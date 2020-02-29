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Вятское

18:42. 29 февраля 2020 271 просмотр 3 коммент. Опубликовал:
Село Вятское Ярославской области, признанное самой красивой деревней России 2015-го года






































Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9820519.html

Метки: Россия, сельская местность, фото

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 10320 4616
    BlackCat 29 февраля 2020 в 19:37

    Красота!

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    2
  • 980 810
    Фёдор 29 февраля 2020 в 19:47

    Какая всё таки безграмотность, сельский населённый пункт с церковью(храмом) назывался селом, без церкви деревней. Хотя чему удивляться по дебилизатору в новостях про Сирию- заняли ,освободили деревню (корень дерево) там что много деревянных строений?

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  • 2273 1861
    Антон 29 февраля 2020 в 20:43

    Красиво. Но показаны преимущественно “казенные дома”. А где же улицы с частными домиками местных жителей? Без них это поселение никак не похоже ни на село, ни на деревню. Скорее, это напоминает осколок бывшего города.

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