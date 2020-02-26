Александр Чирцов про теорию относительности

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=89g2sTNHlic
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Если у человека нет смысла жизни, осуществление которого сделало бы его счастливым, он пытается добиться ощущения счастья в обход осуществлению смысла, в частности с помощью химических препаратов.
— Виктор Франкл
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