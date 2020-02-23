Каким спортом занимается Путин сейчас?

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков поделился информацией о спортивных увлечениях Владимира Путина.

По заявлению помощника главы государства, спорт входит в его ежедневный график.

Он отметил, что президент продолжает тренировочную практику по самбо (самооборона без оружия).

«В его личный спортивный арсенал добавился хоккей, который занял такое место, но, тем не менее, он поддерживает себя и в плане плавания, выхода на ковер, и общего такого фитнеса», — рассказал Песков Первому каналу.

Он добавил, что занятие спортом у российского лидера является ежедневной практикой.

Ранее Путин побывал на чемпионате Лиги боевого самбо, который проходит в Сочи, на арене «Ледяной куб».

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