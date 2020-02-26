Подорожает всё, Ребрендинг Едра, Отстрел нелегалов // Галопом по Европам #162

В этом выпуске:

- Коронавирус проник в Европу – вспышка в Италии, где умерли уже 11 человек, распространилась на



Испанию, Австрию, Хорватию и Швейцарию;

- Единую Россию планируют переименовать – об этом сообщает медуза со ссылкой на источники в



администрации президента;

- Экс-помощник президента Сурков, который курировал украинское направление, объяснил причину



своей отставки «изменившимся контекстом»;

- Беларусь получит по 15 долларов за каждый баррель загрязненной нефти;

- Камаз с 20 апреля может перейти на неполную рабочую неделю – на предприятии уже издан



соответствующий приказ;

- Верховный суд ликвидировал общественную организацию инвалидов войны в Афганистане;

- Минфин США ввел новые санкции против 13 компаний и частных лиц в Китае, Ираке, России и



Турции;

- Посольство России в США потребовало смягчить тюремный режим для Бута;

- В Лондоне начались слушания по делу об экстрадиции Ассанжа;

- В Индии 20 погибли и 15 в критическом состоянии после столкновений, связанных с законом об



иммиграции.



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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mWQf_cE8WlY