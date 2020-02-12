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Путь к себе, путь к здоровью. Елена Ромская, Виктор Луговой и Марат Цораев

14:26. 12 февраля 2020 49 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Программа «ЗЕРКАЛО». Как быть здоровым.

Елена Ромская, Виктор Луговой и Марат Цораев

О чем будем говорить в этом выпуске:

- о том, что для человека является источником знаний о себе, о здоровье и путях возвращения к нему,
- о висцеральной терапии и старославянском массаже живота (ладке),
- о телесном естестве и поющей Душе,
- о мистическом значении звука и духовной песне,
и еще будет живая музыка в эфире.

Если для вас интересна и актуальна эта тема и вы хотите задать голосовой вопрос в прямом эфире, т.е. позвонить в студию, и в форме диалога со сказителем получить на него ответ, присылайте, пожалуйста, заранее на почту Программы “Зеркало” zerkalo-HCP@mail.ru свой адрес скайпа для установления предварительной связи и проверки ее качества.
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=NUgPtO9rPOo

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