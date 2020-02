Апостол американского мира

Очень годный материал на тему политических воззрений Берни Сандерса, который может стать главным оппонентом Трампа на президентских выборах США в 2020-м году. У нас некоторые эльфы считают его "антивоенным деятелем", а в США его обвиняют в "социализме". Но недавние ответы Сандерса в опроснике NYT куда как лучше рисуют его реальный политический облик.Берни Сандерс победил в голосовании на праймериз в Нью Гемпшире и Айове в значительной степени потому, что представлялся как противник войны. После преступного убийства Касема Сулеймани в прошлом месяце, Сандерс решительнее всех среди кандидатов в кандидаты на пост президента США от Демократической партии критиковал за это Трампа. Его доля в опросах росла вместе с его повышением накала антивоенной риторики.Он неоднократно подчеркивал, что в 2003 году голосовал против вторжения в Ирак, напоминая избирателям на дебатах в Айове в прошлом месяце: «Я не только голосовал против той войны, я помогал организовать антивоенные действия против той войны».Однако, в интервью с ведущей газетой правящего класса США – New York Times – избирательный штаб Сандерса запел совеем другую песню, в отличие от типовых обращений кандидата к избирателям и выступлений на ТВ.Ответы, предоставленные избирательным штабом Сандерса на вопросник по внешней политике кандидатов-демократов, опубликованные в этом месяце в New York Times, дают крайне отличающийся образ самозванного «демократического социалиста» в отношении империализма США и войн. В ответах штаб Сандерса из кожи вон лез, чтобы уверить военно/шпионские круги и финансовую верхушку в верности сенатора империализму США и его готовность использовать военную машину.Возможно самым значимым и пугающим был ответ на третий вопрос.Сандерс готов рискнуть начать войну, которая с большой вероятностью будет включать главные державы и привести к атомному концу света для того, чтобы не дать провести испытание оружия странам, которые и так под жесточайшими санкциями США и в течении многих дет – объект их дипломатических, экономических и военных провокаций.До третьего вопроса был еще один, вызвавший ответ полностью в духе военной политики Обамы – первого президента в истории США, чьи 2 срока прошли в беспрерывных войнах.Среди преступных войн США якобы для защиты прав человека – война в Боснии и бомбежка Сербии в 1990-х гг, бомбежка Ливии в 2011 году, которая завершилась линчевание свергнутого Каддафи и гражданская война в Сирии, которую США раздували и вели руками прокси – групп Аль Каиды.Лживость гуманитарных предлогов для агрессии США была не меньшей, чем ложь про «ОМП», использованная для неоколониального вторжения в Ирак. Эти преступные войны разрушили целые общества, убили миллионы и изгнали из домов десятки миллионов, не говоря о превращении Ближнего Востока в объект вмешательства великих держав и интриг, угрожающих новой мировой войной.В ответ на вопрос про убийство Сулеймани, Сандерс назвал действия Трампа незаконными, но отказался занять принципиальную позицию против таких убийств вообще и поддержал ложь о том, что Сулеймани был террористом.В другом месте New York Times спрашивает:То есть Сандерс поддерживает присутствие десятков тысяч солдат США на Корейском полуострове, так же, как он поддерживает посылку войск США в целом по всему миру ради глобальных интересов правящего класса США.Наконец, New York Times спрашивает об отношении к Национальной стратегии безопасности, провозглашенной Трампом в начале 2018 года. В этой новой доктрине внешнеполитические и военные планы США переключились с «войны против террора» на подготовку к войне против главных соперников – особенно России и Китая.Сандерс практически принимает рамки конфликта великих держав в Национальной стратегии безопасности, и нападает на Трампа справа, за недостаточную агрессивность в конфликте с Россией и Китаем.В недавнем интервью Ро Ханна – демократ-конгрессмен и сопредседатель предвыборного штаба Сандерса, уверял Ури Фридмана (Atlantic), чтоСандерс сейчас привлекает миллионы рабочих, студентов и молодых людей потому, что они против социального неравенства, жесткости и милитаризма США, справедливо связывая эти черты с капитализмом. Однако, они скоро на горьком опыте поймут, чтоСандерс такой же апостол мира, как и представитель интересов рабочего класса. ИДжейкоб Гроссе и Барри ГрейПеревод с английского, цинк :Опросник New York TimesКонечно же, Сандерс за мир. За мир, где господствует американский империализм.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5642986.html