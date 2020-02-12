Феномен «Зелёного призрака»: вермахт против советского бронепоезда

Бои за Севастополь были одними из самых тяжелых и драматических в истории Великой отечественной войны. Колоссальные потери несли обе стороны, а отступать никто из них и не думал. Однако была среди прочего вооружения у Красной армии сила, которую вермахт боялся как огня. Речь идет о «Зелёном призраке» – советском бронепоезд, который оказался одним из самых грозных противников немецкой армии.

Состав, наводивший ужас на немцев. /Фото: livejournal.com

Бронепоезд №5, или «Железняков» был построен в ноябре 1941 года на Севастопольском морском заводе. Состоял из четырех броневагонов, вооруженных пушками 76,2 мм и 76 мм, артиллерийскими установками 34-К и миномётами 82 мм. Кроме того, с поезда можно было вести одновременный огонь 16 пулемётчикам. Тянул состав грузовым паровозом Эл-2500, основной задачей которого было обеспечить достаточную маневренность на подъёмах в районе Севастополя.

Интересный факт: состав был назван в честь матроса Анатолия Железнякова, командовавшего бронепоездом в период Гражданской войны.

Сложный рельеф требовал от состава большей маневренности. /Фото: geocaching.su

Свой первый боевой рейд 7 ноября 1941 года «Железняков» провел более чем удачно: им были успешно обстреляны силы вермахта в районе крымско-татарского селения Дуванкой, немцы были застигнуты врасплох. Там впервые была применена тактика ведения боя, которая и обеспечила бронепоезду славу грозного противника: состав на полной скорости выезжал из одного тоннеля и стремительно несся в другой, открывая при этом шквальный огонь.

Немцы, по сути, в большинстве случаев не успевали даже начать ответный огонь, когда поезд уже скрывался из поля зрения, оставляя разгромленного противника. С «Железняковым» не могла справиться даже авиация – советские пулеметчики подбивали и воздушные цели. В вермахте не на шутку опасались этого смертоносного бронепоезда, даже стали называть его «Зелёным призраком». Под этим мелким прозвищем «Железняков» и вошел в историю Великой отечественной войны.

Бронепоезд вошел в историю стремительным и мощным оружием. /Фото: russian7.ru

Всего за восьмимесячный период боевых действий «Железняков» произвел 140 рейдов, практически каждый из которых был отмечен успехами в уничтожении сил противника. Вермахт был откровенно разгневан невозможность справиться со смертоносным бронепоездом. И все же, им это удалось, хоть и не с первого раза.

Для того, чтобы устранить столь грозную силу, немцам пришлось прибегнуть к помощи эскадрильи из полусотни самолетов. Они смогли разрушить базу бронепоезда – Троицкий тоннель. Однако красноармейцы с уцелевшей части состава вели огонь сутки. Только когда 27 июня 1942 года рухнули оба входа в тоннель, солдаты сняли уцелевшее вооружение и продолжили воевать в составе других частей. Что касается самого поезда, то от него остался лишь вспомогательный паровоз серии Э, который продолжали эксплуатировать вплоть до 1967 года.

Вспомогательный паровоз серии Э сегодня – часть мемориала, посвящённого «Зелёному призраку». /Фото: livejournal.com