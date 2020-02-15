Попросили на выход. Почему всё больше стран не рады американским военным?

«Мы укрепим свою оборону и больше не будем полагаться в этом вопросе на другие страны», — заявил президент Филиппин Родриго Дутерте. Накануне днем филиппинские власти вручили посольству США ноту с уведомлением о выходе из договора «О посещении войск».

Это соглашение было заключено в 1998 году и регламентировало присутствие на территории страны тысяч американских военнослужащих. На основании договора проводились совместные американо-филиппинские учения «Баликатан» («Плечом к плечу»).

Соглашение станет недействительным через 180 дней. Как пишет филиппинская пресса, поводом для такого решения стал отказ американцев выдать визу ближайшему соратнику филиппинского президента, сенатору Рональду дела Росе. Он был одним из действующих лиц скандально известной антинаркотической кампании на Филиппинах, когда Дутерте фактически разрешил любому жителю страны легально убивать наркоторговцев. Тогда многие страны, в том числе и США, подвергли филиппинского лидера жесткой критике, обвиняя его в нарушении прав человека и потакании самосуду.

Впрочем, Дутерте, ещё баллотируясь на пост президента, заявлял, что собирается выйти из военного союза с США. И пока нельзя сказать, что свое обещание он выполнил. Между двумя государствами продолжает действовать договор о взаимной обороне, который был подписан в 1951 году. Он обязывает обе страны оказывать друг другу взаимную военную помощь в случае угрозы со стороны третьих стран. После разрыва текущего соглашения присутствие американских войск на Филиппинах будет ограничено, но не прекращено.

Кто ещё хочет вывести американские войска?

Тем не менее звоночек для Пентагона прозвучал серьезный. Дело в том, что всего за последние несколько месяцев Филиппины стали уже третьей страной, которая объявила о том, что хочет вывести со своей территории американские войска.

В конце октября на фоне самого острого кризиса в американо-турецких отношениях президент Турции Реджеп Эрдоган пригрозил закрыть две американские базы на территории страны. Это было сделано после того, как Конгресс ввел санкции против Турции за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400 и признал массовое истребление армян в Османской империи в 1915 году геноцидом. «При необходимости мы вправе принять решение о закрытии баз „Инджирлик« и „Кюреджик«. Если против Турции будут введены санкции, Анкара ответит на это зеркально», — заявил в ответ Эрдоган.

Обе базы имеют для Пентагона важное значение. «Инджирлик» располагается недалеко от границы с Сирией. Ее активно используют американские войска для операций в регионе. Кроме того, там может быть размещено тактическое ядерное оружие.

«Кюреджик» расположена рядом с иранской границей. Ее используют для слежки за военной активностью в Иране. Возможно, информация, полученная именно с этой базы, помогла американцам убить в начале января командующего спецподразделения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани.

Именно из-за убийства иранского генерала вывести американские войска со своей территории потребовал Ирак. Американцы разбомбили автоколонну, в которой находился генерал, в пригороде Багдада. После этого 5 января парламент Ирака принял решение о выводе всех иностранных войск с территории страны.

Показательна реакция американских властей. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска не покинут Ирак до тех пор, пока Багдад не вернет миллиарды долларов, потраченные на строительство авиабазы. Кроме того, он пообещал, что если Ирак и дальше будет требовать вывода войск «в недружелюбной манере», то США наложат на Багдад санкции. В результате, несмотря на принятое иракскими властями решение, Америка так и не начала выводить своих солдат.

Вопрос престижа и денег

То, что тема вывода американских войск неоднократно поднималась за последние месяцы в разных странах мира, неслучайно и говорит об устойчивой тенденции, уверен программный директор «Валдайского клуба» Тимофей Бордачев. По его словам, американская администрация стала жертвой своей собственной политики. «Разные государства видят, что Трамп любит поторговаться, и сами начинают с ним торг. Но это не значит, что кто-то собирается окончательно выгонять американских военных со своих территорий. Позиции США ослабли в том плане, что теперь за нахождение их баз в разных странах мира от Вашингтона будут требовать уступок», — говорит эксперт.

По словам Бордачева, Филиппины рассчитывают, что американцы будут инвестировать в местную экономику: «Это островное государство тесно связано с США не только в военной сфере, но и экономически. Дутерте хочет добиться от Белого дома преференций, угрожая в противном случае полностью вывести американские войска. И некоторые шансы на успех у него есть, учитывая, что Филиппины могут стать для американского бизнеса отличной заменой Китаю».

«Эрдоган же, угрожая Вашингтону, действует из соображений престижа. Он желает, во-первых, показать, что с ним надо разговаривать на равных. Во-вторых, хочет, чтобы американцы учитывали турецкие интересы в той же Сирии. Что же касается Ирака, то Багдаду нужно найти гигантские средства на восстановление страны. Сделать это без помощи Вашингтона почти невозможно. Уверен, что войска США никуда не уйдут, зато начнутся многомесячные переговоры между американцами и иракцами о финансовых преференциях для Ирака», — говорит Бордачев.

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Источник: https://nstarikov.ru/poprosili-na-vyhod-pochemu-vsjo-bolshe-stran-ne-rady-amerikanskim-voennym-113102