, на этой картинке: частные неудачи людей (нам не всегда дано понять их причины) НЕ влияют на степень качества излагаемых ими мыслей». [Источник]

Вот это и есть то самое проклятье, которое застит глаза многих обывателей. Те шоры, которые не позволяют разглядеть реальную картину мира, заставляющую огромное количество наших соседей по планете блуждать в тёмных лабиринтах, созданных идолами, живущими в их сознании. Это и есть подлинное проклятие идолов — клише штампов и стереотипов, загоняющих людей в иллюзорный мир, существующий только в их головах.

Одним из таких «идолов» являются распространённые в исторической научной среде стереотипы о далёком прошлом нашей цивилизации. Твёрдое убеждение в том, что наши предки не нуждались в повседневной жизни ни в чем, кроме как в поклонении неким богам, заставляет современных исследователей видеть в каждом изображении, будь то живописном или скульптурном, только одно: неких богов. В народе распространилось даже выражение: «жили в лесу, молились колесу».

Учёные в массовом порядке относят к «культовым» предметам и сооружениям всё, что не вписывается в мировоззрение современного человека. Так, любое здание у них непременно считается храмом или обсерваторией, а любое изображение — идолом, которому, по их мнению, должны были молиться. Складывается такое ощущение, будто нашим предкам не нужны были бани, туалеты, мастерские, склады и прочие объекты утилитарного назначения.

Не допускается и сама мысль о том, что в прошлом могли существовать сооружения, назначение которых нам сегодня просто разгадать не представляется возможности по той причине, что мы утратили некоторые знания и навыки, которыми обладали люди в прошлом. Высокомерие представителей нашей цивилизации ввергает многих в подлинное мракобесие, которое столь же смешно, как использование пустых банок от газировки в качестве бижутерии представителями некоторых племён, находящихся на раннем этапе развития.

Но бог с ними, с высокотехнологичными (относительно) артефактами. Зачастую самые обычные бытовые предметы наделяются историками сакральным смыслом. Если кто-то не знает, поясню, что археологи не являются историками в буквальном смысле. Их основная задача — отыскать и извлечь. Но никак не интерпретировать. Так вот, пообщавшись с археологами, я убедился в том, что они материалисты и практики до мозга костей. Археологи часто сами потешаются над тем, какие таблички с подписями к найденным ими экспонатам появляются позднее в музеях благодаря кабинетным историкам.

Не намерен потешаться ни над кем и ничего не собираюсь утверждать наверняка. Однако считаю необходимым поделиться своими соображениями на счёт интерпретации исторической находки на примере всем известного Шигирского идола.

«Большо́й Шиги́рский и́дол — археологический памятник, древнейшая в мире сохранившаяся деревянная скульптура. Возраст, по последним оценкам, достигает 11 тысяч лет. Идол выполнен из лиственницы в эпоху мезолита, что соответствует IX тысячелетию до нашей эры. Уникальный артефакт синхронен подобным находкам с памятников Юго-Восточной Анатолии. Предметы из этих регионов показывают, что духовный мир и искусство охотников-собирателей начала голоцена были гораздо богаче и сложнее, чем считалось ранее». (Википедия).

Очень показательна история находки и поучителен процесс изучения её. «Википедия» сообщает, что:

«24 января (5 февраля) 1890 года на Втором Курьинском прииске Шигирского торфяника на глубине четырёх метров было обнаружено десять крупных обломков деревянной скульптуры. У дерева была фрагментарная сохранность и было принято решение извлекать его из торфа по частям. На сегодняшний день территория торфяника затоплена и место находки недоступно. Позднее, распоряжением владельца территории, графа Алексея Александровича Стенбок-Фермора, находка была передана в ведение УОЛЕ. В музей скульптура попала в виде груды обломков. Первую реконструкцию выполнил хранитель археологической коллекции музея УОЛЕ Дмитрий Иванович Лобанов. Фигура со скрещенными руками и ногами была собрана в произвольном порядке из части фрагментов и достигла в высоту 2,8 метра».

Далее официальную историю Идола можно не изучать. Абсурд её выходит за все мыслимые рамки. Части древесины с узорами теряли, находили, а потом снова теряли. Но «рост» «божества» год от года менялся, начиная с 2,8 метров и до пяти метров тридцати сантиметров. На сегодня высота идола официально составляет 3,4 метра. Возраст артефакта также неуклонно растёт. Последние исследования «убедительно доказывают», что идолу 11 600 лет. Таким образом, всего за сто лет Шигирский идол «повзрослел» аж на 9600 лет.

Читайте статью «Шигирский идол оказался старше Чёрного моря»

Боюсь даже предположить, какого роста и возраста он станет ещё через сто лет. Главным аргументом в руках критиков официальной версии возраста артефакта является убеждённость в том, что древесина вообще не способна сохраняться столь длительное время. Всем же известно, что деревянные детали превращаются в труху на открытом воздухе за считанные десятилетия. Но мало кто из исследователей-энтузиастов сталкивался лично с примерами сохранности органики, оказавшейся в специфических условиях, погребённой в торфяных болотах.

Археологи обращаются к знаниям почвоведов, которым хорошо известны консервационные свойства тофяников:

обилие влаги со слабой проточностью замедляет испарение влаги из органики; низкая теплопроводность торфа дольше сохраняет низкие температуры; бедность торфа минеральными питательными веществами, затрудняющая деятельность растений; наличие в ряде слоев антисептических веществ, затрудняющее деятельность разлагающих микроорганизмов; наличие в глубинных слоях токсичных веществ, затрудняющее деятельность разлагающих микроорганизмов; отсутствие доступа кислорода на глубине свыше 15 сантиметров, затрудняющее деятельность разлагающих микроорганизмов.

Хорошо известно об этих свойствах и поисковикам, которые занимаются перезахоронением останков солдат Великой Отечественной. Не так давно один мой знакомый рассказал о том, как он участвовал в подъёме из торфяного болота упавшего в него во время войны советского самолёта в Новгородской области.

Сам самолёт остался в идеальной сохранности, словно только что сошёл с заводского конвейера. А останки лётчика произвели неизгладимое впечатление на всех участников поисковой экспедиции. Местный священник, который отпевал в храме погибшего более 70 лет назад офицера, имя которого без труда было установлено, отказывался верить в то, что это не современный труп. Казалось, что молодой мужчина просто заснул и вот-вот откроет глаза. Для того, чтобы понять, насколько хорошо в торфяниках сохраняется органика, представлю фотографии планшета из натуральной кожи для лётных карт, который принадлежал тому самому лётчику:

Да и множество других подобных примеров широко известно даже неспециалистам. Существует научный термин, обозначающий подобные находки — «болотные люди».

Наверное, самой известной из подобных находок является «толлундский человек», на которого в мае 1950 г. у деревушки Толлунд в Дании наткнулись двое братьев, собирателей торфа. Они резали торф на брикеты, как вдруг увидели смотрящее прямо на них лицо и, подумав, что это жертва совершенного недавно убийства, связались с местной полицией. Оказалось, что убийство на самом деле имело место быть, правда, преступников искать уже поздно. Мужчина погиб около 350 г. до н. э.

Можно сколь угодно долго спорить о возрасте подобных находок, но неоспоримо одно: изделия из древесины, будь то идол или конёк крыши дома, при некоторых условиях на самом деле способны храниться очень длительное время. И то, что названо Шигирским идолом, вне всяких сомнений, могло сохраниться с допотопных времён, но кто сказал, что это идол?! Что натолкнуло на эту мысль исследователей? Только наличие головы?

Вероятно, так и было. Тогда ясно, почему реконструкторы с завидным упорством старались собрать из разрозненных деталей именно силуэт антропогенного вида. И, по моему мнению, именно потому, что «при жизни» идол не изображал человекообразное существо, у реконструкторов получается нечто совсем уж по-детски нелепое и примитивное. Тогда чем это могло быть изначально?

Когда я только вошёл в здание Свердловского областного краеведческого музея, где сейчас экспонируется Шигирский идол, то в одной из экспозиций увидел макет средневековой лодки:

Я расценил это как знак, потому что отправился осматривать главную археологическую достопримечательность Урала уже с давно вынашиваемой версией о том, что идол-то вовсе не идол, а детали лодки, и ничего более. Вот так вот. Просто. Никакой эзотерики и мистики. Просто обломки лодки, каких найдено было по всему северному полушарию немерено. Названий у подобного рода лёгких судов множество. Среди них и струги, и кочи, и даже драккары:

Я отыскал достаточно много изображений таких судов, от музейных фото до картинок из книжек для детей, и убедился, что огромное количество лодок, оказывается, имело на верхней части бортов схожий рисунок.

Иногда это орнамент в виде завитков, изображающих волны, но чаще всего в виде цепочки из простых треугольников. Получается, что суда той эпохи строились везде по единым правилам. На корме у них имелся хвост животного, на носу голова какого либо существа, которая, вероятно, имела функцию опознавательного знака, и орнамент в виде волны на верхних досках обоих бортов.

Причём, качество изготовления этих обязательных элементов не являлось важным показателем. Главное — их наличие у корабля. По какой-то причине наши предки уделяли этому особое значение. Хоть какая лодка захудалая, но голова, хвост и орнамент должны быть. Как знак аварийной остановки, регистрационные номерные знаки и огнетушитель у современных машин. Теперь смотрим на «запчасти», из которых сложен «Шигирский идол»:

Разве это не подтверждение моей версии? Теперь, если её принять на вооружение, то очевидно ведь, что кривенькие ручки и ножки у «идола» легко объясняются искусственно созданной кривизной досок для бортов судна!

Версия не бесспорная, конечно, у неё есть и слабые стороны, но почему никто до сего дня не пытался её проверить — вот вопрос! Почему мнение какого-то одного историка рассматривается как непогрешимая истина? А ведь основания для пересмотра имеются, и основательные.

Многим известно о том, что любое болото было когда-то морем или озером. Если и не любое, то очень многие. Могло ли такое быть, чтобы на месте Шигирского торфяника когда-то находилось море? А почему нет! На старинных картах существует много водоёмов, о которых ничего не слышали академические географы. На современных картах России нет и следа от внутреннего моря — озера Ленского, которое находилось на территории нынешнего Хабаровского края, Белого моря, от которого осталась только река Белая в Уфе, на месте Катайского моря в Центральной Сибири теперь только болотистая низменность. А что на Урале?

И тут, оказывается, могло что-то быть. На известной карте Фра Мауро 1459 года, которая сориентирована не на север, а на юг (восток на ней, соответственно, слева) существуют любопытные объекты, которых теперь нет, но они обозначены наряду с ныне существующими. Сложность идентификации городов, указанных на средневековой карте, с современными городами заключается в том, что, кроме существенных искажений расстояния по долготе, мы сталкиваемся с неизвестными, нигде в других источниках не встречающимися названиями. Но не все названия нам неизвестны. Часть всё-таки идентифицируется. Такие, как Катай, Руссия или, например, Чагатай (территория современного западного Прикаспия).

Полагаю, что и Самара указана на своём обычном месте.

Фрагмент карты Фра Мауро, 1459 год

Если я прав, то крупный водоём к востоку от Самары находится на месте современного Екатеринбурга и его близлежащих районов. И тогда мы имеем право делать предположение о том, что в торфянике, рядом с местом, где теперь расположен город Кировград Свердловской области, в девятнадцатом веке были обнаружены части лёгкого судна наподобие струга. Точнее, его носовая часть: так называемая галеонная фигура и верхние части обшивки бортов.

Ещё раз повторюсь и подчеркну, что не настаиваю на истинности собственной версии, но должна же быть альтернатива общепринятой!

Проклятие Шигирского идола — это не эзотерическое или оккультное понятие, а вполне известное свойство человеческой психики, несовершенство мысли, которое способствует укоренению в массовом сознании идеи, которая безальтернативна и мало чем отличается от религиозной догмы. Она не подкреплена не только достоверными сведениями, но и элементарным здравым смыслом.

Однако, не могу не поделиться своими собственными ощущениями во время знакомства с «идолом». Хранителем экспозиции является чрезвычайно колоритная энергичная женщина. Как и большинство работников музеев, она в хорошем смысле слова фанат своего дела. Безошибочно она вычленила из толпы праздных туристов нашу группу (я был в сопровождении друзей, исследователей загадок озера Шарташ) и определила, что мы не просто зеваки, а интересуемся по существу.

От неё мы услышали за короткое время с десяток чудных историй, связанных с Шигирским идолом. Оказалось, что он, словно живое существо, разговаривает с людьми. Недавно в Екатеринбург приезжала женщина из Читы, которая сразу заявила: «Он меня позвал! Стал приходить по ночам и требовать поклонения». Тогда женщина, никуда в прошлом не ездившая, заняла у друзей денег на дорогу и отправилась поклониться идолу, который её «позвал».

Я далёк от мысли о том, что женщина сумасшедшая. В музейном зале, где ЖИВЁТ Шигирский идол, на самом деле что-то чувствуется особое. Честное слово, от этих досок, спрятанных в стеклянный саркофаг, словно исходит что-то притягательное. Из зала не хочется уходить. Не знаю, чертовщина, магия, наваждение или… Не знаю, в общем. Но всё время, пока я находился рядом с НИМ, я ощущал на себе некое воздействие, которому не хотелось противиться.

Уходя, я подумал, что если это не плод разыгравшегося воображения, то пусть ОН пошлёт какой-то знак. И знаете… ОН послал знак. Конечно, это могло быть всего лишь совпадением, но, выйдя из музея, мы были поражены переменой погоды. Когда мы заходили в музей, на улице была ясная солнечная погода, а через несколько часов мы попали в зиму. Это был день православной Пасхи, 28 апреля 2019 года. И в Екатеринбурге выпал снег. Да не просто припорошил, а буквально завалил все дороги сантиметров на 20, что явилось причиной невиданного числа автоаварий в Свердловской области.

На улицах г. Ревда, Свердловской области. 28.04.2019 г.

Наверное, всё-таки совпадение. Но проклятие Шигирского идола существует. В том виде, как я написал выше, разумеется. Надеюсь, что вас оно не коснётся.

Добра!

Источник: https://www.tart-aria.info/prokljate-shigirskogo-idola/