От оганесона-118 до лазера. Главные научные открытия в России за 20 лет

Больше всего открытий за последние годы совершили российские физики.

8 февраля научное сообщество отметило свой профессиональный праздник — День российской науки. «АиФ» задался вопросом: а совершаются ли сейчас открытия в российской науке и какие? Мы попросили прокомментировать наиболее значимые достижения отечественных учёных за последние 20 лет научного сотрудника Центра энергоэффективности НИТУ «МИСиС», кандидата физ. — мат. наук Андрея Воронина. К слову, некоторые из этих открытий совершались в стенах этого университета.

2002 г. Доказательство гипотезы Пуанкаре.

Задачка эта, касающаяся свойств геометрических объектов, была сформулирована Пуанкаре ещё в 1904 г. Её решил российский математик Григорий Перельман. А известен он стал всему миру даже не решением, а тем, что отказался от премии в миллион долларов, установленной Математическим институтом Клэя за решение этой одной из семи «задач тысячелетия».

2003 г. Присуждение учёному из России Алексею Абрикосову Нобелевской премии за открытие сверхпроводников.

Абрикосов долгое время руководил кафедрой теоретической физики МИСиС. В начале 1990-х учёный эмигрировал в США. Ещё работая в СССР, он открыл явление сверхпроводимости. Для реализации эффекта сейчас требуются очень низкие температуры. Это значит, что можно было бы построить одну сверхмощную электростанцию, а дальше через сверхпроводники на любое расстояние передавать энергию без потерь. Это был бы колоссальный прорыв для человечества.

2004 г. Открытие графена.

Учёные из России Андрей Гейм и Константин Новосёлов, занимаясь исследованиями в Университете Манчестера, открыли новый материал толщиной в один атом и стали в 2010 г. лауреатами Нобелевской премии. Гейм и Новосёлов получили его, просто отделив скотчем слой графита. Оказалось, что в нём очень необычно ведут себя электроны, поэтому такие монослои углерода можно применять в электронике будущего. К примеру, графен в МИСиС применяется в разработке современных сверхпрочных дорожных покрытий.

2006 г. Создание сверхмощного лазера.

Известно, что с помощью нелинейных оптических кристаллов можно управлять световым лучом, многократно увеличивая его силу. В Институте прикладной физики РАН в Нижнем Новгороде удалось создать такую лазерную установку, выдающую огромную мощность локально. Один импульс лазера в сотни раз превосходит мощность всех электростанций Земли. С помощью этого лазера можно изучать процессы в сверхкритических состояниях (подобные тем, что происходят в ядре Солнца).

2000— 2010 гг. Синтез сверхтяжёлых элементов.

Их семейство было открыто в Объединённом институте ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне. Элементы продолжили Периодическую таблицу Менделеева и получили атомные номера — 114, 115, 116, 117 и 118. В этом направлении наши физики самые передовые в мире. А работают в этой области такие культовые личности, как академик Юрий Оганесян, в честь которого был назван последний элемент — оганесон-118. Открытие этих элементов — шаг к пониманию устройства мира, чем, собственно, и занимается фундаментальная физика как наука.

2008 г. Открытие нового подвида людей.

Российские археологи под руководством Анатолия Деревянко обнаружили в горах Алтая останки костей и зубов первобытных людей, которые жили там 40 тыс. лет назад. Поскольку находка случилась в Денисовой пещере, то неизвестная ранее ветвь человечества получила название денисовцы. Исследования в Институте Макса Планка в Лейпциге подтвердили, что, судя по ДНК, неандертальцы и денисовцы имели общего предка.

2015 г. Обнаружение гравитационных волн.

Их предсказал ещё Эйнштейн почти 100 лет назад. Но обнаружены они были только в 2015 г. с помощью детектора ЛИГО (лазерно-интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория). Причём именно советские учёные в своё время предложили, как сделать такой прибор. Гравитационные волны представляют собой искажение пространства и времени. Причина — столкновение двух чёрных дыр в миллиарде световых лет от Земли.

2017 г. Разработка и регистрация лекарства от смертельной лихорадки Эбола, превосходящего мировые аналоги.

Вспышка инфекции случилась в Африке в 2013 г. и переросла в эпидемию по всему миру. Несмотря на то что в России этой болезни нет, наши учёные умудрились разработать эффективные препараты. Это значит, в РФ сохранилась реально работающая медицинская школа, которая позволяет бороться с вирусными угрозами любого уровня.

2017 г. Создание методов квантовой криптографии (шифрования информации).

Это совместный проект МИСиС и Российского квантового центра. В сентябре 2019 г. устройство продемонстрировали президенту Путину, наладив с ним квантовую видеосвязь, которую невозможно подслушать. Квантовая криптография основана на законах фундаментальной физики. Как только кто-то захочет взломать защиту, система сразу распознает это и отключится, потому что информация передаётся на поляризованных фотонах. Измерить поляризацию фотонов злоумышленник не может в принципе, таковы законы природы. Сейчас в технологии инвестируют крупные банки.

2019 г. Запуск космического радиотелескопа «Спектр-РГ».

Построен в НПО им. Лавочкина для изучения процессов во Вселенной. Известный телескоп «Хаббл» — разработка НАСА. А «Радиоастрон» — чисто российская уникальная установка. Второго такого в мире нет. И это несомненный успех нашего приборостроения и космической отрасли. Обсерватория уникальна тем, что позволяет изучать звёзды, скопления галактик, миллиарды чёрных дыр и т. д. с беспрецедентным разрешением. Прототип «Спектра-РГ» был запущен на орбиту в 2011 г. и проработал до января 2019-го. Новый спутник введён в строй в июле 2019 г.

«Спектр» Вселенной

Watch this video on YouTube

Источник: https://nstarikov.ru/ot-oganesona-118-do-lazera-glavnye-nauchnye-otkrytija-v-rossii-za-20-let-113209