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Как понять будущее. Почему косметические изменения не сработают. В. Катасонов

11:03. 10 февраля 2020 181 просмотр Один комментарий Опубликовал:

Доктор экономических наук Валентин Катасонов о том, как устроена современная мировая экономическая система. От какого будущего уже не уйти. Почему косметические изменения в РФ не сработают.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=DP21-4UbZXE

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