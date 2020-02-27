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«ВСМПО-АВИСМА» подвела итоги за 2019 год.

10:33. 27 февраля 2020 90 просмотров Один комментарий Опубликовал:

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Корпорация «ВСМПО-АВИСМА» Госкорпорации Ростех обнародовала финансовые результаты работы за 2019 год. Выручка Корпорации увеличилась с 89 069 млн до 90 128 млн рублей, а прирост выручки составил более миллиарда рублей, или 1,2%.

Согласно опубликованным данным прибыль от продаж сократилась с 31 847 млн до 23 807 млн рублей (на 25%), Основным фактором, повлиявшим на величину прибыли от продаж, явился рост себестоимости продукции, вызванный увеличением мировых цен на основное сырье и материалы. Прирост себестоимости к уровню прошлого года составил 9 099 млн рублей (16%).

Чистая прибыль отчетного периода увеличилась на 23,8 % и составила 23 264 млн рублей. Основное влияние на динамику чистой прибыли оказал эффект от курсовых разниц по переоценке активов и обязательств в иностранной валюте, возникший вследствие укрепления курса российского рубля. Положительный эффект от курсовых разниц превысил 6,5 млрд рублей, повлияв также и на рост показателя EBITDA: за отчетный период EBITDA составила 34 494 млн рублей, превысив прошлогодний показатель на 6 339 млн.

Корпорация «ВСМПО-АВИСМА» является одним из крупнейших налогоплательщиков Свердловской области. Объем перечисленных денежных средств в бюджеты различных уровней в 2019 году составил около 7 900 млн рублей. Также корпорация остается социально ориентированным предприятием – в 2019 году на выполнение социальных обязательств было направлено 1 621 млн рублей.

Источник: https://vpk.name/news/379274_vsmpo-avisma_podvela_itogi_za_2019_god.html

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 2370 2150
    Хан_Уман 27 февраля 2020 в 12:00

    У меня на авто, купил удачно, стоят диски данного производства.
    Очень ценятся за качество и цену!
    Перестали производить…
    Печалька…
    Но за рубеж на всё готовы!
    Печалька…
    Те, мы не рентабельны?
    Или не достойны…?
    Там больше гешевта?
    Смею добавить, в Японии на внутренний рынок делают лучшую продукцию!

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