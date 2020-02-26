Экология – сортировка мусора и природосбережение. Татьяна Лихачёва. Часть 2
Зачем сортировать мусор.
Автор-сказительница – Татьяна Лихачева
Часть 1 – https://youtu.be/kcpjWCGmHOo
Ссылка на фильм “Мусор” https://www.youtube.com/watch?v=PhibZ…
Раздельный сбор в Москве и Подмосковье: https://rsbor-msk.ru
Вред о мусоросжигании: https://rsbor-msk.ru/category/msz/
Сайт Собиратор – волонтерский проект по приему вторсырья: https://sobirator.ru
Сайт Экосборка, принимают вторсырье за бонусы: https://ecosborka.ru
В эфире речь идет о том:
_Как начать сортировать мусор, накапливающийся дома для переработки
- Что делать с органическими отходами
- Как вообще жить, не создавая мусор,
- И самое ГЛАВНОЕ, немного о том, почему мусор категорически нельзя сжигать.
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