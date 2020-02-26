Экология – сортировка мусора и природосбережение. Татьяна Лихачева. Часть 1

Зачем сортировать мусор.



Автор-сказительница – Татьяна Лихачева

Часть 2 – https://youtu.be/RkOGuVIgOFU



Ссылка на фильм “Мусор” https://www.youtube.com/watch?v=PhibZ…

Раздельный сбор в Москве и Подмосковье: https://rsbor-msk.ru

Вред о мусоросжигании: https://rsbor-msk.ru/category/msz/

Cайт Собиратор – волонтерский проект по приему вторсырья: https://sobirator.ru

Сайт Экосборка, принимают вторсырье за бонусы: https://ecosborka.ru



В эфире речь идет о том:



- Как начать сортировать мусор, накапливающийся дома для переработки

- Что делать с органическими отходами

- Как вообще жить, не создавая мусор,

- И самое ГЛАВНОЕ, немного о том, почему мусор категорически нельзя сжигать.



Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!



Быть ДОБРУ!

—————————————-

ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html

—————————————-

ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html

Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!

—————————————-

МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:

http://slavradio.org

https://vk.com/slavmir_org

https://ok.ru/group/57560761958435

https://fb.com/groups/NarodSlavRadio

—————————————-

Сделаем вместе Мир лучше!

—————————————-

*

Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.



#зкология #сортировка #мусора #переработка #ноль #пластика #осознанность #чистота #свалка #жизнь #сортировать #экологическая #проблема #сборка #народное #отходы #типы #алексей #орлов #татьяна #славянское #радио #лихачёва



#Зкология #СортировкаМусора #ПереработкаМусора #НольОтходов #Отходы #ПереработкаОтходов #СортировкаОтходов #ТипыПластика #Осознанность #Чистота #Свалка #ЖизньБезМусора #КакСортироватьОтходы #ЭкологическаяПроблема #СборкаМусора #Проблема #АлексейОрлов #ТатьянаЛихачёва #НародноеСлавянскоеРадио #СлавянскоеРадио

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=kcpjWCGmHOo