Путь к себе, путь к здоровью. Елена Ромская, Виктор Луговой и Марат Цораев

Программа «ЗЕРКАЛО». Как быть здоровым.



Елена Ромская, Виктор Луговой и Марат Цораев



О чем будем говорить в этом выпуске:



- о том, что для человека является источником знаний о себе, о здоровье и путях возвращения к нему,

- о висцеральной терапии и старославянском массаже живота (ладке),

- о телесном естестве и поющей Душе,

- о мистическом значении звука и духовной песне,

и еще будет живая музыка в эфире.



Если для вас интересна и актуальна эта тема и вы хотите задать голосовой вопрос в прямом эфире, т.е. позвонить в студию, и в форме диалога со сказителем получить на него ответ, присылайте, пожалуйста, заранее на почту Программы “Зеркало” zerkalo-HCP@mail.ru свой адрес скайпа для установления предварительной связи и проверки ее качества.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=NUgPtO9rPOo