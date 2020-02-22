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Уже даже ООН признала опасными для здоровья любые количества алкоголя. Любые!

14:05. 22 февраля 2020 73 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Даже самые малые порции алкоголя наносят серьезный ущерб здоровью и заметно повышают вероятность преждевременной смерти от болезней сердца, рака и несчастных случаев.

В общей сложности, спиртное уносит жизни трех миллионов жителей планеты и 82 тысяч россиян каждый год, пишут эксперты ООН в статье в журнале Lancet.

"Мы собрали самый обширный набор данных, посвященный этой проблеме. Теперь мы можем очень четко заявить, что негативные эффекты от спиртного исчезают только в том случае, если количество выпитого стремится к нулю. Развенчан миф о том, что одна-две порции алкоголя полезны для здоровья", — заявила Эммануэла Гакиду (Emmanuela Gakidou) из университета Вашингтона (США).

В последнее десятилетие в научной прессе появилось несколько десятков исследований, авторы которых заявляли о наличии связи между употреблением алкоголя в любой форме и развитием рака в ряде органов.

К примеру, в 2010 году ученые показали, что употребление большого количества пива может ускорять развитие рака кишечника, в 2011 и 2013 годах – раскрыли связь между алкоголем и раком груди. Другие наблюдения показали, что сочетание табака и алкоголя усугубляет канцерогенный эффект последнего.


Гакиду и ее коллеги, работающие под эгидой ООН, провели пока самую массовую и масштабную проверку этих заявлений, собрав статистику по злоупотреблению алкоголем в 195 странах мира за последнюю четверть века.

В этом проекте, как отмечают ученые, они объединили исходные данные почти 1,5 тысячи научных работ, авторы которых изучали влияние алкоголя на здоровье отдельных людей и на жителей разных стран и регионов. Их сопоставление позволило экспертам ООН подсчитать общее число пьющих людей в мире и понять, как много жизней уносит "зеленый змий".

Как показывают эти расчеты, каждый четвертый житель Земли употреблял или употребляет алкоголь – их общее число составляет около двух миллиардов. Что интересно, число пьющих мужчин лишь незначительно превышает количество женщин, и составляет 63%.

Больше всего пьют жители стран Европы – к примеру, в Дании почти все мужчины (97%) и женщины (95%) признавались в том, что они пробовали спиртное, а Норвегия, Германия, Польша и Франция почти не уступают им. Меньше всего пьют, ожидаемым образом, в мусульманских странах Ближнего Востока, в том числе и в Сирии.

Каждый год Земля теряет, в соответствии с расчетами Гакиду и ее коллег, примерно три миллиона человек, злоупотребляющих алкоголем. Сильнее всего от него страдают молодые мужчины в возрасте от 16 до 49 лет – каждая десятая смерть в этом возрастном диапазоне оказалась связана со спиртным.

"Лидерами" в этом отношении, вопреки общей статистике употребления горячительных напитков, стали не европейские страны, а Африка и бывший СССР. Первое место в этом антирейтинге занимает Лесото, где каждые 140 из 100 тысяч человек умирают от алкоголя. На второй позиции находится Россия, на третьем – ЦАР, а на четвертом – Украина. В этот же список попали Латвия, Литва, Казахстан и Беларусь.

"Все эти страны должны обратить пристальное внимание на нашу статистику и выработать пакеты мер, которые бы помогли их гражданам уменьшить их алкогольные аппетиты или полностью отказаться от спиртного", — заключает Гакиду.


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Источник.
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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4896041.html

Метки: алкоголь, здоровье, оон, Россия, статистика

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