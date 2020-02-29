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Путин попросил соседей вернуть должок

08:26. 29 февраля 2020 116 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

На фото: президент России Владимир Путин (Фото: Kremlin Pool/Global Look Press)

Почти все страны бывшего СССР уже перерегистрировали на Россию собственность в обмен на то, что РФ выплатила долги республик, но есть страны, где эта процедура еще не завершена. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее Владимир Путин в ходе встречи с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию, комментируя предложения закрепить в основном законе положение, что Россия — правопреемник СССР и Российской империи, напомнил, что Москва взяла обязательства выплатить долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за рубежом, но не все вновь образованные страны их передали РФ.

По словам президента, «весь мир был очень счастлив», когда Россия согласилась стать правопреемницей СССР и выплатить все долги бывших республик.

«Мы, по-моему, только за Украину 16 миллиардов [долларов] выплатили», — отметил он.

«Мы кредиты погасили за всех, а активы за рубежом некоторые, вновь образованные на бывшем пространстве Советского Союза государства, нам так и не передали».

«Это не жалоба на жизнь, это конкретная ситуация», — подчеркнул Песков, комментируя слова президента.

«Речь о проблеме так называемой перерегистрации советской загрансобственности в некоторых странах. В подавляющем большинстве стран эта перерегистрация завершилась, и она была перерегистрирована на Российскую Федерацию де-юре и де-факто».

Однако, добавил он, есть некоторые страны, где перерегистрация не завершена: «Это не одна, не две, их чуть больше, но в подавляющем большинстве стран эта перерегистрация уже завершилась».

Напомним, в 1993 году Россия, объявив себя провопреемницей Советского Союза, взяла на себя долговые обязательства по внешнему долгу всех бывших советских республик в обмен на то, что они откажутся от прав на доли в зарубежных активах СССР. Точный размер долга неизвестен. По словам бывшего замминистра финансов Сергея Сторчака, речь идет о 96,6 миллиарда долларов по состоянию на конец 1991 года. Стоимость же приобретенных активов оценивалась примерно в 150 миллиардов долларов. Последний советский долг Россия погасила в 2017 году.

— Внешние долги, накопившиеся у страны и в позднесоветское, и в раннепостсоветское время, представлялись фактором, который сдерживает развитие России и в значительной степени политически связывает активность государства как внутри собственных границ, так и за их пределами, — считает исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

— В этом смысле более активная международная позиция, которую стала занимать Россия со второй половины «нулевых» годов, в значительной степени была обусловлена успехами по выплате внешних долгов. Даже критики президента Путина как внутри страны, так и извне, ставят ему в заслугу решение проблемы внешнего долга.

То есть, стремление скорее выплатить внешний долг СССР, для Кремля было связано не с выстраиванием отношений с новыми постсоветскими государствами, а в целом с собственным позиционированием в рамках глобального мира и с взаимодействиями с большими игроками. В этой связи процесс перерегистрации советской собственности на Россию в Москве не слишком форсировали. Сейчас, в контексте низкого экономического роста и неважной внешней конъюнктуры, в Кремле стали более рачительно подходить к вопросам собственности. О каких-то окончательных сроках по этому направлению не говорят, но представляется реалистичным, что вопрос будет разрешён в перспективе ближайших нескольких лет.

«СП»: — Правильным ли было решение выплатить долги в обмен на активы? Ведь никто, как говорится, за язык не тянул…

— Предполагалось, что, отказываясь от коммунистической идеологии и не препятствуя аннулированию СССР или ликвидации Организации Варшавского договора, Россия как бы возвращается в семью цивилизованных европейских народов. Выплата по старым счетам считается одним из признаков цивилизованности. Кроме того, это имеет и понятные финансовые и прочие последствия. Если вы отказываетесь от старых обязательств, мотивируя это тем, что «там флаг был другой» или «в аббревиатуре СССР последняя буква обозначает не Россию», то с вами вряд ли кто-то захочет иметь дело, в том числе, например, выдавая новые кредиты.

«СП»: — Недавно один судья КС призвал отказаться от преемственности от СССР. Что нам дает эта преемственность, помимо упомянутых активов?

— Ещё даёт место постоянного члена Совета безопасности ООН с правом вето. Это из осязаемого. А из неосязаемого — правопреемственность от СССР, одного из победителей во Второй мировой войне, делает победительницей и нынешнюю Россию. Сегодня получается так, что России как правопреемница СССР позиционирует себя как сила, защищающая правду об истории Второй мировой войны и, опять же, удерживающая мир от сползания к ревизионизму.

«СП»: — Песков не уточнил, о каких государствах, которые не торопятся передавать какую-либо собственность РФ, идет речь. Но все же — какие это страны?

— Это государства Прибалтики, это Грузия. Вероятно, и Украина, особенно после того, как у нее забрали Крым — считает главный редактор портала ФОРУМ. мск Анатолий Баранов.

Вообще же речь идет о всяких пустяках вроде «домов дружбы» или пионерских лагерях — реальные гиганты советской промышленности вроде Новоталлинского порта, системы АЭС на Украине или Джезказганского металлургического комбината давно не просто в собственности бывших республик, но и чаще всего приватизированы, причем с участием международного капитала.

«СП»: — Кстати, об Украине. По словам Путина, только за нее выплатили 16 млрд. Это много?

— Много или мало 16 миллиардов? За 1 миллиард военных долгов Российской империи началась интервенция в Советскую Россию. Но вопрос не только в размере суммы. Россия приняла наследство СССР, другие республики не прияли. Наследство — это не только имущество, но и обязательства, долги. Долгов было много. А теперь, господа хорошие, нужно возвращать то, что не ваше, и не апеллировать к тому, что, мол, «вместе строили». Строили-то вместе, но на наши деньги.

Надо создавать межправительственные комиссии по возврату бывшей союзной собственности законному правопреемнику. Будут артачиться — подавать в международные суды. Или просто забирать силой. Есть такая европейская пословица: «Русские всегда приходят за своим». Вот и надо прийти.

Дмитрий Родионов

Источник: http://voicesevas.ru/news/50193-putin-poprosil-sosedey-vernut-dolzhok.html

Метки: новости / аналитика

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