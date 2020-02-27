Главная » Вооруженные силы, Здоровье, Политика, События Настоящего

Российские военные проведут перед 8 марта конкурс красоты в ВДВ.

10:31. 27 февраля 2020 98 просмотров Один комментарий Опубликовал:

devushkivoennosluzhashie_vs_rf-7ut1t9l0-1519842442.t

Москва. 26 февраля. ИНТЕРФАКС - Конкурс красоты и профессионального мастерства среди женщин-военнослужащих Воздушно-десантных войск стартует в четверг на базе Тульской дивизии ВДВ, сообщили в департаменте информации Минобороны РФ.

Конкурс "Краса ВДВ - 2020" приурочен к отмечаемому 8 марта международному женскому Дню, посвящен 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию со дня образования ВДВ, сообщили военные.

"Представительницы прекрасного пола Воздушно-десантных войск - это не только символ красоты, но и военнослужащие, готовые наравне с мужчинами в любых условиях обстановки выполнить любые поставленные задачи", - говорится в сообщении Минобороны.

В конкурсе примут участие женщины-военнослужащие, представляющие все воздушно-десантные и десантно-штурмовые соединения, соединения специального назначения и управления, а также учебный центр и Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище.

Первым испытанием станет конкурс "Сила оружия", в ходе которого девушки должны показать навыки владения штатным оружием. Участницам предстоит соревноваться в стрельбе из пистолета Ярыгина и неполной разборке-сборке автомата Калашникова АК-74М.

Девушкам также предстоит соревноваться в конкурсах "Волшебный кулинар", "Кутюрье", "Визитная карточка", "Офицерский бал" и "Творческий номер".

В Минобороны РФ сообщили, что жюри будет состоять из представителей командования ВДВ, администрации Тульской области, всероссийского конкурса красоты "Краса России", актеров театра и кино.

Имя победительницы 6 марта объявит командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

Источник: https://vpk.name/news/379181_rossiiskie_voennye_provedut_pered_8_marta_konkurs_krasoty_v_vdv.html

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости России и Крыма. Сегодня 10 марта 2015
... район учений НАТО во Франции Российские военные проведут инспекцию района на севере Франции... период с 10 по 13 марта российская инспекционная группа проведет инспекцию указанного... на территории Франции», — сказал Рыжков, передает ТАСС. По его словам, в...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 12 марта 2016
... России и США проведут встречи по Сирии Команды...всех повреждены дыхательные пути, передает арабский телеканал. * Запрещенная ...огня. На 14 марта в Женеве запланированы ...постоянно поступающие в распоряжение российских военных. Причем, агрессивные поползновения ...
Новости Украины и Новороссии 02 марта 2017
...проведут совместную инспекцию на ДФС Представители ДНР и Украины завтра, 3 марта... хирург, начальник отделения Военно-медицинского клинического центра Западного...украинских экономических активов российские кураторы планируют передать структурам олигарха ...
Новости Украины и Новороссии 14 марта 2017
...напомнил Куяту о паспортах российских военных, которые показал Пётр ... В понедельник, 13 марта, правоохранители задержали 43 ...освободят, то они проведут акцию протеста под зданием...в правоохранительные органы», - передает слова представителя Сбербанка ТАСС....
Пришельцы. История военной тайны
... – люди в советской военной форме. Перед ними – запечатанные конверты... в реальном времени военные специалисты проведут телепатический диалог с…... В журнале «Вестник Российской академии наук» была ...поражение четверо военнослужащих.15 марта 1994г. – неудачная ...
Новости с Евромайдана за 07.03.2014
...Альфа" (эту информацию боевикам передало новое руководство СБУ, чтобы обеспечить...— РИА Новости. Власти Крыма проведут референдум по определению статуса полуострова... российских военных, сообщил официальный представитель СК РФ Владимир Маркин. "Седьмого марта ...

Один комментарий » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)