Как понять будущее. Почему косметические изменения не сработают. В. Катасонов
Доктор экономических наук Валентин Катасонов о том, как устроена современная мировая экономическая система. От какого будущего уже не уйти. Почему косметические изменения в РФ не сработают.
Поддержать передачи В. Ю. Катасонова и канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Книжный магазин ДеньТВ http://bit.ly/dentv-shop
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
#ДеньТВ #экономика #Катасонов #мироваяэкономика #Центробанк #доллар #рубль
Валентин Катасонов. Коронавирус сносит короны. Видео 5 минут.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=50&v=KnyU8mcAwHc&feature=emb_title
А коронавирус ли это, что СМИ выдают за коронавирус? Почему люди чувствуют себя нормально и почему они сразу падают? Чем обернётся дружба ВВП с генсеком ЦК КПК Си?