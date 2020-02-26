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Экология – сортировка мусора и природосбережение. Татьяна Лихачева. Часть 1

15:09. 26 февраля 2020 68 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Зачем сортировать мусор.

Автор-сказительница – Татьяна Лихачева
Часть 2 – https://youtu.be/RkOGuVIgOFU

Ссылка на фильм “Мусор” https://www.youtube.com/watch?v=PhibZ…
Раздельный сбор в Москве и Подмосковье: https://rsbor-msk.ru
Вред о мусоросжигании: https://rsbor-msk.ru/category/msz/
Cайт Собиратор – волонтерский проект по приему вторсырья: https://sobirator.ru
Сайт Экосборка, принимают вторсырье за бонусы: https://ecosborka.ru

В эфире речь идет о том:

- Как начать сортировать мусор, накапливающийся дома для переработки
- Что делать с органическими отходами
- Как вообще жить, не создавая мусор,
- И самое ГЛАВНОЕ, немного о том, почему мусор категорически нельзя сжигать.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=kcpjWCGmHOo

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