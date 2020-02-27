«ВСМПО-АВИСМА» подвела итоги за 2019 год.

Корпорация «ВСМПО-АВИСМА» Госкорпорации Ростех обнародовала финансовые результаты работы за 2019 год. Выручка Корпорации увеличилась с 89 069 млн до 90 128 млн рублей, а прирост выручки составил более миллиарда рублей, или 1,2%.

Согласно опубликованным данным прибыль от продаж сократилась с 31 847 млн до 23 807 млн рублей (на 25%), Основным фактором, повлиявшим на величину прибыли от продаж, явился рост себестоимости продукции, вызванный увеличением мировых цен на основное сырье и материалы. Прирост себестоимости к уровню прошлого года составил 9 099 млн рублей (16%).

Чистая прибыль отчетного периода увеличилась на 23,8 % и составила 23 264 млн рублей. Основное влияние на динамику чистой прибыли оказал эффект от курсовых разниц по переоценке активов и обязательств в иностранной валюте, возникший вследствие укрепления курса российского рубля. Положительный эффект от курсовых разниц превысил 6,5 млрд рублей, повлияв также и на рост показателя EBITDA: за отчетный период EBITDA составила 34 494 млн рублей, превысив прошлогодний показатель на 6 339 млн.

Корпорация «ВСМПО-АВИСМА» является одним из крупнейших налогоплательщиков Свердловской области. Объем перечисленных денежных средств в бюджеты различных уровней в 2019 году составил около 7 900 млн рублей. Также корпорация остается социально ориентированным предприятием – в 2019 году на выполнение социальных обязательств было направлено 1 621 млн рублей.

Источник: https://vpk.name/news/379274_vsmpo-avisma_podvela_itogi_za_2019_god.html