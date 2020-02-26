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Подорожает всё, Ребрендинг Едра, Отстрел нелегалов // Галопом по Европам #162

19:37. 26 февраля 2020 86 просмотров Один комментарий Опубликовал:

В этом выпуске:
- Коронавирус проник в Европу – вспышка в Италии, где умерли уже 11 человек, распространилась на

Испанию, Австрию, Хорватию и Швейцарию;
- Единую Россию планируют переименовать – об этом сообщает медуза со ссылкой на источники в

администрации президента;
- Экс-помощник президента Сурков, который курировал украинское направление, объяснил причину

своей отставки «изменившимся контекстом»;
- Беларусь получит по 15 долларов за каждый баррель загрязненной нефти;
- Камаз с 20 апреля может перейти на неполную рабочую неделю – на предприятии уже издан

соответствующий приказ;
- Верховный суд ликвидировал общественную организацию инвалидов войны в Афганистане;
- Минфин США ввел новые санкции против 13 компаний и частных лиц в Китае, Ираке, России и

Турции;
- Посольство России в США потребовало смягчить тюремный режим для Бута;
- В Лондоне начались слушания по делу об экстрадиции Ассанжа;
- В Индии 20 погибли и 15 в критическом состоянии после столкновений, связанных с законом об

иммиграции.

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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mWQf_cE8WlY

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