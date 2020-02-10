В эфире программа “Судьба патриота”. Ведущие: Кирилл Рычков, Павел Иванов. В гостях Анатолий Вассерман.

Анатолий Александрович мы сегодня с вами поговорим вот о чём. “Аврора” всё меньше похожа на средство массовой информации и всё больше представляется в средство массовой агитации пропаганды. В этой связи возникло, я бы даже сказал, сейчас уже острая необходимость некой фиксации редакционной политики в виде некоего программного документа. Который, как я надеюсь, в будущем позволит нам метаморфизировать нашу организацию. Сначала может быть в движение, а потом если бог и администрация президента позволит, то и в политическую партию.

В этой связи мы неоднократно за последнюю неделю садились за круглый стол редакционного совета и пытались всё это дело сформулировать. Выходили довольно корявые общие бумажки. И в конце-концов мы пришли вот к какому выводу. Нам нужен некий фильтр, с помощью которого мы могли бы любую политическую позицию или взгляд. Оценивать с точки зрения правильно или неправильно. И пришли к выводу, что таким фильтром могут быть три определения: «справедливость», «польза» и «развитие». Пока все позиции или мнения по тем или иным политическим и экономическим вопросам, на которые мы этот шаблон-фильтр накладывали, позволяли нам оценить нашу позицию. Мне бы хотелось, чтобы вы сказали стоит ли эти определения «справедливость», «польза» и «развитие» чем-то добавить или изменить.

Да нет. Менять тут нечего. Беда только в том, что все эти три понятия настолько обширны, что их каждый может трактовать по своему. Скажем «польза», это конечно хорошо, но сразу же вспоминается “Простоквашино”: совместный труд на моё благо – облагораживает. «Справедливость» и подавно трудно определить. Есть замечательная латинская формула “Summum jus est summa iniuria”. Слово jus в латыни довольно многозначно. Но в данном случае, в том контексте которое это выражение стало популярно jus можно перевести именно как справедливость. То есть дословный перевод получается:”Высшая справедливость это высшая несправедливость”.

Кстати насчёт многозначных. На самом деле в любом естественном языке практически любое слово многозначно. Но на своём родном языке мы этого естественно не ощущаем. Потому что из контекста понимаем какое значение имеется ввиду. Но вот когда начинаем разбираться с иноязычными текстами, то оказывается, что спектры значений в разных языках у одного и того же слова вроде бы перекрываются лишь частично. И поэтому приходиться часто уточнять какое значение имеется ввиду. Но это так, к с лову пришлось…

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/spravedlivost-polza-i-razvitie/