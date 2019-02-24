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Александр Чирцов про функции распределения Максвелла

18:45. 24 февраля 2019 Просмотров - 56 Нет комментариев Опубликовал:

Курс лекций Александра Чирцова о небесной механике: https://www.youtube.com/playlist?list…

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=OycqnSZsb6g

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