Юлия Чичерина: Демократия часто основана на тщеславии, эгоцентризме, лицемерии и лжи

Одной из самых живых душой и непосредственных певиц, без сомнения, является Юлия Чичерина. Чародейка русского рока живет натурально и чисто, что называется, без гламурной показухи и пафоса. Мы встретились с Юлией в Москве на съезде новой партии известного писателя Захара Прилепина "За правду". Когда я подходил к Юлии познакомиться, меня всего пронзил трепет. Такой, словно видишь перед собой необычайное природное явление. Чичерина ведет себя настолько органично, что это притягивает к себе. Она танцует, словно никого нет рядом, сочувствует и помогает тем, кому может.

Певица крайне редко дает интервью. Но мне все же посчастливилось задать Юлии вопросы. Перед глазами так и стоит улыбающееся лицо Чичериной и ее наставление: «Ты, давай, только получше вопросы задавай. Чтобы нормально было». Рок-героиня порассуждала в интервью Накануне.RU о политической обстановке в мире, Донбассе, которому она оказывает гуманитарную помощь, а также о том, как нужно переименовать «Ельцин-центр».

– Новейшая российская история полна примеров, когда наши власти «проморгали», в дипломатическом смысле, ряд стран: Ливию, не помогли Югославии в конце 90-х годов и так далее. Какие бы опасности возникли, на ваш взгляд, если бы ДНР и ЛНР не выстояли? Если бы Россия не помогла, то что бы могло произойти?

– Считаю, что ситуация на Украине мобилизовала российское общество, наиболее активных, самоотверженных добровольцев, которые бросили свои дела и поехали на помощь русским людям, возможно, без этого крымско-донбасского кризиса Россию поглотила бы болотная чума, разрывающая на части нашу Великую Родину бесноватыми мечтателями о гринкартах и их родственниками, которым неизвестна история финала любого предательства.

– Вы выступали с концертами в Донецке и Луганске. Осведомлен, что вы были знакомы и с военным командиром с позывным Моторола. Какие истории вас потрясли больше всего?

– Моторола – это Герой новейшей истории Русского мира, о котором будут помнить в веках и наши правнуки будут знать его и хотеть быть похожим на него. С ним связано очень много историй, но одна из последних: при серьезном ранении глаза, незадолго до его убийства, ему предложили вылечиться, сделать несколько операций и восстановить зрение, на что он ответил: не могу лечиться сам, пока простые бойцы страдают от более серьезных ранений в госпиталях и умирают в окопах.

Человек не думал о себе, он был настолько самоотвержен и храбр, что готов был на самые рискованные боевые вылазки в любой момент. На Донецком море, где похоронены герои этой войны, непрерывный поток простых благодарных жителей Донбасса.

– Вы оказывали и гуманитарную помощь Донбассу, и видно, что болеете за эту историю. Даже ваши песни «Спарта» и «Рвать» об этом говорят (знаю, что текст этой песни написал Сергей Бобунец). По вашему мнению, нужно ли принять Донецкую и Луганскую республики в состав России?

– Донбасс – это форпост Русского мира в борьбе с врагами, желающими полного развала России на «удельные княжества» для контроля над ресурсами и сокращения популяции, Донбасс – это передовой отряд Русского мира, как три богатыря, стоящих на страже границ. Можно его принимать, но чтобы победить в войне с предателями, забывшими своих предков, нужно России самой присоединиться к Донбассу в этой борьбе, возможно, это поможет найти себя, вспомнить свои Победы, свою стойкость и прояснить свой уникальный путь.

– Донбасс вы назвали «Моей Спартой», если выражаться строчкой одной из ваших песен. В древнее время в Спарте слабых младенцев сбрасывали со скал, и они разбивались насмерть. В Донецке и Луганске такого нет. Наоборот, к детям трепетное отношение. Или вы имели в виду нечто другое?

– Я имела в виду город-государство, где все жители считали себя воинами – и женщины, и дети, и старики, где памятники на могилах стояли только у тех, кто отдал жизнь за други своя, маленький Донбасс в своем противостоянии США и их укроколонии напоминает древнюю Спарту, успешно противостоящую огромной Персии.

– Одной из ваших новых песен стала композиция «В космос». Среди прочего есть строчки: «Я вышла в космос без скафандра с душой, обритой вполовину». Можно ли говорить о том, что главным посылом песни является то, что в современном мире вам трудно дышать? Или же песня о том, что человек может без всякого снаряжения, с помощью духовного роста достичь своего рода состояния космоса?

– Это песня о смерти и рождении, о жизни и ранимости человеческого естества.

– Вы приняли участие в учредительном съезде партии Захара Прилепина «За правду». Сергей Шнуров высмеял движение, назвав сторонников движения гротескными персонажами, как в поэме Николая Гоголя «Мертвые души». Что можете ему ответить?

– Шнуров – откровенное алчное ссыкло, ему впору создавать партию корпоративщиков-офисников-алкашей, случайно скрещивающихся прямо у него на концертах по пьяни независимо от пола и возраста. Может, кстати, ему и заплатили для рекламы новорожденной партии, он сильно отрекламировал нас, отвечу ему: спасибо за рекламу, ссыкливый частушечник, надеюсь, ты вставил себе хорошие зубы и они не выпадут от кокаина.

– Недавно был убит иранский генерал Сулеймани. Событие всколыхнуло политическую обстановку в регионе. Как вы думаете, почему все-таки эта провокация не привела к военному конфликту? Уже зазвучали сравнения с убийством эрцгерцога Фердинанда. Кстати, сейчас, как и перед Первой мировой, обострились многие противоречия.

– Убийство Сулеймани напомнило, что есть настоящие Герои, на похороны которых выходят миллионы, ведь западная цивилизация не способна родить ничего подобного, лишь испражняется суперзвездами, меняющими цвет кожи и пол в зависимости от конъюнктуры.

А мировая война уже началась, увы, она видна не всем, из-за наличия у многих стран ядерного оружия она приняла форму гибридной, и часть этой войны – это борьба за умы, когда стада молодых арабов разрушают свои страны по мановению фэйсбучников, твитерщиков и инстаграмщиков, когда прыгающие украинцы ставят на колени своих защитников и разрушают памятники своих настоящих героев, в этот момент все должны быть бдительными и стоять на страже нашей Родины, прежде всего, в своей голове.

– Вы очень не любите «Ельцин-центр». Что нужно с ним сделать, по вашему мнению?

– Думаю, это прекрасное архитектурное сооружение, построенное на деньги народа, он нам пригодится, назовем его «Жуков-центр», например, а что натворил Ельцин – рассудят историки и разложат все по полочкам после нашей победы.

– Вы сейчас крайне редко появляетесь в своем родном Екатеринбурге. Почему? Ведь вас тут так любят…

– Бываю, конечно, это моя Родина, просто я не в «светской уральской тусовке», и большую часть своего времени отдаю Донбассу, где часто встречаю земляков. Урал – опорный край державы, и когда понадобится, взрослые сильные люди стряхнут с города это кричащее, прыгающее бесовское меньшинство, боящееся храмов и мечтающее запановать, как деды некоторых из них – хуторяне-рагули, бежавшие в тыл от Великой Отечественной.

– У политолога Самира Амина есть книга «Вирус либерализма: перманентная война и американизация мира». С его точки зрения, «вирус либерализма» показывает, как американская модель «демократии низкой интенсивности» одновременно размывает гражданство и классовое сознание, заменяя их идеей демократизации как постоянно развивающегося процесса, фундаментально важного для прогресса человечества. По словам автора, американское государство эволюционировало в слугу интересов капитала. Вы согласны с этим?

– Одна из первых жертв демократии – это Сократ, которого осудили на смерть торгаши-демократы. Демократия показала себя во всей красе во Вторую мировую. Все демократические страны сдались одна за другой и быстро перекроились в фашистов, демократия в той форме, в которой мы её знаем, основана на тщеславии, эгоцентризме, лицемерии, лжи и неспособна к серьезному противостоянию, при любом стрессе склонна к предательству, тревожностям и бегству. Этот строй изжил себя.

Нужны новые идеи для совместного проживания людей, только христианские ценности, основанные на взаимопомощи, жертвенности и любви, способны на победу. Все остальное – путь к разложению, а американская демократия, которая впитала в себя всех бандеровцев, власовцев и прочих гитлеровцев, разложит эту недоимперию изнутри и придаст ей чудовищные формы, зарождение которых трудно не заметить уже сейчас, напомню о кровавых преступлениях этой демократии в Хиросиме и Нагасаки, во Вьетнаме и Корее, в Ливии и Югославии, Ираке и Афганистане. Во Вторую мировую англосаксы разбомбили с самолетов почти все гражданские объекты, не жалея мирных жителей, чтобы только ничего не досталось Красной армии.

– Меня буквально перевернула ваша песня «Пожалуйста». Трогательная песня от лица ребенка, который любуется самолетом и умирает от его бомбы. Особенно пронзают строчки: «Очень хочется жить, когда тебя убивают». Хотели бы вы, чтобы все страны подписали соглашение о том, что армия ни одной страны не будет стрелять по детям? Или все-таки это утопия? – Это утопия. Вторая мировая показала ужасы маньяческой формы доминирования бандеровцев, которые наслаждались убийством невинных детей, ничего не поменялось, вернувшиеся из Канады их потомки так же жаждут крови младенцев, это никуда не спрячешь, просто нужно быть бдительными. – В песне «Пересвет», которую вы исполняете, есть строчка «История есть тоже бог, но бог войны». Это значит, что за все время существования человечества оружие стало таким же культом, как и религия? – Человечество ни на миг не прекратило войны после убийства Авеля Каином, история соткана из многочисленных подвигов и предательств, поражений и великих побед.

Автор: Павел Пивоваров

Источник: https://nstarikov.ru/julija-chicherina-demokratija-chasto-osnovana-na-tshheslavii-jegocentrizme-licemerii-i-lzhi-112911