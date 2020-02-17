Алексе́й Никола́евич Ботя́н, советский разведчик, ветеран ВОВ, человек уникальной судьбы

Алексе́й Никола́евич Ботя́н (10 февраля 1917, д. Чертовичи, Виленская губерния, Российская империя[1] — 13 февраля 2020, Москва, Россия) — советский разведчик, ветеран Второй мировой войны, Герой Российской Федерации (2007), полковник.

Сыграл значительную роль в сохранении города Краков от разрушения немецкими войсками. Один из прототипов главного героя романа Юлиана Семёнова «Майор Вихрь» и одноимённого художественного фильма.

Родился в крестьянской семье, проживавшей на территории Западной Белоруссии, в Воложинском районе Минской области, которая в марте 1921 года отошла к Польше. Отец — столяр.

Окончил школу, а в 1935 году — педагогическое училище. В 22 года был призван в польскую армию, в составе которой служил капралом 3-го дивизиона зенитной артиллерии в городе Вильно. В сентябре 1939 года, будучи наводчиком расчёта зенитного орудия, участвовал в боях против германского вторжения в Польшу. Под Познанью его орудие сбило три самолёта Junkers.[2]

Когда в сентябре 1939 года западные районы Белоруссии были заняты советскими войсками, вернулся в родное село. Стал гражданином СССР, в 1940 году окончил педагогические курсы, работал заведующим начальной школой села Ровковичи Воложинского района. Также был комсомольским активистом. По собственным воспоминаниям А. Н. Ботяна, в 1940 году он был включен в кадровый резерв органов НКВД СССР.[3]

В мае 1941 году зачислен в НКВД и направлен на учёбу в Высшую разведывательную школу. В июле 1941 года зачислен в состав Отдельной мотострелковой бригады особого назначения, подчинявшейся четвёртому управлению НКВД СССР (начальник управления — Павел Судоплатов).

В ноябре 1941 года в качестве командира разведывательно-диверсионной группы переброшен за линию фронта. Участвовал в обороне Москвы.

В 1942 году направлен в глубокий тыл врага в западные районы Украины и Белоруссии. Действовал там как самостоятельно, так и в составе крупных партизанских отрядов.

Был заместителем по разведке командира партизанского соединения Героя Советского Союза Виктора Карасёва.

Под его непосредственным руководством проведена операция по взрыву немецкого гебитскомиссариата в городе Овруч Житомирской области Украинской ССР, когда там находилась инспекция из Германии. В результате этой операции 9 сентября 1943 года уничтожено 80 гитлеровских офицеров.[4]

В мае 1944 года по заданию Центра во главе группы из 28 человек совершил переход в Польшу, имея задачу организации разведки расположения и передвижения противника в районе города Кракова. Благодаря хорошему знанию польского языка и культуры местного населения, а также своим организаторским способностям, Алексей Ботян сумел организовать взаимодействие и совместные боевые операции с такими разными политическими силами, как части Армии Крайовой, Армии Людовой и крестьянскими Батальонами Хлопскими. Под его руководством была проведена операция по захвату совместно с подразделениями Армии Людовойгорода Илжа, в ходе которой из тюрьмы были освобождены арестованные польские патриоты, захвачено большое количество оружия и снаряжения. В настоящее время в городе Илжа установлен памятник героям этого боя, на котором вместе с именами поляков выбиты имена и советских бойцов группы Ботяна. Группе Алексея Ботяна удалось обосноваться в районе Кракова и развернуть широкую разведывательную и диверсионную деятельность. В конце 1944 года бойцами группы был захвачен инженер-картограф Зигмунд Огарек, этнический поляк, мобилизованный в состав гитлеровской армии и служивший в тыловых подразделениях вермахта. Огарек дал ценные показания о складе взрывчатки, доставленной в Ягеллонский за́мок, которую, по одной из версий, предполагалось использовать для уничтожения исторического центра Кракова, Рожновской плотины и мостов через реку Дунаец. Алексею Ботяну удалось внедрить в за́мок под видом грузчика польского патриота, который установил мину замедленного действия.

В разгар наступления Красной армии, утром 18 января 1945 года, мина была приведена в действие, и вражеский склад взлетел на воздух. На следующий день, 19 января, в Краков вошли передовые части 1-го Украинского фронта под командованием Маршала Советского Союза Ивана Конева. Город практически не пострадал в ходе боевых действий (было взорвано лишь несколько мостов через Вислу)[5].

В современной Польше роль Алексея Ботяна в сохранении Кракова ставится под сомнение[6][7].

В последние месяцы войны группа Алексея Ботяна действовала в тылу врага на оккупированной территории Чехословакии.

С 1945 года проходил службу в оперативном составе 1-го Управления (внешняя разведка) Наркомата государственной безопасности СССР (с 1946 года — Министерство государственной безопасности СССР, с 1954 года — Комитет государственной безопасности при Совете Министров СССР).

В 1947 году был заброшен в Чехословакию под видом рабочего-чеха, работал слесарем на заводе в городе Жатец Судетской области, там же учился в Высшей промышленной моторостроительной школе. Пройдя натурализацию, был переведён на урановые рудники в Яхимов. В дальнейшем неоднократно выезжал в заграничные командировки в различные европейские страны для выполнения сложных и ответственных заданий, сведения о которых ещё засекречены[8].

Привлекался для консультирования сотрудников группы специального назначения «Вымпел».

В 1983 году в звании полковника был уволен в отставку по возрасту. До 1989 года продолжал работать в органах КГБ СССР в качестве гражданского специалиста.

Владел немецким, польским и чешским языками.

Указом Президента Российской Федерации от 10 мая 2007 года «за мужество и героизм, проявленные в ходе операции по освобождению польского города Кракова и предотвращению уничтожения его немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941—1945 годов», полковнику в отставке Ботяну Алексею Николаевичу было присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда».

Проживал в Москве. Скончался 13 февраля 2020 года[9]. Соболезнования в связи с кончиной выразил президент России Владимир Путин[10]. Похоронен 17 февраля на Аллее Героев Троекуровского кладбища[11].

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Ботян,_Алексей_Николаевич-