Вятское
18:42. 29 февраля 2020 271 просмотр 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
Село Вятское Ярославской области, признанное самой красивой деревней России 2015-го года
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9820519.html
Красота!
Какая всё таки безграмотность, сельский населённый пункт с церковью(храмом) назывался селом, без церкви деревней. Хотя чему удивляться по дебилизатору в новостях про Сирию- заняли ,освободили деревню (корень дерево) там что много деревянных строений?
Красиво. Но показаны преимущественно “казенные дома”. А где же улицы с частными домиками местных жителей? Без них это поселение никак не похоже ни на село, ни на деревню. Скорее, это напоминает осколок бывшего города.