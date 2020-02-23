Каким спортом занимается Путин сейчас?
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков поделился информацией о спортивных увлечениях Владимира Путина.
По заявлению помощника главы государства, спорт входит в его ежедневный график.
Он отметил, что президент продолжает тренировочную практику по самбо (самооборона без оружия).
«В его личный спортивный арсенал добавился хоккей, который занял такое место, но, тем не менее, он поддерживает себя и в плане плавания, выхода на ковер, и общего такого фитнеса», — рассказал Песков Первому каналу.
Он добавил, что занятие спортом у российского лидера является ежедневной практикой.
Ранее Путин побывал на чемпионате Лиги боевого самбо, который проходит в Сочи, на арене «Ледяной куб».
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Источник: https://rusvesna.su/news/1582403735
ЗДОРОВЫЙ ДУХ ,В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ !
Долго продержится ув. президент России, , ,
КАК ГОВОРЯТ НА РУСИ: ” -Тише едеш ,даУше будеш ” , где цветочками , ,куды камышки-ПАМЯТники для успокоение духу усопших неудачников ,разрушавшие тысячилетние устои Русской Империи – иногда выше облакоф сфоткают , , иногда на лошадке , и “АХ ” , и “ОХ” – зато Олигархоза , и ГОС.ДУМА Збогойные , ,
не будут трогать “СБЕРЕЖЕННОЕ “таким трудом ДЛЯ ОТПРЫСКОВ , , ,
даже хотят выдвинутся в Конституции как ” специал” ценная ХУМУНКУЛУС-ПОРОДА , ,
ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ КАК РУССКОЙ ЕЛИТКЕ ,ЛИЦО России за границе перед мирового естаблишмента и “пагтниороФ” когда с яхтами соревнования делают, , и русские яхты самые длиннехенькие , ,
и Гусские милиардероФ С ИНОСТР. ИМЕНАМИ, и САМЫЕ ПУЗАТЫЕ ,и САМЫЕ БОГАТЫЕ(шустрые)!
Только в последнее время немножко трудно стало воровать,” -пока наваруешся ,устаеш, вроде и работал” ,кричат самозванцы-бояроФ на ПЕРВОМ, ,ДОК-ТОК , ,а людина смотрит ,и ахает:
“НАШИ ВОРЫ-САМЫЕ БОУШИЕ ВОРЫ ! ЖЕ ”
Таким образом видят Мир голодные глаза, ето не мое !
На обычную тренировку уходит часа 3… Если борьба с хоккеем, то – 6 получается… А на работу сколько приходится?