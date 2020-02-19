Пётр Клыпа – юный защитник Брестской крепости

История Пети Клыпы, мальчишки из Брестской крепости, наглядно показывает, как война морально сломала жизни детей и подростков. Она не только лишила их крова, родителей и друзей, но и уничтожила какие-то важные человеческие барьеры.

Петя оказался в Брестской крепости, потому что был хулиганом. Мальчишка рос без отца, и мама решила, что ему будет полезна военная дисциплина. У Пети был старший брат Николай. В 1939 году он, молодой лейтенант, женился, поселился в одном из домов комсостава возле крепости и взял Петьку к себе. Пристроил в музыкальный взвод, и исправление бывшего хулигана шло полным ходом... Пока 22 июня 1941 года на крепость не напали немцы.

В то утро Петя проснулся от взрывов в казармах - он там «сидел на губе» за то, что накануне самовольно сбежал в Брест смотреть спортивные соревнования.

Так 14-летний Петя стал одним из первых мальчишек страны, кто в первые же минуты войны столкнулся с ней и сразу пошел в бой.

Пете на этом фото всего 12 лет. Он уже немного «сын полка», регулярно получает нагоняй от брата и играет на трубе в музыкальной роте

Вместе с другом Колей Новиковым они стали сынами 333-го стрелкового полка, ходили в разведку по крепости, передавали поручения и приказы между группами бойцов. Мальчишки устраивали вылазки за водой и медикаментами, а однажды нашли склад боеприпасов, который позволил крепости продержаться еще около двух недель.

Командир взвода хотел отправить мальчишек в плен вместе с остальными мирными жителями, застигнутыми в крепости врасплох. Но Петя ответил категорическим отказом.

Во время последней попытки защитников Брестской крепости уйти в город парнишка переплыл реку и стал одним из немногих, кто прорвался через кольцо немцев и ушёл незамеченным. Однако до Бреста он так и не добрался – немцы взяли его в лесу.

Так Петя столкнулся с сортировочным лагерем и пленом.

В 1945 году эльзасскую деревню, в которой батрачил Петя, освободили от фашистов американцы. Парня вернули на родину, где он отслужил в регулярной армии и наконец-то вернулся домой. Но что-то поменялось в его душе – сломались какие-то важные моральные принципы. За короткий срок он и его такой же юный подельник совершили целый ряд уголовных преступлений – спекуляция, бандитизм, убийство.

Клыпа получил 25 лет лагерей. Говорят, после приговора пытался покончить с собой, чтобы смыть позор, но его нашли и спасли.

Через несколько лет на Колыме Клыпу разыскал писатель Сергей Смирнов, который воссоздавал историю защитников Брестской крепости.



Пётр Клыпа придёт на развалины Брестской крепости ещё не раз…

Сергей и Пётр переписывались, и именно со слов Петра мы знаем все забытые фамилии участников и руководителей обороны, именно он рассказал интереснейшие подробности боёв, составил схемы крепости и обороны. Этот мальчишка был настоящим разведчиком – он запомнил всё!

Сергей Смирнов способствовал пересмотру дела Петра. И хотя было доказано, что произвола при осуждении парня не было, срок ему сократили. Благодаря писателю он отбыл на Колыме не полный срок, вернулся на родину, создал семью, воспитал сына и дочь.

1960-е, семья Петра Клыпы

В 1983 году Пётр Клыпа, награждённый орденом Отечественной войны 1-й степени, умер от рака.

Благодаря книге Сергея Смирнова «Брестская крепость» имя юного защитника крепости стало известно всей стране.

Проект «Подвиги» рассказывает о подвигах обычных людей. История подростка из Брестской крепости заняла своё место в галерее военных подвигов – наравне с подвигами взрослых.