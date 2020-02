Менеджмент крупных конфликтов: зачем Вооружённые силы США поставляют оружие на север Сирии

США доставляют в Сирию оружие и боеприпасы, которые затем используются боевиками против мирных жителей и турецких военнослужащих на севере страны. Об этом заявил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв. Он отметил, что с начала 2020 года США отправили из Ирака в САР 13 военных колонн, в составе которых находилось более 80 единиц бронетехники и свыше 300 грузовых автомобилей с различными видами вооружения и боеприпасами. Эксперты отмечают, что таким образом Вашингтон пытается сохранять контроль над ситуацией в арабской республике.

Оружие и боеприпасы, которые передают в регион американские войска, используются боевиками против турецких военнослужащих на севере Сирии, а также против мирных жителей, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Олег Журавлёв.

По его словам, командованием Вооружённых сил США в регионе «осуществляется интенсивное насыщение территории Заевфратья оружием и боеприпасами».

Он отметил, что с начала 2020 года Вооружённые силы США отправили из Ирака в Сирию 13 военных колонн, в составе которых находилось более 80 единиц бронетехники и свыше 300 грузовых автомобилей с различными видами вооружения, боеприпасами и материальными средствами.

В ЦПВС заявили, что на фоне сложной гуманитарной обстановки и постоянных обстрелов боевиками населённых пунктов, в результате которых получают ранения и гибнут мирные жители, гражданское население северо-восточных районов арабской республики массово покидает места проживания и переходит на территорию, подконтрольную сирийскому правительству.

«Только через пункт пропуска Сальхиях в районе города Дейр-эз-Зор с начала 2020 года прошло около 23 тысяч сирийцев, большую часть которых составляют семьи со стариками и детьми», — приводятся слова Журавлёва на сайте Минобороны России.

Политолог Александр Асафов в разговоре с RT отметил, что таким образом США продолжают пытаться контролировать конфликт, повышая давление на других его участников.

Правительство САР и Россия неоднократно заявляли, что власти США снабжают сирийских боевиков оружием. Так, в 2018 году первый секретарь департамента международных отношений МИД Сирии Алаа Дин Саид Хамдан на конференции в Москве заявил, что Вашингтон поставляет оружие в регион через третьи страны.

Представитель МИД Сирии пояснил, что США используют в качестве канала поставок балканские и восточноевропейские страны, в том числе Украину, а оружие направляется террористическим организациям «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра»** (впоследствии несколько раз меняла название) через порты в Иордании.

В сентябре 2019 года болгарская журналистка Диляна Гайтанджиева в интервью RT рассказала о том, что в 2017 году в Хорватии была развёрнута засекреченная оперативная группа США под названием Smoking Gun. По словам журналистки, через эту организацию Вашингтон обеспечивал поставки оружия в Йемен и Сирию под прикрытием других программ.

Эта группа, работающая под эгидой Командования сил специальных операций США (US SOCOM), поставляла изготовленное на восточноевропейских заводах оружие в Сирию и Йемен, закупая его через американские компании-подрядчики.

Вопрос поставок в регион оружия поднимался и в американских СМИ. Так, в 2018 году телеканал CNN обнаружил нелегальный онлайн-рынок оружия, который обслуживал джихадистов, воющих в Сирии. Журналистам удалось договориться о покупке автоматической винтовки армии США M16, которая была произведена американской компанией FN Manufacturing и поставлена в САР в рамках программы Division 30.

Власти США снабжали оружием и тренировали членов так называемой умеренной оппозиции для борьбы с правительственными силами в Сирии. Впоследствии выяснилось, что программа, на которую было потрачено более $40 млн, провалилась: большинство прошедших тренировку и получивших оружие боевиков влились в радикальные террористические организации.

США продолжают дестабилизировать ситуацию в Сирии, так как это соответствует их концепции «управляемого хаоса», считает заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

Кроме того, США последовательно снабжали оружием сирийских курдов — своих главных союзников по военным операциям на севере Сирии. Турция, которая является союзником США по НАТО, неоднократно требовала от Вашингтона прекратить снабжение оружием курдских формирований, которые Анкара считает террористическими организациями.

Так, в ноябре 2019 года турецкие военные нашли в Сирии склад, использовавшийся курдскими формированиями, на котором хранились миномётные снаряды США.

#US mortars found in terrorist #YPG/#PKK arsenal in #Syria

YPG/PKK mortars fired from Syria martyred scores of Turkish civilians, soldiers; US arms given to terrorists may be to blame pic.twitter.com/OYdBFi6tsE

— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) November 4, 2019