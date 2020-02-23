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Каким спортом занимается Путин сейчас?

03:30. 23 февраля 2020 124 просмотра 2 коммент. Опубликовал:
Каким спортом занимается Путин сейчас? | Русская весна

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков поделился информацией о спортивных увлечениях Владимира Путина. 

По заявлению помощника главы государства, спорт входит в его ежедневный график. 

Он отметил, что президент продолжает тренировочную практику по самбо (самооборона без оружия).

«В его личный спортивный арсенал добавился хоккей, который занял такое место, но, тем не менее, он поддерживает себя и в плане плавания, выхода на ковер, и общего такого фитнеса», — рассказал Песков Первому каналу. 

Он добавил, что занятие спортом у российского лидера является ежедневной практикой.

Ранее Путин побывал на чемпионате Лиги боевого самбо, который проходит в Сочи, на арене «Ледяной куб».

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Источник: https://rusvesna.su/news/1582403735

Метки: Новости

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 1470 1314
    georgi tarabov 23 февраля 2020 в 12:29

    ЗДОРОВЫЙ ДУХ ,В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ !
    Долго продержится ув. президент России, , ,

    КАК ГОВОРЯТ НА РУСИ: ” -Тише едеш ,даУше будеш ” , где цветочками , ,куды камышки-ПАМЯТники для успокоение духу усопших неудачников ,разрушавшие тысячилетние устои Русской Империи – иногда выше облакоф сфоткают , , иногда на лошадке , и “АХ ” , и “ОХ” – зато Олигархоза , и ГОС.ДУМА Збогойные , ,

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    Таким образом видят Мир голодные глаза, ето не мое !

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  • 26276 22924
    Вячеслав 23 февраля 2020 в 13:21

    На обычную тренировку уходит часа 3… Если борьба с хоккеем, то – 6 получается… А на работу сколько приходится?

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