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Многожёнство вред или польза? Алексей Орлов и Михаил Ять

14:51. 17 февраля 2020 51 просмотр Один комментарий Опубликовал:

Многожёнство вред или польза? Алексей Орлов и Михаил Ять.
Зачем нужно многоженство.

Алексей Орлов и Михаил Ять

Наш Народ пережил много войн, много лихих годин, в которых погибло много людей, особенно мужчин. И всё равно, в те годы, после этих трагедий, численность нашего населения быстро восстанавливалась. А сейчас этого не происходит, и мы славяне всё быстрее и быстрее вымираем…
Какую коварную установку нам враги внедрили, которая не даёт нашему Народу быстро восстанавливать свою численность, и процветать?
Как исправить эту ситуацию и создать, для нас славян, то будущее, которое принесёт пользу нам и нашим побратимам, а не врагам?

Чтобы разобраться с этими вопросами подробней мы решили записать эту передачу…

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rRXsju5PBeQ

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 25987 22639
    Вячеслав 17 февраля 2020 в 15:26

    Если раньше причиной низкой рождаемости были частые военные конфликты, где, в основном гибла мужская часть населения, то теперь – неуверенность и мужчин, и женщин в завтрашнем дне… Это навязывает и добивается малый народец с большущими присосками… Одна только речь их шнеерсона чего стОит…

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