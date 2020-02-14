Как от Послания перейти к Созиданию Человека…

Четверть века, как были написаны эти слова уважаемым академиком на международном симпозиуме четверть века назад, но где результат этого «производства человека»? Сегодня видно – они ждали внимания Президента РФ. Средства пропаганды, реагируя на последнее Послание В.В. Путина, активно включились его обсуждать, задействовав прессу – газеты, радио и прямой эфир главных каналов телевидения. Особенно усердствуя после телетрансляций событий на различных заседаниях Госсовета с участием Президента. Однако по тому, как происходят эти мероприятия, какие выражения лиц у большинства их участников, можно делать вывод, что многие из них чувствуют себя приглашенными, скорее, отбывать время, а не сказать своё мнение или выразить сомнение по поводу тех или иных решений Президента.



То есть во всех этих мероприятиях главное это их эффективная видимость, но никак не эффективность их реализации. Причина одна – ручное управление, когда всё и вся подчинено одному лишь первому Лицу государственного образования, и всегда будет на первом месте то, что это Лицо востребует исполнить. Это касается всех ветвей власти: и законотворческой, и исполнительской и судебной. И в первую голову, конечно же – СМИ и так называемых «силовых структур»…

Хорошо это или плохо, – у каждого может быть собственное мнение, но все знают, что в сложившейся в нашей любимой Стране ситуации от этого его мнения или соображения не зависит ровным счетом ни-че-го…

Лично мне за примером далеко ходить не надо, ибо всё это мной испытано, как говорится на собственной шкуре – в течение последних 25 лет. С того момента, как закрыли нашу кафедру интеллектуального развития в школе, вместо того, чтобы открыть такую кафедру в педагогическом институте, и иметь способность аттестовать учителей нашей кафедры по избранной тематике – интеллектуальное воспитание и развитие ребенка (заметим, что по конституции человек считался «ребенком» до 18 лет).



Нашлась и объективная причина: в реестре образовательных дисциплин бывшего МинОбрНауки такого учебного предмета нет. Значит, и говорить не о чем…

Однако на наш взгляд, истинная причина – это реакция ответственных лиц (прежде всего – чиновников, т.е. людей сплошь с дипломами о высшем образовании) на философское определение нашей кафедрой понятия «интеллект». Что это «есть философская категория, определяющая способность человека отображать действительность при посредстве искусства живописи и искусства музыки и искусства слова».



Но истина ещё и в том, что чиновники ещё не есть «главный камень преткновения» работы кафедры в этом определении. В реальности непреодолимым «камнем» оказались ученые и руководители педагогического вуза, которым истина, открывшаяся миру в нашем определении интеллекта, показалась совершенно дикой!



Именно потому, что свои ученые диссертации они разрабатывали, пользуясь «интеллектом», который, как всем известно из научных словарей, есть мыследеятельность, мышление, в котором «вначале было слово».



А вовсе не живопись и не музыка. Это в педагогике. Но у доцентов, профессоров и академиков, кандидатов, докторов и член-корреспондентов различных наук с их профессиональной мыследеятельностью и мышлением разве может быть иное мнение по отношению к нашему, как оказалось, скандальному и невменяемому определению?..

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Но дело в том, что новорожденный ребёнок является в мир «новым человеком» не по достижении 18 лет, а в момент своего рождения, и даже ещё раньше – в так называемый пренатальный (предродовой) период, уже в лоне матери, когда и формируется в нём всё человеческое, наследуемое в генах от родителей.



И в этом истина. Как и в том, что после рождения дальнейшая судьба «нового человека» прямо зависит от воспитанности и культурности его родителей, а потом воспитателей и учителей. И, разумеется, от культурности среды обитания, – в детском садике и школе, как и от культурности каждого обитателя сей обители – общества и государства, которые приготовила ему судьба в качестве социального бытия…

И вот парадокс. Хотя титулованные ученые и чиновники с дипломами о высшем образовании всё это прекрасно знают и воспринимают как прописные истины, но когда появляется некто и говорит им некую истину (вроде нашей) про интеллектуальное воспитание, они вдруг становятся буквально дубовыми.



Как будто не видят, что учреждения культуры, – а это художественные школы и институты, музыкальные школы и училища, академии искусств, институты философии, филологии и литературы и т.д. и т.п., – самой природой предназначены не только для эстетического воспитания или культурного времяпровождения отпрысков господ новой элиты.



Но прежде всего, для того, чтобы «культура входила в жизнь, в кровь, в плоть…» всякого индивида любимой Страны через приобщение его к миру Искусства: искусству живописи и искусству музыки, и искусству слова…

Так сложилось, что во всех учреждениях культуры и образования главным действующим лицом является представитель интеллигенции. Тот самый «представитель», которого те же самые научные словари именуют именно «интеллигентом». И вот уже здесь новый парадокс.



То есть, все ученые знают, что интеллигенция это – слой мыслящих людей, и что интеллигент это – представитель интеллигенции. Этому знанию учат всех в школах и вузах учителя и профессора.



Но также они всех учат, что интеллект это – «мышление, мыследеятельность, способность к обучению и запоминанию на основе опыта, пониманию и применению абстрактных концепций, и использованию своих знаний для управления окружающей человека средой, способность приспосабливаться к новым ситуациям» (Википедия).



Однако при всем этом наличии научных определений, как мы уже писали, академик А. Нейфах в своих комментариях к работе американских специалистов «Колоколообразная кривая» о проблеме интеллектуального развития в США вдруг заявляет про Интеллект, что «…эта особенность человека, принципиально отличающая его от всех живых существ. Но хотя смысл этого понятия интуитивно ясен, до сих пор у него нет общепризнанного определения».



Говоря иначе, как учит В.Вернадский, в ученых словарях определения интеллекта, представляют собой всего лишь «эмпирические обобщения», а ни в коем случае не философскую истину. (Видит Бог, это как раз тот случай, когда устами ученых глаголет истина)…

Мы всего лишь аккуратно уточнили, что этой «особенностью человека» (Нейфах) является «способность отображать действительность при посредстве искусства живописи и искусства музыки и искусства слова», в чем и скрывается вся непостижимость тайны такого непонятного и потому неприятного для науки термина как «интеллект».



Бог видит и эту тайну истины, и именно её в свое время раскрыл Николай Кузанский (600 лет назад!), написав, что «на языке искусства Бог есть интеллект»! И если, как иные утверждают, Бог это и есть живая Природа, с её разноцветностью, мы видим в ней высочайшее Искусство, с которым выполнен каждый её живой элемент. В том числе и человек с живыми клетками организма…

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Нет сомнения, что Послание ВВП было адресовано в том числе и Интеллигенции (гражданам отягощенным умственным трудом, которая и принялась его активно обсуждать в СМИ. Ах, эта Интеллигенция, чего только о ней не говорят и не пишут мудрые мира сего (см. Цитаты классиков об интеллигенции ).



Вот, например А.П. Чехов:

« Я не верю в нашу интеллигенцию, лицемерную, фальшивую, истеричную, невоспитанную, лживую, не верю даже, когда она страдает и жалуется, ибо ее притеснители выходят из ее же недр. Вся интеллигенция виновата, вся… Пока это еще студенты и курсистки – это честный, хороший народ, это надежда наша, это будущее России. Но стоит только студентам и курсисткам стать взрослыми, самостоятельно выйти на дорогу, как и надежда наша и будущее России обращается в дым, и остаются на фильтре одни доктора-дачевладельцы, несытые чиновники, ворующие инженеры ».

Писатель эти «качества» интеллигенции прописал в ХIХ веке, но как точно они ложатся на интеллигенцию нашего, ХХI века! Или вот цитата о русской интеллигенции, сделанная советским диссидентом-монархистом 30-х годов И.Л.Солоневичем:

« Русская интеллигенция, традиционно "оторванная от народа", предлагает этому народу программы, совершенно оторванные от всякой русской действительности – и прошлой и настоящей. …Именно поэтому русская общественная мысль шатается из стороны в сторону так, как не шатается никакая иная общественная мысль в мире: от утопических идей второго крепостного права до столь же утопических пережитков первого.



Коммунистическая революция в России является логическим результатом оторванности интеллигенции от народа, неумения интеллигенции найти с ним общий язык и общие интересы, нежелание интеллигенции рассматривать самое себя, как слой, подчиненный основным линиям развития русской истории. А не как кооператив изобретателей, наперебой предлагающих русскому народу украденные у нерусской философии патенты полного переустройства и перевоспитания тысячелетней государственности ».

Как видим, Чехов критиковал интеллигенцию царского самодержавия, а Солоневич – советскую.



И ведь ему тоже не откажешь, потому что именно она – русская интеллигенция генсековских хрущевско-брежневско-горбачевских времен настолько деградировала, что всё это привело к интеллектуальной и политической деградации головы – руководящего слоя коммунистов, а потом и плеч – общественного сознания и бытия народа. Как в той песне-летописи о вещем Олеге: «Тяжко телу без главы разумной, трудно голове без плеч могучих». Среди критических мнений в адрес интеллигенции есть и такое, что именно она – интеллигенция и «развалила СССР»…

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Теперь хочу повторить слова знаменитого ноосфериста, уважаемого А.И.Субетто:

« СССР не погиб, он, как «подводная лодка», погрузился в «глубины потока истории», переместился в Будущее, и оттуда нам светит своими «прожекторами», как бы говоря нам, что вне социализма, но социализма нового, ноосферного качества, ни у России, ни у человечества нет Будущего даже в XXI веке! ».

Мой внутренний голос почему-то самым естественным образом проникся доверием к этому прогнозу академика. Однако этот же голос никак не может присоединиться к понятию «общественный интеллект», поскольку другой академик меня убедил, что если нет общепризнанного определения понятию «интеллект», то где научное определение этого нового термина, которое стало бы воистину общепризнанным?..

И здесь мне снова вспоминаются слова мудрейшего Платона из его «Государства справедливости»:

"Ведь если сапожники станут негодными, испорченными и будут выдавать себя не за то, что они есть на самом деле, в этом государству еще нет беды. Но если люди, стоящие на страже законов и государства, таковы не по существу, а только такими кажутся, ты увидишь, что они разрушат до основания все государство, и только у них одних будет случай хорошо устроиться и процветать" (Платон. Собрание сочинений. Т.3., с.190)…

Уже из этих слов разве не следует, что и интеллигенция наша выдает себя не за то, что она есть на самом деле, потому что её дело – интеллектуальное воспитание человека, семьи, народа любимой Страны.



Потому что её абсолютной собственностью является не абстрактная Ноосфера в понимании уважаемых и высокочтимых академиков Вернадского и Субетто, а та Сфера Разума, под воздействием которой в сознании человека рождаются такие божественные вещи как Искусство Живописи и Искусство Музыки и Искусство Слова…

Для пояснения возьмем три исторических слова: крестьянин, рабочий и интеллигент. Исторически сложилось, что каждому отпущена своя роль в развитии человека, его семьи, а в целом – общества. То есть каждый должен быть занят своим ремеслом, своим делом, к которому он социально приставлен самой жизнью.

Понятно, что делом крестьянина является производство сельхоз продукции, чтобы каждый индивид семьи и общества был обеспечен полезной и здоровой пищей.

Делом рабочего является производство одежды, обуви для населения и предметов быта. А потом и для воспроизводства средств производства для тех, кто занят в сельском хозяйстве и в самой промышленности.

По мере усложнения деятельности в сельском хозяйстве и промышленном производстве и для повышения производительности труда в обществе образовался слой специалистов, иначе, инженерно-технических работников – ИТР. Далее мы видим, что исторически эти специалисты как раз и относятся к категории людей занятых умственным трудом. Сюда же, что очевидно, относятся и специалисты управления…

Как видим, для обеспечения нормальной жизни нормальному человеку вполне достаточно специалистов вот этих трех профессий, чем до революции 1917 года Россия и обходилась. Но осталось прибавить сюда еще самодержавие с его ненасытной буржуазией и духовенство, призванное укрощать строптивость недовольных властью самодержца и буржуазии, обдирающих крестьянина и рабочего до нитки. И объективно из числа отпрысков семейств буржуазии, получающих аристократическое воспитание и образование, стали появляться либералы – глашатаи свободы, равенства и братства.



И, разумеется, демократии. Они-то и стали корчить из себя интеллигенцию и интеллигентов, несущих де в массы просвещение. …

Но вот мы установили, что все эти ярые «представители интеллигенции» и интеллигенты не знают, ни что такое человек, ни что такое интеллект, а стало быть, и, ни что такое интеллигенция и интеллигент. Значит, не знают они и своего дела, полезного и необходимого для общества и человека …

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Вот и выходит, как у Платона, когда сапожники или пирожники лишь выдают себя за таковых, не являясь ими на самом деле. Но по Платону в этом ещё полбеды. Беда же любого государства в том, что лже-сапожники (интеллигенты мира), притворяясь оными, по факту, распространяют эту свою ложь во вселенском масштабе, тем самым всё более и более потопляя Истину в этой Вселенской Лжи; тем самым отодвигая человека все дальше от решения проблемы «Познай самого себя»…

Но вот пришло время, и этому научному беспределу пора поставить барьер нашими философско-научными определениями понятий «Человек» и «Интеллект»:

Понятие «Человек» есть философская категория, определяющая индивида Личностью, гармонично развитою в интеллектуальном и физическом и духовно-социальном отношении. Говоря иначе, человек становится Личностью, если интеллигенция через систему воспитания и образования гарантирует ему гармоничное развитие в интеллектуальном и физическом и духовно-социальном плане.

Понятие «Интеллект» есть философская категория, определяющая способность человека отображать действительность при посредстве Искусства Живописи и Искусства Музыки и Искусства Слова.



Сюда добавим: человек, формируясь Личностью, в процессе постижения базовых видов Искусства становится Интеллигентом, смыслом жизни которого становится участие в становлении общественного Движения за интеллектуальное, физическое и духовно-социальное раскрепощение человека – в семье, стране и в мире . Таков, как в своё время заметил Ф.Достоевский, удел и предназначение русского интеллигента. О том же и упомянутый И.Солоневич:

«Русская Империя со времен «начальной летописи» строилась по национальному признаку.



Однако, в отличие от национальных государств остального мира, русская национальная идея всегда перерастала племенные рамки и становилась сверхнациональной идеей, как русская государственность всегда была сверхнациональной государственностью, — однако, при том условии, что именно русская идея государственности, нации и культуры являлась, является и сейчас, определяющей всё национальное государственное строительство России».

Как нам представляется, здесь тоже есть о чем задуматься представителям русской интеллигенции. От Послания Президента о Человеке – к Созиданию Человека, вот в чем заключается подлинный смысл жизни русского интеллигента.

Такова истина. И видит Бог, будущее этой истине принадлежит…

С любовью к истине…

А.С. Никифоров



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