Фильм «Кома»: Добро пожаловать в иллюзию…

6.35 - Оценка фильма на сайте КиноЦензор.

Любой фильм – это, прежде всего, история. Чем более грамотно и целостно она продумана, чем более реалистично показана, тем выше вероятность, что зритель останется доволен. Но помимо внешней оболочки, всегда есть и содержание. Какой посыл или какая идея скрывается за очередной «киносказкой» для взрослых?

Российский фантастический фильм «Кома» – из тех историй, которые что называется «заходят». Есть интересный сюжет с философской составляющей, есть красивая подача, есть над чем поразмышлять после выхода из киносеанса. Но озвученные положительные моменты ещё не значат, что кино хорошее. Ведь если, как следует подумав и оценив увиденное, ты приходишь к выводу, что автор с помощью качественной обёртки хотел заложить тебе в голову деструктивную идею, то это значит, что фильм плохой, а лежащая в его основе история – вредная по своему влиянию на сознание.

Логика развития событий в фильме

Главный герой «Комы» с характерным прозвищем «Архитектор» попадает в автоаварию, после которой он просыпается в странном мире, созданном из воспоминаний. Вокруг него обрывки всевозможных зданий, строений, дорог, памятников, людей – каким это всё осталось в памяти тех, кто, как и он, оказался в коме.

В новой реальности есть команда выживальщиков, которой приходится бороться со «жнецами» – чёрными монстрами, охотящимися за жителями этого странного места. Многие из выживших обладают в этом мире грёз разными уникальными способностями: суперсилой, навыками лечить раны, прокладывать безопасные маршруты или чувствовать приближение врага. Но никто из них, как и главный герой, не помнит, как они здесь оказались, почему впали в кому и кем они были в своей настоящей жизни.

Возглавляет поселение «коматозников» предводитель по имени Ян. Он верит, что когда-нибудь им всем удастся найти остров, полностью свободный от Жнецов, и для этого организует регулярные разведывательные экспедиции в ближайшие окрестности.

По мере освоения в новом мире главный герой постепенно вспоминает обрывки своей настоящей жизни, в которой у него была мечта – построить уникальный жилой комплекс, состоящий из прекрасных многоярусных домов, арок, бассейнов. Его проект оказался никому не нужен, кроме одной сомнительной организации с названием «Выход есть». Параллельно раскрываются и уникальные способности Архитектора – в этой фантастической реальности благодаря своей фантазии и навыкам проектирования он может создавать различные строения. Также у него завязывается роман с героиней по имени «Флай».

Узнав о навыках Архитектора, главарь Ян просит его создать тот самый райский остров, в котором все они смогут жить счастливо, избавившись от вечной войны с тёмными жнецами. Архитектор соглашается, но экспедиция к месту стройки закачивается столкновением с монстрами, в ходе которой главный герой неожиданно выходит из комы и просыпается в странном помещении, в котором множество людей лежат на койках с подключёнными приборами искусственного поддержания жизни. Вместе с ним просыпается и главарь выживальщиков Ян.

Дальнейшие события раскрывают перед зрителем достаточно неожиданную картину. Оказывается, что все участники мира грёз попали в кому не в результате какого-то случайного события, а придя в секту «Выход есть». Её создатель – тот самый Ян, научился воплощать мечты людей, погружая их в бессознательное состояние и даря им новую жизнь в мире грёз. Однако для того, чтобы эта «виртуальная жизнь» была правильно организована, им нужен был гениальный архитектор – человек с развитым воображением, способный создать тот самый идеальный мир.

Сам главный герой также вспоминает, что прежде, чем отправиться на встречу в фонд «Выход есть», он много лет посылал свой проект в разные организации, но отовсюду ему пришёл отказ. Из-за отсутствия предложений и средств девушка бросила его, а сам он был на грани суицида. Но по словам Яна, архитектор является гением, чьи идеи опередили время (зрителя настойчиво убеждают в том же самом). Поэтому он не может быть счастливым в реальности, но может обрести счастье там, в новом мире – вместе с остальными коматозниками.

Архитектор отказывается от такого предложения, но соглашается отправиться снова в кому, чтобы спасти свою девушку Флай. Вместе со своей возлюбленной ему удаётся выбраться из мира грёз и сбежать из секты «Выход есть».

Однако финальная сцена многое переворачивает в посыле рассказанной истории. Мы видим, что главный герой проектирует обычные многоэтажные дома – это его работа, которая нужна для заработка. Флай живёт вместе с ним – она счастлива, что их жизнь наладилась. Но сам герой выглядит недовольным, так как его нынешний труд не позволяет раскрыть его талант. Ему приходит письмо, в котором лежит новое приглашение в фонд «Выход есть». Он не выбрасывает его, а аккуратно кладёт в свой стол и запирает. Появляются финальные титры.

Манипуляция с реальностью

Таким образом, создатели фильма ставят перед главным героем и перед зрителями достаточно сложный философский выбор: если вы гениальны, а окружающий мир не может оценить ваших талантов и достижений – не лучше ли будет переместиться в искусственную реальность, в которой вы сможете осуществить ваши самые смелые мечты? Через линию Архитектора показано, что он выбрал реальность, но, в конце концов, пожалел о своём выборе или как минимум не считает его правильным и рассматривает возможность возвращения в мир грёз. Сомнения главного героя подталкивают и зрителя к тому, чтобы отдать предпочтение иллюзии, или как минимум создают основу для дальнейшего возможного движения в эту сторону.

Тема для центральной истории фильма выбрана действительно очень актуальная. С учётом темпов развития современных технологий виртуальной реальности, время, когда человек сможет добровольно уходить в свои фантазии, – не за горами. Многие уже сейчас проводят за компьютерными играми по много часов в день. Другие – используют алкоголь, табак и иные психостимуляторы, чтобы забыться.

Каким же образом создателям фильма удалось аккуратно и убедительно подвести зрителя к этой в целом разрушительной идеи?

Ответ на самом деле прост. Они показали реальный мир несправедливым. В созданной киновселенной в несчастье главного героя и многих других персонажей виновата вроде как сама жизнь: кого-то она оставила калекой, кто-то по неведомым причинам потерял свою семью, кто-то не может реализовать свои таланты, а кто-то с рождения оказался слабоумным. Видя всё это в таком контексте зритель думает, что реальность действительно несправедлива, а значит – нет смысла за неё бороться или держаться.

Но на самом деле у каждой человеческой трагедии в нашем мире есть своя предыстория и своя причинно-следственная связь. Например, больные или недоразвитые дети чаще всего рождаются по причине употребления алкоголя, табака или других ядов (всевозможные химические наполнители в пищи, ГМО и так далее). И появление таких детей, а тем более рост подобной статистики должны быть поводом и для родителей, и для всего общества пересмотреть какие-то свои взгляды на жизнь. Например, начать жить трезво! Или вступить в борьбу за противодействие распространению ГМО, за популяризацию экологически чистых продуктов и т.д.

Да и «непризнанный гений Архитектор» возможно в своих мечтах слишком оторвался от реальности. Конечно, хорошо бы создать сразу идеальный жилой комплекс заоблочной стоимости и прославиться – но может быть, стоило бы начать с проектирования каких-то более реальных объектов для обычных людей. Или задаться вопросом: а как так получилось, что люди живут в квадратных бетонных коробках, и не имеют возможности переехать в более благоприятные условия. Глядишь и вышел бы на вопросы управления обществом, взглянул бы на проблему шире, а не доводил бы себя страданиями до суицидального состояния.

Но все эти логичные рассуждения создателям фильма были не нужны. Им надо было показать несправедливость настоящей жизни, чтобы на этом фоне подвести зрителей к оправданности ухода в мир фантазий и грёз. Убедить зрителей, что многие из них, также как и главный герой, просто непризнанные гении («корень ваших проблем не в вас самих и не в неправильном устройстве общества, а в том, что жизнь несправедлива» – примерно такой посыл проходит в умолчаниях). И реализована эта задача на достаточно высоком уровне – как в визуальном, так и в смысловом аспектах. Надеюсь, что как минимум прочитавшие рецензию уже не попадутся на эту «удочку».

Реальный архитекторы в этом фильме – те, кто остались по ту сторону экрана: его режиссёры и сценаристы. И в отличие от главного героя – это не несчастные потерянные гении. А расчётливые профессионалы своего дела. Вот только их труд направлен не на благо обществу.

Наркотики

Бутылок и бокалов в фильме нет, но в одном из эпизодов звучит фраза «Почему вы не выпиваете?» Может быть, речь идёт о воде, а может – о чём-то «покрепче».

Секс

Отсутствует.

Насилие

В одном из эпизодов показана сцена, в которой от рук жнецов гибнет множество мирных жителей, в том числе детей. Нескольким главным героям удаётся спастись. Сцена в целом в сюжете не оправдана (зачем было убивать толпу простых людей?) и по смыслу очень жестокая.

Мораль

Авторы фильма «Кома» показали реальную жизнь несправедливой, чтобы на этом фоне было легче подвести зрителей к оправданности ухода в мир фантазий и грёз. «Корень ваших проблем не в вас самих и не в неправильном устройстве общества, а в том, что сама жизнь несправедлива» – примерно такой посыл проходит в умолчаниях. И реализован этот разрушительный посыл на достаточно высоком уровне – как в визуальном, так и в смысловом аспектах.

Источник: Рецензия на сайте КиноЦензор

Источник: https://whatisgood.ru/tv/films/film-koma/