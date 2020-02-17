Многожёнство вред или польза? Алексей Орлов и Михаил Ять.

Зачем нужно многоженство.



Алексей Орлов и Михаил Ять



Наш Народ пережил много войн, много лихих годин, в которых погибло много людей, особенно мужчин. И всё равно, в те годы, после этих трагедий, численность нашего населения быстро восстанавливалась. А сейчас этого не происходит, и мы славяне всё быстрее и быстрее вымираем…

Какую коварную установку нам враги внедрили, которая не даёт нашему Народу быстро восстанавливать свою численность, и процветать?

Как исправить эту ситуацию и создать, для нас славян, то будущее, которое принесёт пользу нам и нашим побратимам, а не врагам?



Чтобы разобраться с этими вопросами подробней мы решили записать эту передачу…



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rRXsju5PBeQ