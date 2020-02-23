Новая жизнь легендарной винтовки Мосина

Винтовка Мосина после её создания считалась очень хорошим оружием. Ее использовали повсеместно до середины 20 века. Затем её заменил автомат Калашникова. При этом в 21 веке в России решили вернуть эту винтовку на вооружение.

В конце 19 века оружейный конструктор Сергей Мосин создал винтовку своего имени с калибром 7.62 мм. Ее тогда же и взяли на вооружение в царскую армию. Выпуск винтовки Мосина проходил до 1965 года. Общая численность выпущенных экземпляров превысила 37 млн единиц. Трехлинейку использовали во множестве войн во всем мире.

Вопреки тому, что возраст винтовки превышает 130 лет, она нередко встречается во время разных боестолкновений в мире. В минувшем году российские оружейники показали публике оригинальный вариант модернизации трехлинейки. Конструкторы поменяли в винтовке ствол. Также они заменили ложе. Отныне его выпускают из продвинутых композитных соединений. Это дает возможность снизить массу оружия. Есть и возможность замены рукоятки на новую, в которой есть режим регулировки поперечника приклада. Также в новой модификации предусматривается съемный магазин. В старом варианте он был стационарным.

Улучшенной винтовкой Мосина вооружат в текущем году армию и Росгвардию. Ее будут использовать для учебных целей для улучшения боевых навыков снайперов. Прежде всего, её направят в мотострелковые взводы.

Винтовка Мосина очень простая. Для её полного разбора нужно открутить пару винтов, вытянув несколько ложевых колец. В её затворе отсутствует отдельный предохранитель. Чтобы избежать случайного выстрела нужно оттянуть максимально курок, завернув его в левую сторону. Оружие обладает мощным хромированным стволом. Он рассчитан на сильные удары и имеет хорошую защиту от коррозии.

Обложка: Снайперская модификация с оптическим прицелом ПЕ и 12 звёздочками о победах. Фото Franco Atirador

Источник: https://nstarikov.ru/novaja-zhizn-legendarnoj-vintovki-mosina-113323