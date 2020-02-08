“Главный ветеран” Армии Крайовой
11:51. 8 февраля 2020 167 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Публикую письмо читателя на тему руководительницы культа Армии Крайовой в Польше.
"Главный ветеран" Армии Крайовой
Доброго времени суток!
Давно являюсь читателем Вашего ресурса и разделяю Ваши взгляды на современную ситуацию в мире. Глубоко и ценю уважаю Вашу работу.
Имею что сказать за близкую нам тему – Армию Крайовую… В качестве личного вклада в дело восстановления исторической справедливости на западных рубежах нашей Родины.
В Польше националистическая пропаганда сделала из вооружённых формирований, воевавших против Советского Союза в годы и после Второй Мировой войны, «проклятых солдат», Армии Крайовой, настоящих героев, создала их культ (называют улицы, школы, воинские части и пр.).
Через своих марионеток из Союза поляков и дипломатов Варшава буквально насаждает их идеологию не только на территории Польши, но и за границей. На щит данной пропольской идеологии в Беларуси поднята Вера (люди называют Вероника) Иосифовна Себастьянович (урожденная Олешкевич), 1931 года рождения, из деревни Пацевичи Мостовского района Гродненской области Беларуси, которая сейчас живет в г. Скиделе.
«Самой главной» среди ветеранов Армии Крайовой ее сделали из-за ее откровенного русофобства и ненависти (даже среди ее земляков-ветеранов польских вооруженных сил) ко всему советскому. В РП присвоили ей звание «полковник Войска польского» со всеми вытекающими материальными благами (википедия и https://pila.naszemiasto.pl/swoim-zyciem-pisala-wielka-historie-weronika-sebastianowicz/ar/c13-4331999)
Сделали из нее кумира в Польше, и пытаются привить почитание, таких как она, людям в «Западных кресах».
Примечание. Смотрите, просто примеры: 25 февраля 2016 года в Сейме прошла конференция «Проклятые солдаты. Дорогой свободных поляков», в которой приняла участие член Союза поляков в Беларуси и председатель «Товарищества солдат Армии Крайовой» Вероника Себастьянович, маршалек Сейма М. Кухтиньски, маршалек Сената С.Карчевски, представители органов власти и вооружённых сил Польши, руководство Института национальной памяти (IPN). На данной конференции Себастьянович прямо с трибуны заявила, что государственные власти Беларуси преследуют этнических поляков также как и в советские времена. Её выступление встречено аплодисментами присутствующих.
1 марта 2016 года состоялось открытие памятника солдатам Армии Крайовой в г.Августов Подлясского воеводства (рядом с местами ликвидации белорусов и православных вообще бандой Ромуальда «Бурого» Райса), на котором присутствовала премьер-министр РП Беата Шыдло, депутаты Сейма, и конечно, Себастьянович.
Таких примеров про неё много. За её абстрактные истории о том, как она боролась с «советами» и о том, что вся семья была репрессирована, как сражавшиеся в Армии Крайовой, Польша фактически платит звонкой монетой. Что выгодно обеим сторонам.
Но смысл этого письма Вам в том, чтобы восстановить историческую правду и поставить при ее жизни вопросы, на которые свежеиспеченному польскому полковнику будет очень трудно дать ответ.
Факты говорят о том, что в 1951 году В. Олешкевич была арестована за сотрудничество с Армией Крайовой, осуждена на 25 лет исправительно-трудовых лагерей с лишением избирательных прав на 5 лет, отбывала наказание в Красноярском крае. В 1955 году амнистирована, и в 1956 году освобождена. Сурово. Потому, что ни одной боевой истории про себя от нее никто никогда не слышал. Даже спустя столько лет. Только штампы из польской пропаганды.
Но она позиционирует свою семью как идейных борцов с коммунизмом и советской властью. Тут есть интересный момент, про который она старательно молчит – ее отец Иосиф действительно был осуждён в 1948 году, но за пособничество немцам, потому что работал сельским старостой (солтысом) в оккупационной немецкой администрации. А её брат Антон стал подпольщиком после того, как сбежал после месяца (обязательных) работ на Донбассе. С 1948 по 1949 (до ареста) «подпольщик» скрывался по месту жительства в подвале дома.
В ходе следствия Вера Олешкевич показала бункер, где скрывались настоящие солдаты Армии Крайовой, дала признательные показания в отношении лиц, которые реально укрывали боевиков-аковцев, выступали их связными. Сколько людей «сдала» эта героиня, никто посчитать не сможет. Фактически ее вина была в том, что она оказывала незначительную помощь едой и продуктами, прежде всего своему брату, который сидел в подвале их дома.
А еще никто из живых ветеранов-аковцев не является (и таких в Беларуси не было лет двадцать) лично свидетелем того, что она приняла присягу Армии Крайовой, т.е. формально не являлась её членом на момент ареста. Скорее всего, это так. Получается, что руководит «Товариществом солдат Армии Крайовой» даже не член этой самой «армии». Юридически ее записали участником, прежде всего, советские правоохранительные органы. Что потом выгодно использовали пропагандисты из Варшавы.
В 1955 году Вера Себастьянович (Олешкевич) написала письмо Генеральному прокурору СССР с просьбой о помиловании, в котором указала, что добросовестно трудится, имеет благодарности, пообещала исправится и допускать впредь антисоветской деятельности.
Слово она свое нарушила. Как видно, не один раз.
Информация уникальная, т.к. получена от живых свидетелей, которые общались исключительно на условиях анонимности в силу того, что межличностные отношения и банально страх мести никто не отменял. Даже пожилые люди на селе понимают, что это дело касается не одного отдельного человека, а политики целого государства, позиции которого в Западной Беларуси достаточно сильны.
Хочется внести маленький вклад в борьбу с реабилитацией военных преступников, коллаборационистов, нацистских подстилок и прочего отребья.
С уважением, С.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5626054.html