«Полностью меняет наши представления»: историк опубликовал материалы о сотрудничестве спецслужб Литвы и Третьего рейха

Источник: RT @ Святослав Князев, Арсений Скрынников

Российский историк и публицист Александр Дюков обнародовал опирающиеся на архивные документы материалы, согласно которым 80 лет назад в Берлине состоялась встреча руководителей спецслужб гитлеровской Германии и Литовской Республики. На ней, согласно этим документам, обсуждались вопросы совместной борьбы с коммунистами и польскими подпольщиками, а также перспективы превращения Литвы в протекторат Третьего рейха. В интервью RT историк, несколько лет изучавший архивы в ряде стран, включая Литву и Германию, отметил: эти данные заставляют по-новому взглянуть на историю советско-литовских отношений того периода.

20 февраля 1940 года в здании Главного управления имперской безопасности Германии (РСХА) состоялась встреча представителей спецслужб Третьего рейха и Литовской Республики. Об этом со ссылкой на уникальные архивные материалы, поиску и изучению которых было посвящено семь лет, сообщил историк Александр Дюков. На повестке этой встречи был обмен информацией и совместная борьба с коммунистическим движением и рядом других сил. На продолжавшихся несколько дней переговорах также обсуждались перспективы установления протектората Третьего рейха над Литвой, утверждает Дюков.

Германские «друзья»

16 февраля 1918 года Литва, находившаяся в тот момент под немецкой оккупацией, объявила о создании независимого от России государства, а с начала 1920-х ведущие европейские державы активно использовали её территорию для разведывательной деятельности против Советского Союза. Не была исключением и Германия, пытавшаяся также нарастить своё политическое и экономическое влияние в Прибалтике.

После начала Второй мировой войны Адольф Гитлер рассматривал возможность превращения Литвы в протекторат рейха, однако советское руководство, опасавшееся усиления нацистского присутствия на границах СССР, на переговорах в сентябре 1939 года вынудило Берлин отказаться от этих планов.

10 октября 1939-го был подписан Договор о передаче Литовской Республике города Вильно и Виленской области и о взаимопомощи между Советским Союзом и Литвой. Москва передала литовской стороне занятый в 1920—1922 годах Польшей город Вильно (современный Вильнюс) и настояла на введении в республику 20-тысячного контингента советских войск.

Однако нарастание советского влияния не нравилось части литовских элит.

«Как показали дальнейшие события, политические лидеры Литвы готовы были пожертвовать независимостью республики, лишь бы сохранить своё положение в обществе и избежать советизации», — отметил в беседе с RT президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

Архивные документы

Несколько лет назад российские историки обнаружили в архивах документы, свидетельствующие об активном сотрудничестве политиков и представителей спецслужб Литвы с нацистами в 1940 году.

«В 2013 году я опубликовал обнаруженные в фондах особого архива Литвы материалы следственного дела Аугустинаса Повилайтиса, начальника департамента государственной безопасности Литвы», — рассказал RT гендиректор фонда «Историческая память» Александр Дюков.

Признания руководителя литовской госбезопасности, данные им следователям НКВД в 1940—1941 годах, содержали ранее неизвестные данные относительно сотрудничества властей республики с гитлеровской Германией. Поэтому, по словам Дюкова, он опубликовал их с научным комментарием, подчеркнув необходимость проведения проверки изложенных в документах фактов.

«Нужно было привлечь независимые источники, которые бы подтвердили или опровергли показания Повилайтиса. Прежде всего это должны были быть документы германских спецслужб — в их подделке НКВД заподозрить невозможно. Мне и моим коллегам потребовалось семь лет на то, чтобы изучить документы, хранившиеся примерно в полусотне фондов в восьми странах», — рассказал историк.

Итогом этой научной работы стало обнаружение ряда документов, прямо свидетельствующих о сотрудничестве РСХА с Департаментом госбезопасности Литвы (ДГБ). Соответствующая информация содержалась в рабочем дневнике начальника 1-го управления РСХА Вернера Беста, информационной записке главы РСХА Рейнхарда Гейдриха для МИД Германии и сводках гитлеровских спецслужб. Все эти материалы обобщены в книге Дюкова «Документы открывают двери тайны».

На пути к протекторату

Итак, согласно обнародованным данным, 20 февраля 1940 года в Берлине за одним столом собрались глава РСХА Рейнхард Гейдрих, начальник 1-го управления РСХА Вернер Бест, глава гестапо Генрих Мюллер, начальник VI управления РСХА (внешняя разведка) Хейнц Йост, сотрудники немецкой разведки Пауль фон Фитингоф-Шель и Хейнц Грефе, а также — глава ДГБ Литвы Аугустинас Повилайтис и инспектор ДГБ Повилас Мешкаускас.

В ходе совещания и последовавших за ним совместных мероприятий сотрудники нацистских и литовских спецслужб обменивались информацией о коммунистах и польских подпольщиках, критиковали международные позиции Англии и Франции.

По итогам совещания 20 февраля 1940 года между литовскими и немецкими спецслужбами было подписано официальное соглашение. Сам документ пока что не найден, но историки продолжают его поиски в архивах. Тем не менее общее содержание его известно: он касался вопросов борьбы с польским подпольем и шпионской деятельности против СССР.

«Одной из тем, которые обсуждались во время визита Повилайтиса в Берлин в феврале 1940 года, была возможность передачи Литвы под германский протекторат. То есть это было прямое нарушение соглашений, которые имелись с Советским Союзом», — подчеркнул Дюков.

По словам историка, переживший войну Йост в 1970-х годах лично подтвердил, что разговор о протекторате рейха над Литвой вёлся. Также об этом свидетельствует целый ряд документов РСХА, подготовленных весной 1940 года.

«Это полностью меняет наши представления о событиях 1940 года. Помещая данные документы в исторический контекст, мы понимаем мотивы действий советских властей в отношении Литвы», — отметил Дюков.

Повилайтис, согласно его собственным признаниям, действовал от имени президента Литвы Антанаса Сметоны. Сообщается, что тот был готов перед вводом в Литву сил вермахта и СС окружить литовскими войсками и обезоружить немногочисленные советские гарнизоны.

В ходе берлинских переговоров нацисты обнадёжили Повилайтиса, заявив, что вопрос гитлеровского протектората над Литвой может быть решён до 1 сентября 1940 года. Вернувшись в Литву, Повилайтис доложил о результатах визита руководству республики, отдельно остановившись на опыте использования нацистами концлагерей.

В последующие месяцы ДГБ Литвы активно сотрудничал с нацистскими спецслужбами, делясь с Берлином информацией и выдавая гестапо на расправу польских подпольщиков. Так, по данным историка Ярослава Волконовского, весной 1940 года литовская сторона передала нацистам четыре транспорта с польскими заключёнными. Многие из них погибли в гитлеровских концлагерях.

Однако благодаря работе советской внешней разведки, имевшей высокопоставленного агента в руководстве литовской полиции, Москва вовремя получила информацию о литовско-германских переговорах.





Красные линии

По мнению Дюкова, подобная активность литовских властей вынудила советское руководство принять ответные меры.

«Сметона зашёл за те красные линии, которые привели к советскому ультиматуму, введению новых контингентов войск и в конечном счёте к присоединению Прибалтики к Советскому Союзу», — утверждает историк.

14 июня 1940 года советское правительство предъявило ультиматум Литве, а вслед за ней — Латвии и Эстонии. Руководство прибалтийских республик обвинялось в грубом нарушении существовавших с СССР договорённостей. В частности, в ультиматуме Литовской Республике говорилось, что правительство страны «грубо нарушило советско-литовский договор о взаимопомощи, который запрещает обеим сторонам заключать какие-либо союзы и участвовать в коалициях, направленных против одной из договаривающихся сторон».

Москва потребовала сформировать правительства, способные обеспечить выполнение договоров и согласиться на введение дополнительных контингентов войск. Ультиматумы были приняты. 15 июня дополнительные силы Красной армии вступили в Литву. Сметона бежал в Германию.

Новые правительства прибалтийских государств сняли ранее существовавшие запреты на деятельность в странах прокоммунистических сил, и на прошедших 14 июля 1940 года выборах победу одержали левые партии. Новоизбранные парламенты приняли декларации о вхождении в состав СССР.

«Сейчас в Прибалтике данные события называют оккупацией, но объективно это была не оккупация, а инкорпорация, за которой последовал процесс советизации республик», — заявил Николай Межевич.

Аугустинас Повилайтис был арестован и переправлен в Москву, где дал показания, которые теперь подтверждаются немецкими документами. Он был приговорён к смертной казни. Приговор привели в исполнение 12 июля 1941-го.

После начала Великой Отечественной войны ряд сотрудников литовских государственных органов и членов националистических организаций поддержали нацистскую агрессию против Советского Союза. Ещё до вступления в населённые пункты Литвы гитлеровских войск они приступили к массовым убийствам евреев, а затем продолжили их под руководством нацистской айнзацгруппы A.

Из литовских коллаборационистов были сформированы 22 батальона вспомогательной полиции по 500—600 человек в каждом. Они принимали активное участие в холокосте и гитлеровских карательных операцияхпротив гражданского населения в Литве и на территории других советских республик.

Всего на территории Литвы нацисты и коллаборационисты уничтожили порядка 350 тыс. жителей республики, среди которых 200 тыс. были евреями, а также 230 тыс. советских военнопленных. При этом десятки тысяч литовцев присоединились к Красной армии и партизанским отрядам, в рядах которых сражались против нацизма.

«Со временем в Литве сложилась сложная для восприятия ситуация. Учителя, которым не нравился СССР, годами тихо рассказывали своим ученикам версию истории, отличавшуюся от официальной. А советское руководство из соображений сохранения советской общности не акцентировало внимание на том, что под мундирами гитлеровских карателей скрывались далеко не только немцы. Вот и получилось то, что мы имеем сегодня», — рассказал Николай Межевич.

«Конечно, за исключением отдельных маргиналов, официальные лица Литвы не расхваливают СС и не поднимают руки в нацистских приветствиях. Но неофициально, на уровне литературы, журналов, мемориальных досок, формируется преемственность с политической практикой, имевшей место в 1941—1944 годах», — отметил историк.

По мнению Александра Дюкова, если бы литовское руководство не вело тайных переговоров с нацистской Германией о протекторате, история могла бы сложиться иначе.

«Нужно понимать, что если бы той самой встречи 20 февраля 1940 года не было, то прибалтийские государства с большой долей вероятности сохранили бы свою независимость. Возможно, они вошли бы в советскую зону влияния и Организацию Варшавского договора, но именно как суверенные государства», — подытожил Дюков.

Обложка: Здание РСХА в Берлине и учётная карточка к рабочему журналу внешней разведки Третьего рейха с упоминанием о встрече с сотрудниками ДГБ Литвы, датированная 24 февраля 1940 года © Bundesarchiv

Источник: https://nstarikov.ru/polnostju-menjaet-nashi-predstavlenija-istorik-opublikoval-materialy-o-sotrudnichestve-specsluzhb-litvy-i-tretego-rejha-113373