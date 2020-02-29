Реальные отцы-основатели РФ. Как о нас заботились инвесторы. А. Домрин
Кто был реальным автором преобразований, произошедших в РФ в конце прошлого века. Чего ждать от готовящегося “супервторника”. Об этом и многом другом рассказывает доктор юридических наук, профессор Александр Домрин.
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Его настоящая фамилия – Соломянский… И всё становится на свои места…